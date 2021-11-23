Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2021 Salı)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Herkesin sizden çok fazla şey istediğini hissedebilirsiniz. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak imkansız olabilir ve bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Eve yakın olmak ve tanıdık bir çevrede kendinizi toparlamak şu anda daha iyi bir fikir olabilir. Rahatlatıcı yiyecekler yapmak veya sıkıcı bir odayı dekore etmek ruh halinizi yükseltebilir. İyileştirilmiş bir bakış açısı size birçok yönden ilham verebilir, ne olursa olsun, kendinize söylemekten emin olmadığınız şeyleri başkalarıyla paylaşmayın.