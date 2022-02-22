Günlük burç yorumları (23 Şubat 2022 Çarşamba)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının işbirliğine dayanan planlar, biri sizi hayal kırıklığına uğratırsa bugün kolayca çökebilir. İşleri daha hızlı halletmeyeceğinden, bu konuda büyük bir tartışma çıkarmanın bir anlamı yok. Dikkatli olmazsanız, küçük çekişmelerle zaman kaybedebilirsiniz. Strese girmek yerine, sakin kalmak için elinizden geleni yapmaya çalışın ve daha sonra her şey yoluna girdiğinde kaçırdıklarınızı telafi etmeye çalışın. Başkalarının düzensiz olması, sizin de bunu devam ettireceğiniz anlamına gelmez.
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