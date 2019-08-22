Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Boğa’daki Ay Oğlak’taki Satürn’le açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için tüm enerjisini kullanabilirsiniz. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve niyetinizden ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için çok yararlı olacak. Boğa’daki Ay, Aslan’daki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.