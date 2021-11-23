Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2021 Salı)

23 Kasım 2021 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
23 Kasım 2021 Salı

  • Zor zamanlarda, neredeyse her zaman yardım etmek isteyen insanlar vardır. Bugün üzücü haberler üzerinde umutsuzluğa kapılma eğilimine direnmelisiniz. Gün ilerledikçe iyimser ve umutlu bir bakış açısı yakalamak kolaylaşacaktır. Korkuya ve kavgaya karşı sevgiyi ve barışı seçmek sizin elinizde.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Büyük hayalleriniz var ama bunları nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyor musunuz? Kafa karıştırıcı bir düşünce sizi büyük resim hakkında endişelendirdiği için, bu içsel bilmece biraz zaman kaybına yol açabilir ancak varacağınız yere varmanızın önüne geçemez. Bu kendi kendini engelleme hali başarısızlık korkusundan kaynaklanıyor olabilir. Maddi olarak kendinizi eksik hissedebilirsiniz fakat aslında sizi mutlu etmek için gereken her şeye sahipsiniz, sadece bunu fark etmeniz gerekiyor.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız servet peşinde koştuğunuz için sizi suçlu hissettirmeye çalışabilir, ancak hayatta daha güzel şeyleri arzulamanız çok doğal! Doğru hissettiren şeyi yaptığınız için özür dilemeye gerek yok. Eleştirilere kulağınızı tıkamayı seçin. Kendinize karşı dürüst olmak, mevcut işinizle ilgili bir şey veya tamamen yeni bir şey olarak, muhteşem bir kariyer fırsatı getirebilir. Bu fırsat bazı seyahatlerle birlikte bile gelebilir!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşyerinde veya günlük yaşamınızda birinden karışık sinyaller alıyor olabilirsiniz, ancak anlamlarını çözmek için beyninizi yıpratmak yerine, gerçekten zevk aldığınız bir şeye konsantre olun. Birilerinin bu karmaşık oyununa katılmayı reddedip gerçek benliğinizin peşine düşmek size çok daha fazla şey kazandıracaktır. Siz kendiniz oldukça sizin gibi düşünen insanlarla tanışma olasılığınız artıyor.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herkesin sizden çok fazla şey istediğini hissedebilirsiniz. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak imkansız olabilir ve bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Eve yakın olmak ve tanıdık bir çevrede kendinizi toparlamak şu anda daha iyi bir fikir olabilir. Rahatlatıcı yiyecekler yapmak veya sıkıcı bir odayı dekore etmek ruh halinizi yükseltebilir. İyileştirilmiş bir bakış açısı size birçok yönden ilham verebilir, ne olursa olsun, kendinize söylemekten emin olmadığınız şeyleri başkalarıyla paylaşmayın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi olumlu insanlarla çevreleyerek ve karamsarlardan kaçınarak zihinsel sağlığınızda ısrarcı olun. Bir durum sizi tanıdık bir korku duygusuyla doldurursa, canlandırıcı bir müzik açmayı, sizi güldüren bir arkadaşınızı aramayı veya eğlenceli bir film izlemeyi deneyin. Yakında, huzursuzluğunuz çözülecek ve keyfinizi yeniden bulacaksınız.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanların size yaptıklarınızın getirileri hakkınsa soru sormasından bıkmış olabilirsiniz çünkü çok çalıştığınızı ve emeğinizin meyvelerini hak ettiğinizi hissediyorsunuz ve muhtemelen haklısınız! Devam edin ve bugün kendinizi özel bir şeyle şımartın. Kendi değerinizi kabul ettiğinizde, gücünüzü tanıyan ve kutlayan başkalarını da çekmeniz daha olasıdır. İçinizdeki ilham kaynağına bir kez dokunduğunuzda, ileriye dönük en iyi yolu belirlemekte sorun yaşamayacaksınız!

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Masal ideallerine odaklanmak, şu anda sağlıklı ve gerçekçi aile ilişkilerine giden yolu engelleyebilir. İmkânsız mükemmelliği arzulamak yerine, zaten sahip olduklarınızla çalışmayı deneyin. Tüm bu endişeli gürültü, içgüdülerinize uyum sağlamanızı zorlaştırabilir. Günlük tutma, meditasyon veya başka bir yolla bilinçaltınıza erişerek bu iç engeli aşın. Evde işler düzeldiğinde, hayatınızın diğer alanlarında da mutlu fırsatları kendinize çekmek çok daha kolay hale gelebilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ne tür bir iş yapmak istediğinizden tam olarak emin olmayabilirsiniz, ancak şu anda bunu anlamak için kendinize baskı yapmanıza gerek yok. Cevap, rahatladıktan ve kendinizi eğlenceye bıraktıktan sonra gelebilir. Enerjinizi yaratıcı bir projeye harcamak şu anda aydınlatıcı olabilir. Gelecekteki işiniz bu çabayla doğrudan ilgili olmasa bile, getireceği mutluluk size yeni bir yöne doğru ilerlemek için ilham verebilir. Memnuniyet geliştirmek, aradığınız cevapları getirebilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ne yazık ki, zor bir aile durumu, bugün sizi kafa karıştırıcı duygularla yüzleşmeye zorlayabilir. Bir yandan, başı dertte olan bir akrabanız için şefkat duyabilirsiniz, ancak bu kişiyi kaçınılması gereken sorunlardan kurtarmaktan da bıkmış olabilirsiniz. Onların yardımına koşmanız gerekmiyor, bazen kendi akıl sağlığınıza öncelik vermeniz gerekir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kesin olmayan düşüncelere göre hareket etmek bugün bir hataya neden olabilir. Bir yanlış adım atarsanız, üzerinde durmamaya çalışın. Rahatsızlık verdiğiniz herkesten özür dileyin, sonra kendinizi toplayın ve tekrar deneyin! Hatalara öğrenme fırsatları olarak baktığınızda, utanmanız için hiçbir neden yok. Gerilemelerden kurtulma konusundaki kararlı yeteneğiniz, insanlara gerçekte ne kadar kapsamlı ve yetenekli olduğunuzu gösterir ve hatta daha büyük fırsatlara yol açabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir uzmanın size belirli bir yoldan gitmenizi tavsiye etmesi, o yolu seçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Önemli bir karar vermek söz konusu olduğunda vicdanınıza danışın, kalbiniz size daha az tercih edilen bir yoldan gitmenizi söylüyorsa, dinlemek isteyebilirsiniz! Bu yön size oldukça yabancı gelse de, kendinize inanın. Bu yolculuğun sonunda sizin için harika ödüller olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    En iyi arkadaşınızın veya partnerinizin gerçekçi olmayan beklentileri bugün hayal kırıklığına yol açabilir. Gerçekleşmeyen düzlere üzülmek yerine beklentilerinizi ayarlamaya çalışın. Dengeli bir tutum, daha sağlıklı ilişkilere yol açabilir. Birbirinize mola vermeyi ve mümkün olan her yerde yardım etmeyi kabul ettiğinizde, herkes birlikte çalışabilir ve birbirlerinin eksikliklerini giderebilir! İlerlemek istiyorsanız, bunun için çalışmalısınız!

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