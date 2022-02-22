Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022 Çarşamba)

23 Şubat 2022 Çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
22 Şubat 2022 Salı

  • Bugün genel olarak kaygılı bir hava hâkim olabilir. Büyük problemlerden ziyade ufak tefek şeyler de ters gittiğinde dünya sona ermek üzere gibi görünebilir ancak bunun doğru olmadığına ikna olmanız uzun bir zaman almamalıdır. Sinir bozucu bir şekilde herkesin işlerin nasıl yürümesi gerektiği hakkında söyleyecek bir şeyleri olabilir. Aslında biraz bakış açısının faydalı olacağı durumlar göz önüne alınırsa, beyin fırtınaları işe yarar olabilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bütün günü endişelenerek geçirmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek! Bazı şeylerin çözülmesi gerekebilse de, büyük bir felaketin ortaya çıkması pek olası değildir. Kolayca aşırı tepki veriyor olabilirsiniz ve ağlamak ve feryat etmek yerine her şeyi daha ayrıntılı bir şekilde kontrol etmek akıllıca olacaktır. Objektif olmayı zor buluyorsanız, dışarıdan mantıklı bir tavsiye almanız gerekebilir. Harekete geçmek için yeterli bilgiye sahip olduğunuzda muhtemelen çok daha iyi hissedeceksiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sadece sizi kızdırmak için birinin aykırı davrandığını hissedebilirsiniz, ancak bu sizinle ilgili olmayabilir. İnsanları dünyayı basitçe sizden farklı görüyor olması muhtemeldir. Bazen sadece aynı fikirde olmayı kabul etmeniz gerekir. Uzlaşma size kolay gelmese de, geri adım atmak iyi bir fikir olabilir. Anlaşmazlığınıza daha rasyonel bir gözle baktığınızda, bunun düşündüğünüzden daha az önemli olduğunu görebilirsiniz.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının işbirliğine dayanan planlar, biri sizi hayal kırıklığına uğratırsa bugün kolayca çökebilir. İşleri daha hızlı halletmeyeceğinden, bu konuda büyük bir tartışma çıkarmanın bir anlamı yok. Dikkatli olmazsanız, küçük çekişmelerle zaman kaybedebilirsiniz. Strese girmek yerine, sakin kalmak için elinizden geleni yapmaya çalışın ve daha sonra her şey yoluna girdiğinde kaçırdıklarınızı telafi etmeye çalışın. Başkalarının düzensiz olması, sizin de bunu devam ettireceğiniz anlamına gelmez.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yanlış bir şey söylemek ve birini gücendirmek bugün oldukça olası. Sonrasında bunu demek istemediğinizi söylemek, hasar zaten verilmişken pek yardımcı olmaz! Özellikle biraz hassas bir şeyden bahsediyorsanız, ağzınızı açmadan önce iki kez düşünmek en iyisidir. Olaylara onların bakış açısından bakmaya çalışın. Herhangi bir yanlış anlama varsa, muhtemelen hızlı davranarak bunları düzeltebilirsiniz, ancak mümkünse bunlardan tamamen kaçınmak en iyisi.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kapıyı kapatmak ve görmezden gelmek, şu anda evdeki herhangi bir karışıklıkla başa çıkmanın bir yoludur. Yine de, dinlenmek için rahat bir yer istiyorsanız bu pek yardımcı olmaz. Bu sizin için pek eğlenceli olmayabilir ama kollarını sıvayıp ne gerekiyorsa yapmaya başlarsanız muhtemelen daha iyi hissedeceksin. Bugün her şeyi halletmeniz gerekmiyor, ancak en azından bunu nasıl yapacağınızı planlamaya biraz zaman ayırmak bir başlangıç olabilir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayat şu anda küçük rahatsızlıklarla dolu olabilir. Can sıkıcı olsa da, büyük olasılıkla gerçekten küçüktürler ve kısa bir süre sonra muhtemelen hepsini unutmuş olacaksınız. Günlük işleri yürütürken veya planlarınızı zamanlarken biraz aksaklık payı bırakmak iyi olabilir. Umduğunuz her şeyi kısa zamanınıza sığdıramıyorsanız zorlamak yerine bunu kabul etmeniz gerekebilir!

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün dikkatli olmazsanız, finansal bir karışıklık maddiyatınıza zarar verebilir. Bu her zaman cebinizden fazlasının çıkması anlamına gelmez, aslında size ait olmayan bazı şeylerle ilgili sorunlar yaşamak moral bozucu olabilir. Bu konuda çok fazla tartışmaya gerek yok. Büyük olasılıkla, kötü bir şey yapmaktan ziyade bazı art niyetsiz hatalar yaşanıyor. Bu sorunlarla ilgili teselliyi aşk hayatınızda bulabilirsiniz.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlardan en kötüsünü beklemek, şu anda size tam da bunu getirebilir. Kendinizi savunmaya hazır olmak başka, güvenli tarafta olmak için önce saldırmanız gerektiğini düşünmek başka bir şey. Aslında, ne kadar istesen de hiçbir şey söylemeye gerek olmayabilir. Yanlış anlaşılma ihtimaliniz var, bu yüzden herhangi bir laf etmeden önce ne anlama geldikleri konusunda net olduğunuzdan emin olmak iyi bir fikir olacaktır.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanların bugün kendi işlerine bakmalarını isteyebilirsiniz, ancak aşırılıklara gitmeye gerek yok. Muhtemelen sırlarınızı ortaya dökmek istemiyorsunuz, ama dudaklarınızı mühürlemek ve hiçbir şey söylemeyi reddetmek zorunda değilsiniz. Şu anda bu farkı görmek zor gelse de, sohbet etmekle paylaşım yapmak arasında fark vardır. Sohbet etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve paylaşmaktan çekindiğiniz şeyleri tartışmaktan kibarca kaçının.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün insanlardan beklentilerinizi dizginlemeniz gerekebilir. Söz verdiklerini yapmazlarsa, belki de söz ilk başta o kadar gerçek değildi ya da sorma zahmetine girmeden istediğiniz şeyi yapacaklarını varsayıyor olabilirsiniz. Endişeli bir ruh haline bürünmeden önce sakince olanları kontrol etmeyi başarırsanız aslında her şeyin yolunda olduğunu görebilirsiniz. İnsanların niyetleri ne kadar iyi olursa olsun, önce ilgilenmeleri gereken başka sorumlulukları olabilir.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Fikirlerinizin şu anda kabul edilmemesinin iyi bir nedeni olabilir. Belki biraz güncelliğini yitirmiş ya da önemsiz olduğunu düşündüğünüz için hesaba katma zahmetine girmediğiniz şeyler var ve bu küçük şeyler başkaları için önemli olabilir. Öfkelenmeden ve bunu kişisel algılamadan önce, bir şeyi kaçırıp kaçırmadığınızı bilen birine sormak akıllıca olabilir. Şimdi yapılan küçük bir çaba, sizi daha sonra büyük bir tartışmadan kurtarabilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bazı konularda ısrarcı olmak insanları neredeyse çıldırtabilir. Aynı fikirde olmayacağınızı biliyorsanız, bu konuşmadan tamamen kaçınmak daha iyi olabilir. Hakkında tartıştığınız şey derinden inanılan inançlara odaklanıyorsa, muhtemelen ikiniz de diğerini ikna etmeyeceksiniz. Belki rasyonel davranmıyorlar veya belki de yeterince düşünmemişsinizdir. Her iki durumda da, insanların dünya hakkında sizinle aynı şekilde düşündüklerini varsaymaktan kaçınmak akıllıca olacaktır.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.