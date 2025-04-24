Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2025 Cuma

Venüs, bugün erken saatlerde Kuzey Ay Düğümü ile ve akşam saatlerinde Satürn ile kavuşum yapıyor; bu da bizi netlik arayışına yöneltiyor. Bağlılıklarımız ve sevgilerimiz hakkında daha düşünceli davranıyoruz. Maddi konular ve ilişkilerle ilgili olarak bir zevkten ya da aşırılıktan vazgeçmemiz ya da maddi bir kazancı manevi bir değer uğruna (ya da tam tersi) feda etmemiz gerekebilir. Aşırılıklar başımıza iş açabilir ve disipline girmek gerekebilir. Yine de, şu anda olgun bir seçim yapmaktan memnuniyet duyabiliriz. İlişkilerimizde yeni bir gerçeklik duygusu hissedebiliriz. Ayrıca, sorumlulukları, endişeleri ya da ikilemleri paylaşarak sevdiklerimizle daha güçlü bir bağ kurma zamanı da olabilir. Mali durumumuz, kişisel bir inancımız ya da aşk/sosyal bir konuyla ilgili olarak gerçeklerle yüzleşebiliriz. Bugün bir bağlılık kararı alınabilir ya da mevcut bir bağlılık "testten" geçebilir. Etkileşimlerimize, zevklerimize, ilişkilerimize ve maddi konulara bugün daha ciddi yaklaşıyoruz ve uyumu ve iş birliğini sağlama konusunda özellikle hassasız. Ay, bu gece Kuzey Ay Düğümü, Satürn ve Venüs ile kavuşum yaptığında, kalbimiz bağlılıklarımıza ve ilişkilerimize yönelmiş olacak. Venüs, Balık burcunda Satürn ile ilk kez 18 Ocak'ta kavuşmuştu, ardından 7 Nisan'da retro durumdayken tekrar kavuştu. Şimdi bu tarihlerde karşılaştığımız gerçeklik kontrollerine ya da durumlara geri dönebiliriz; ama bu kez daha fazla içgörü ya da farklı duygularla.