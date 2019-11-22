22 Kasım cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Kasım 2019 Cuma
1
13
Kafanızı meşgul eden sorunları çözebilecek enerjiye sahip olduğunuz bir gün. Bunu yaparken kime ne söylediğinize dikkat etmelisiniz. Oluşabilecek yanlış anlaşılmaları önceden tahmin etmeli ve ona göre hareket etmelisiniz.
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13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır sizi rahatsız eden ve gelecek planlarınızı kötü etkileyen bir sorununuzdan kurtulmuş olmalısınız. Biraz sakinleşip dinlenmek enerji toplamanızı sağlayacak. Böylelikle ilerleyen günler için güzel planlar yapabilirsiniz.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dikkatinizi vermeniz gereken işler için yeterli sabrı ve dayanıklılığı gösterdiniz. Bu tutumunuz sizi güzel bir noktaya getirdi. Böyle yapmaya devam edin ve sizi negatif etkileyecek kişilerden uzak durun.
4
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok ani gelişmelere tanık olacaksınız. Sakin ve hedef odaklı olduğunuz takdirde bu gelişmeleri istediğiniz gibi yönetebileceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bütçe hesaplamalarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ödemeniz gereken faturalar ve taksitleri ertelememeniz yararınıza. İlerleyen günlerde sıkıntı çekmemek için bugün mantıklı kararlar almalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi ve nereye doğru ilerlediğinizi sorgulama fırsatı bulacaksınız. Bu sorgulamayı uzun zamandır yapmanız gerektiğinin farkındaydınız fakat erteliyordunuz. Sağlığınıza, özellikle de ruhsal sağlığınıza, dikkat etmeniz gerekli.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hoşunuza gitmeyecek sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumla baş edebilmek için sevdiklerinizle ve sizi destekleyen kişilerle zaman geçirmelisiniz. Ne kadar hoşnutsuz bir gün olursa olsun bu durumun içinden nasıl sıyrılabileceğinizi bulacaksınız.
8
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde her şeyin yolunda gittiği bir dönemdesiniz. Partneriniz ne zaman ihtiyacınız olsa yanınızda ve desteğini esirgemiyor. Peki, yaptıklarını takdir ettiğinizi göstermek için ona bir sürpriz hazırlamaya ne dersiniz?
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır stres altında kalarak çalışmak sizi çok yoruyor olmalı. Sabrınızın sınırına yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Biraz ara vermeye ihtiyacınız var. İşten eve döndüğünüzde zihninizi rahatlatacak aktivitelere yönelmeyi deneyebilirsiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızın karışık olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Önceliklerinizin ne olduğuna karar vermeniz gerekli. Sonrasında ise sorunlarınızı teker teker çözmeye başlamalısınız. Her şeye aynı anda kafa yoramayacağınızı unutmayın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partnerinizle güzel bir yemeğe çıkmak için güzel bir gün. Yemekteyken partnerinize içinizden geçen her şeyi samimiyetle söylemekten çekinmeyeceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizde daha fazla sorumluluk sahibi olmalı ve yapmanız gereken şeylere karşı gelmemelisiniz. Çevrenizde neler olduğunu gözlemlemeli ve ona göre hareket etmelisiniz. İşlerinizi yoluna koyana kadar iş arkadaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinize güveniniz tam. Elinizi attığınız her işi başarıyla sonuçlandırıyorsunuz. İletişime açık tavrınız etrafınızdakilerin çekinmeden size danışmasını sağlıyor. Böylelikle insanlara yol gösteren bir lider haline geliyorsunuz.
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