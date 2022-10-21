Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2022 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Burcunuzun doğal duyarlılığı, başkalarının bugün sizi manipüle etmesine izin verebilir. Birisi, ne yaptığının farkında olsanız bile konuşmayacağınıza inanabileceğinden, sizin rahat doğanızdan yararlanmaya çalışabilir ama sizi hafife alıyorlar! Saldırgan olmadan onlara kendi özel zihniyetinize ve sınırlarınıza sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz. Seçiminizden memnun olmayabilirler, ancak plan yaparken muhtemelen sizin mutluluğunuzla ilgilenmediler, bu yüzden sizin için en iyisini yapın.
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