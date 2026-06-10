Venüs bugün Yengeç burcunda Jüpiter ile hizalanıyor ve bu da büyük bir iyimserlik, cömertlik ve dostluk enerjisini teşvik ediyor. Nezaket ve sıcaklık yayıyor, mutlu durumları kendimize çekiyoruz. Sorumlulukların veya kısıtlamaların keyif almamızı engellemesine izin vermiyoruz. Bu, özellikle duygularımız konusunda güvenin, hoşgörünün ve cömertliğin arttığı, aynı zamanda kendimizi şımartmaya daha yatkın olduğumuz bir dönemdir. Bu geçiş etkisi altındayken birbirimize şüpheden uzak yaklaşır, insanların iyi niyetli olduğunu varsayarız. İş birliğine ve affediciliğe açık oluruz. Ancak bu açı beklentilerimizi de yükseltebilir! Kendimizi aşırı şımartabilir, gereğinden fazla harcama yapabilir veya duygularımızı abartılı şekilde ifade etmeye eğilim gösterebiliriz. Öğrenmeye, keşfetmeye ve paylaşmaya olan sevgimiz ön plana çıkıyor ve aşk ile hazza yönelik iştahımız oldukça güçlü. Kalplerimizi açıyoruz; belki de cüzdanlarımızı da. Ay, Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçiyor ve Koç Ay'ı girişken, cesur ve harekete dönük bir enerji getiriyor. Ay'ın Neptün ile hizalanması sayesinde yeni ilhamlarla kendimizi yenileme ihtiyacı hissedebiliriz. Ay'ın Uranüs ile yaptığı altmışlık açı da bunu destekliyor. Ancak gün ilerledikçe, yarın çok erken saatlerde kesinleşecek olan Merkür-Satürn karesine yaklaşıyoruz. Bu nedenle daha ciddi olabilir, doğruluk ve kesinlik gerektiren konulara odaklanabiliriz. Bununla birlikte yanlış anlaşılmalar, bilgi akışında gecikmeler, eleştiriler veya yönlendirme eksiklikleriyle uğraşmak gerekebilir. Ağır meselelerle zihinsel olarak meşgul olabiliriz. Mesajımızı karşı tarafa ulaştırmakta veya fiziksel olarak bir yere gitmekte zorluklar yaşanabilir. Geçici olarak içgüdülerimize güvenmek zorlaşabilir. Kusurlara ve sınırlamalara odaklanmak yerine değişim yapma motivasyonuna yönelmek daha iyi olabilir. Düzenleme yapmak ve iyileştirmelerde bulunmak şu anda mantıklıdır; çünkü ilerlemek için zorladığımızda dirençle karşılaşabiliriz. Onaylanmamayla veya eleştiriyle karşılaşabiliriz ve sabırlı olmamız gerekir. İdeal olan, bazı sınırlarımızı fark edip hızımızı buna göre ayarlamaktır. İlerlemekten çok bakım yapmak, düzeltmek ve eksikleri gidermek için daha uygun bir zamandır. Ay, bugün Koç burcuna girene kadar boşlukta kalacaktır.