Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2022 Cumartesi

22 Ekim 2022 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Ekim 2022 11:28 Güncelleme: 21 Ekim 2022 11:28
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  • İdealler şu anda gerçeklikle örtüşmeyebilir. Gün, arkadaşlık ve ilişkilerde kontrolcü veya takıntılı tutumları davet ederek hayatı biraz zorlaştırabilir. Zihnin analitik yanının hemen harekete geçmemesiyle bazı zor anlar yaşanabilir ve hatalar yapılabilir. Bu çarpıklık hali kendinize baktığınızda da geçerlidir ve yetenekleriniz hakkında abartılı bir görüşünüz olabilir. En iyisi için gerçekçi ve mütevazı kalın.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki biri artık imajınıza takıntılı olabilir. Sosyal medya aracılığıyla veya sadece hayatınızı halka açık bir şekilde yaşayarak dünyaya yayınladığınız belirli bir kişiliğiniz olabilir ve ilişki veya arkadaşlık içinde olduğunuz biri benzersiz doğanızı engellemeye çalışabilir. Kendilerine kıyasla fazla içe dönük veya dışa dönük olduğunuzu hissedebilir ve sizden bir değişiklik görmeyi talep edebilirler. Onlarla tartışmayın, ama reddetmekten de çekinmeyin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zor insanlar bugün sizin için hayal kırıklığına neden olabilir. Sizinle aynı ahlakı paylaşmayan biri sizi kendileriyle birlikte karanlık bir şeyler yapmaya ikna etmeye çalışabilir ve hatta sizin haberiniz olmadan sizi planlarına dâhil edebilir! Entrikaları, gerçek katılımınız olmamasına rağmen başkalarının sizi sorgulamasıyla sona erebilir ve yine de kendinizi savunmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Kendi değerlerinize bağlı kalın ve hatalı olmadığınızı bilin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda yutabileceğinizden büyük bir lokma ısırıyor olabilirsiniz. Başkalarından gelen cesaretlendirme, gerçekte olduğundan daha fazla desteğe veya kaynağa sahip olduğunuz sonucuna varmanıza neden olabilir. Ardından, bir veya daha fazla görevi tamamlamaya çalışırken, zaten yeterince hazırlıklı olmadığınızı ve çok derinlerde olduğunuzu fark ediyorsunuz! Gerçekten neler yapabileceğinizin farkında olun ve mümkünse kendinizi aşırı zorlamaktan kaçının.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Burcunuzun doğal duyarlılığı, başkalarının bugün sizi manipüle etmesine izin verebilir. Birisi, ne yaptığının farkında olsanız bile konuşmayacağınıza inanabileceğinden, sizin rahat doğanızdan yararlanmaya çalışabilir ama sizi hafife alıyorlar! Saldırgan olmadan onlara kendi özel zihniyetinize ve sınırlarınıza sahip olduğunuzu gösterebilirsiniz. Seçiminizden memnun olmayabilirler, ancak plan yaparken muhtemelen sizin mutluluğunuzla ilgilenmediler, bu yüzden sizin için en iyisini yapın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi hayatınıza kıskançlıkla bakıyor olabilir. Yakın zamanda bir dönüm noktasına ulaşmış, olumlu bir ilişkiye girmiş veya yalnızca hayatınızdan memnun görünmüş olabilirsiniz, ancak birileri başarınız karşısında pek menün olmayabilir. Bu kişi kendisini o kadar iyi bir destekçi kılığına sokabilir ki, geldiklerini görmezsiniz. Size ait olanı korumak için çaba gösterin ve etrafınızdaki insanları tanıdığınızdan emin olun.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşleri abartmak sizi hızla yorabilir. Fiziksel olarak yapabileceklerinizi fazla tahmin etmiş ve kendinizi görevler veya ayak işleriyle aşırı yüklemiş olabilirsiniz. Maratonlar veya spor oyunları gibi fiziksel olarak zorlu aktiviteler de bu enerjinin tükenmesine neden olabilir, çünkü bu tür etkinliklere hazırlık eksikliği vücudunuzda ve zihninizde öngörülemeyen sorunları tetikleyebilir. Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için yemek yemek ve uyumak gibi önemli şeyleri atlamayın, çünkü bunu atlamak sizi uzun vadede daha da geriye götürür.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Niyet şu anda her şey değildir. Özellikle, bir oda arkadaşını veya ailenizden birini değiştirmeye çalışmak, onların yararına olsanız bile, muhtemelen iyi gitmeyecektir. Sadece sağlıksız bir alışkanlığı bırakmalarını veya toksik bir ilişki bırakmalarını istemeniz önemli değil çünkü bu durum muhtemelen onlara her hareketini kontrol etmeye çalışıyormuşsun gibi geliyor! Onları ne kadar önemserseniz önemseyin, değiştirebileceğiniz şeyler sınırlı olduğundan, siz kendinize odaklanın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi gizlice sizi kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Belki eylemleri sizi o kadar da etkilemiyordur, ama bu onların sizi bir amaç olarak kullanmalarını doğru kılmaz. Bu kişi sizden kendisi için size mantıklı gelmeyen, ancak tamamlaması kolay bir iyilik yapmanızı isteyebilir. En azından daha fazla bilgi için onlara baskı yapmayı düşünün, çünkü altta yatan rahatsız edici bir sebep çabucak ortaya çıkabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir çabaladığınız şeyler için şimdi daha da fazla çalışmanız gerekebilir. En iyi çabalarınıza rağmen, dâhil olduğunuz bir grup projesi veya düzenlediğiniz bir etkinlik, hataları henüz çözmemiş olabilir. Bir uzmandan yardım almanız gerekebilir, ihtiyacınız olan cevapları bulmak için ve bir otorite figürü herhangi bir sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Tam istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir, ancak başarılı olma şansı çok daha yüksek olacaktır.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir otorite figürü şu anda sizi fazla zorlamak isteyebilir. Bu kişi bir patron veya ebeveyn olabilir ve bu sınırların nerede olduğunu görmek veya gerçekçi olarak yapabileceğinizden daha fazlasını yapmanızı sağlamak için sizi sınırlarınızı zorlamak için çalışabilirler. Talepleri muhtemelen rahatsız edici olacaktır ve uygun tonu bulmak kolay olmayabilir. Bırakın evren size kibarca ve kesin olarak ne yapabileceğinizi ve ne yapamayacağınızı bildirsin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki bir kişi inandığınız şeyi değiştirmeye çalışıyor olabilir. İnançlarınızda ne kadar güçlü olursanız olun. Argümanları açık sözlü olabilir ve yoğunlukları, yanıldığınıza inanmanıza neden olabilir. Bu mümkün olsa da, sizi kendi taraflarına korkutmaya çalışıyor olmaları daha olasıdır. Çıkış yolu yoksa kibarca dinleyebilirsiniz ama sonunda yine kendi istediğiniz şeye inanmaya devam edin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel endişeler şu anda çevrenizdeki insanları da strese sokabilir. Güvenlik veya gelecekle ilgili endişelerinizde samimi olabilirsiniz, ancak bu endişelerinizi herkese tekrar tekrar ifade etmek onları uzaklaştırabilir. Bu, hayatınızda tam olarak gerçekleşmemiş, sizin için gerekli veya faydalı olmayan bir konunun olumsuz bir sonucu olacaktır. Endişeleri biraz pozitiflikle dengelemek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve etrafınızdaki hayatın nasıl aydınlanabileceğini görün!

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