Günlük burç yorumları: 22 Temmuz 2025 Salı

Ay, gün boyunca meraklı ve iletişimsel İkizler burcunda ilerliyor.Duygularımızın bizi iki farklı yöne çektiğini hissedebiliriz, bu da karar vermeyi zorlaştırabilir, ancak düşüncelerimizi paylaşmaktan keyif alırız.

Ay-Venüs kavuşumu ile birlikte, hayatımıza daha fazla güzellik ve uyum katacak aktivitelere yönelme eğilimindeyiz ve bunu sağlamak için sohbeti bir araç olarak kullanabiliriz.

Benzer fikir ve idealleri paylaşan insanlarla bağlantı kurma isteği bugün güçlü olabilir.Ancak, Venüs'ün Ay'ın Kuzey Düğümü ile kare açısı, genel bir fikir birliği eksikliği, tatminsizlik ya da ilişkilerimizin büyümemize ters düşüyor olabileceği hissini gündeme getirebilir. Bu nedenle, geçici olarak bile olsa memnun kalabileceğimiz bir karar vermek zor olabilir.