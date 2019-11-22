Günlük burç yorumları! (22 Kasım 2019 Cuma)

22 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Kafanızı meşgul eden sorunları çözebilecek enerjiye sahip olduğunuz bir gün. Bunu yaparken kime ne söylediğinize dikkat etmelisiniz. Oluşabilecek yanlış anlaşılmaları önceden tahmin etmeli ve ona göre hareket etmelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Uzun zamandır sizi rahatsız eden ve gelecek planlarınızı kötü etkileyen bir sorununuzdan kurtulmuş olmalısınız. Biraz sakinleşip dinlenmek enerji toplamanızı sağlayacak. Böylelikle ilerleyen günler için güzel planlar yapabilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dikkatinizi vermeniz gereken işler için yeterli sabrı ve dayanıklılığı gösterdiniz. Bu tutumunuz sizi güzel bir noktaya getirdi. Böyle yapmaya devam edin ve sizi negatif etkileyecek kişilerden uzak durun.

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