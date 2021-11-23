Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2021 Salı)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Masal ideallerine odaklanmak, şu anda sağlıklı ve gerçekçi aile ilişkilerine giden yolu engelleyebilir. İmkânsız mükemmelliği arzulamak yerine, zaten sahip olduklarınızla çalışmayı deneyin. Tüm bu endişeli gürültü, içgüdülerinize uyum sağlamanızı zorlaştırabilir. Günlük tutma, meditasyon veya başka bir yolla bilinçaltınıza erişerek bu iç engeli aşın. Evde işler düzeldiğinde, hayatınızın diğer alanlarında da mutlu fırsatları kendinize çekmek çok daha kolay hale gelebilir.
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