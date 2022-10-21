Günlük burç yorumları: 22 Ekim 2022 Cumartesi

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birisi gizlice sizi kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Belki eylemleri sizi o kadar da etkilemiyordur, ama bu onların sizi bir amaç olarak kullanmalarını doğru kılmaz. Bu kişi sizden kendisi için size mantıklı gelmeyen, ancak tamamlaması kolay bir iyilik yapmanızı isteyebilir. En azından daha fazla bilgi için onlara baskı yapmayı düşünün, çünkü altta yatan rahatsız edici bir sebep çabucak ortaya çıkabilir.