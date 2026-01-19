Bugün çok erken saatlerde Merkür'ün Uranüs ile üçgen açısı potansiyel olarak aydınlatıcı. Günlük hayatımızı iyileştirecek yenilikçi fikirler üretebiliriz. Algının yükseldiği, alışılmadık ama uygulanabilir fikirlerin öne çıktığı bir zaman. Güneş bugün, Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna girmeden kısa süre önce Neptün ile altmışlık açı yapıyor. Bu Güneş–Neptün geçişi hayal gücümüzle ve sezgilerimizle bağlantı kurmamızı teşvik ediyor; içgüdüsel yargıyı güçlendiriyor. Farklılıklarımızı kutlayan bir bakış açısıyla olayları görüyoruz. Bu etki, sezgilerimize saygı duymak için mükemmel bir ruh hâli yaratıyor. Olayları olduğu gibi kabul ediyor, deneyimlerimizde her zamankinden daha kolay anlam buluyoruz. Uyumlu, ilhamlı ve yardımseveriz. Şu anda tesadüf gibi hissettiren şeyler, aslında iyi bir zamanlama ve evrenle uyum içinde olma hissinden kaynaklanıyor olabilir. Güneş bugün 18 Şubat'a kadar kalmak üzere Kova burcuna giriyor. Bu döngüde bilgiye, deneyime ve özgünlüğe olan ihtiyacımız bizi motive ediyor. Yenilik, gelenekten daha önemli hâle geliyor. Hayatımızda eskimiş olan şeylere odaklanıyor, yeni bakış açıları ve yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Oğlak'ın cazip bulduğu yapı ve düzen artık fazla katı görünebilir. Bireysel özgürlük bizim için çok daha önemli hâle geliyor. Önümüzdeki ayda artık güvenli değil, kısıtlayıcı hissettiren bazı sınırlamalardan, engellerden ve kısıtlamalardan kurtulmaya çalışıyoruz. Ancak Güneş baskı altındayken güvenilmez, öngörülemez ya da kendi iyiliğimiz için fazla asi olabiliriz. Venüs bu gece Plüton ile hizalanıyor ve bugün sevgimizi, zevklerimizi, paramızı ve keyif alanlarımızı daha korumacı, yoğun ya da daha özel bir şekilde ele alıyoruz. Yoğun duyguların ve daha derin isteklerimizle güçlü bir bağın olduğu bir zaman. İlişkilerimizi, maddi konularımızı, zevklerimizi ya da sosyal hayatımızı büyütmek, dönüştürmek veya yoğunlaştırmak istiyoruz; ya da bunlar aracılığıyla kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak başkalarını etkilemeye, yönlendirmeye ya da manipüle etmeye çalışabilir ya da ilişkilerimizden ve uğraşlarımızdan her zamankinden daha fazlasını bekleyebiliriz. Özellikle etkileşimlerde son derece odaklı, hatta takıntılı olabiliriz. Bir ilişki ya da dostluktan normalden daha fazlasını isteme, hatta talep etme, eğilimi var. Ayrıca, yarın sabah erken saatlerde kesinleşecek Satürn–Uranüs altmışlığına yaklaşıyoruz ve Mars her iki gezegenle de uyum içinde. Bu, sorunları çözmek ve gelenek ile ilerleme arasında güzel bir denge kurmak için oldukça uygun bir zaman.