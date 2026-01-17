HTHAYAT
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Ocak Pazar

18 Ocak 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 17 Ocak 2026, Cumartesi 09:17
Güncelleme: 17 Ocak 2026, Cumartesi 09:17
1

Güneş bu sabah Satürn'le bir altmışlık açı yapıyor ve öğleye doğru Uranüs'le bir üçgen açı kuruyor. Alışılmış görevlerimizi ya da yöntemlerimizi yeniden yapılandırmaya ve reforme etmeye hazırız. Pratik olanla sıra dışı olanı birleştirmek başarılı olabilir. Değişim karşısında sakin ve istikrarlı kalmakla gurur duyuyoruz. İyileştirme yolları ararken ayaklarımız yere basıyor. Bu sabahki Güneş–Satürn altmışlığı, hayatımıza daha fazla amaç ve pratiklik katmak için kendimizi disipline etmemizi destekliyor. Artan öz farkındalık dönemi, gerçekçi planlara ve hedeflere yol açıyor. Bu etki ayaklarımızı yere bastırırken, Güneş–Uranüs üçgeni aynı zamanda açık fikirli olmamızı sağlıyor. Önceliklerimize ekstra önem veriyor ve en iyi çabamızı ortaya koyuyoruz. Şu anda güvenli adımları tercih ediyoruz, yavaş ve istikrarlı ilerlemek bize uyuyor, kendimizi dengeli ve sağlam hissediyoruz. Güneş–Satürn bize bir ritim duygusu veriyor ve kendimizi ayarlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda bilgece tavsiyelere kulak vermek için de çok uygun bir zaman. Belirli bir işe odaklanmak ve ilerleme kaydetmek kolay. Zaman ve enerji sınırlamalarını göz önünde bulundurmak daha iyi planlama sağlıyor. Öğle saatlerindeki Güneş–Uranüs üçgeniyle birlikte benzersiz ifade biçimlerini, yeni yöntemleri ve kişisel özgürlüğü kutluyoruz. Beklenmedik yerlerde ilham bulduğumuz bir zaman. Şu anda ani kazanımlar ya da ilerlemeler yaşayabiliriz. Biraz düzensiz, alışılmadık ya da sıra dışı olan insanları, durumları ve şeyleri takdir ediyoruz. Bu transit, ilerleyebilmemiz için bizi bir durumdan yeterince uzaklaştırabilir. Yeniyi kucaklamaya teşvik ediliyoruz; hayata özgün bir yaklaşımla bakmak çekici ve bize fayda sağlıyor. Bu etki altında gereksiz yüklerden kurtulmak daha kolay. Venüs bugün erken saatlerde Neptün'le altmışlık açı yapıyor ve ardından Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna giriyor; 10 Şubat'a kadar burada kalacak. Venüs Kova'dayken sosyal ilişkilerimizde daha fazla alışılmadıklık, bağımsızlık ve özgürlüğe yöneliyoruz. Bu etki altında deneysel ya da geleneksel olmayan ilişkiler, eğlenceler, alışverişler ve uğraşlar özellikle ilgi çekici. Birbirimize daha fazla ifade özgürlüğü tanımak ve başkalarına adil, özverili ve tarafsız davranmak ana temalar. Bu döngü boyunca zevklerimiz ve ilgi alanlarımız avangarda yöneliyor. Plüton bu gece Vesta ile hizalanıyor ve şu anda hedeflerimizi ve bağlılıklarımızı takip etmek için büyük bir itici güç oluşabilir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmaya istekliyiz, oldukça becerikliyiz ve bir projeyi ya da tutkuyu yenilemeye odaklanabiliriz. Gün ilerledikçe, Oğlak burcunda gerçekleşen ve yarın erken saatlerde kesinleşecek zihinsel olarak heyecan verici bir Merkür–Mars kavuşumuna yaklaşıyoruz. Fikir üretmeye ve sorunları çözmeye çok hevesli olabiliriz! Merkür–Mars hizalanması, iletişim ve zihinsel faaliyetlerle ilgili motive edici, enerjik çalışmalar için olumlu bir etki yaratıyor ve bu da Oğlak burcunda gerçekleştiği için, konu pratik hedefler olabilir.

2

18 OCAK 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Güneş'in bugün uyumlu geçişleriyle birlikte, istikrarlı ilerlemeyi takdir ediyorsun ve başkaları da senin sağduyunu takdir ediyor. Aynı zamanda yenilik yapmanın yollarını arıyorsun. Deneyimlerine dayanan iyi tavsiyeler sunuyorsun. Hedeflerine ulaşmak ya da konumunu güçlendirmek için somut adımlar atmak istiyorsun. İş konuları destekleniyor ve geçmişte ya da perde arkasında yaptığın çalışmalar işe yarayabilir. İçsel bilgeliğini ve deneyimini uygulamak için güzel bir zaman; kendinle ve başarılarınla özellikle gurur duyabilirsin. Eski işleri halletmek ya da yarım kalanları tamamlamak şu anda mantıklı ve özgürleştirici olabilir. Bir Güneş–Uranüs etkisi seni ileriye bakmaya teşvik ediyor. İşin, uzun vadeli hedeflerin ya da finansal konularınla ilgili hoş bir sürpriz getirebilir. Hayatını geliştiren yeni bir şey edinebilir ya da bir yöntem keşfedebilirsin. Liderliği üstlenmek ya da trend belirlemek için mükemmel bir zaman. Bir korkunun üstesinden gelmek bugün güçlendirici olabilir. Sorun çözmeye odaklı bir ruh halindeyken, oyalanmaya pek meyilli değilsin.

3

18 OCAK 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün pratik önceliklerine odaklanmayı doğal buluyorsun, ancak mantıklı olduğu sürece iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaya da hazırsın. Uzun vadede senin için en iyisinin ne olduğunu düşünmek ve sana ve gelecekteki kendine fayda sağlayacak adımlar atmak için uygun bir zaman. Güneş, doğum haritanda dışa dönük bir alandan geçişini sürdürürken Satürn'le uyumu seni dengeliyor; işleri yavaş ama emin adımlarla ele alıyorsun. Anlamlı bir projede çalışmak ya da hayatını küçük ama ölçülebilir şekillerde güçlendiren ya da iyileştiren pratik meselelerle ilgilenmek için motivasyon bulabilirsin. Bu transit altında sabır göstermek daha kolay ve bu sana büyük fayda sağlıyor. Aynı zamanda bilgece tavsiyelere rastlamak için de iyi bir zaman. Güneş ayrıca şu anda burcundan geçen Uranüs'le de uyum içinde ve isteklerinin önemli bir kısmı bir şeyi geride bırakıp yeni ufuklara bakmak yönünde. Özellikle zihnindeki ya da tutumundaki kısıtlamalardan kurtulma yönündeki güçlü bir arzu, kontrolü eline alman için seni motive edebilir. Yeni projeler ya da ilgi alanları konusunda heyecan duyabilirsin; ya da ilerletmeye hazır olduğun eski konular gündeme gelebilir. Yayınlamak, tanıtmak, paylaşmak ve öğrenmek için fırsatlara bak. Kendini en doğal hâlinle ifade ediyorsun ve başkaları da katkılarını takdir ediyor.

4

18 OCAK 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünkü transitler, hazırlık yapmanın ve ileri görüşlü olmanın değerini görmene yardımcı olurken aynı zamanda yenilik yapmanı da teşvik ediyor. Hırsın hoş ve motive edici bir şekilde harekete geçiyor; bu da dikkat gerektiren pratik detaylara odaklanmanı sağlıyor. Anlık tatmin arayışı yerine uzun vadeyi düşünüyorsun. Özel bir işe keyifle yoğunlaşma söz konusu olabilir ve hayatının bir alanını güvence altına almak ya da düzenlemek için çok uygun bir konumda olabilirsin. Bir şekilde engelleri aşmak isteyebilir ya da bir sorunu geride bırakmaya hazır olabilirsin. Seni ileri taşıyacak biçimde geçmişin bazı unsurlarından bugün doğal olarak uzaklaştığını fark edebilirsin. Sembolik bile olsa, duygusal bir hâl ya da düşünce biçimiyle ilgili olarak ilerlemek istiyorsun ve bunu yapmak için iyi bir zaman. Şu anda, maddi ya da duygusal nitelikte, beklenmedik bir bonus da ortaya çıkabilir.

5

18 OCAK 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünkü Güneş transitleri, ilişkileri iyileştirmek, üretken bir şey başarmak için güçleri birleştirmek ve bakış açını geliştirmek açısından oldukça güçlü. Birine ya da bir projeye olan bağlılığın konusunda kendini iyi ve başarılı hissedebilirsin. Şu anda yaptığın olumlu jestler ve attığın adımlar, geleceğin üzerinde somut bir etki yaratıyor. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde olduğun için, normalde erteleyebileceğin işleri üstlenmek adına mükemmel bir zaman. Güneş şu anda ortaklık alanından geçiyor ve eşlik, denge ve uyum ihtiyacını vurguluyor. Hem Satürn hem de Uranüs'le uyumlu açılar yapması sayesinde, bir ilişkiyi sağlamlaştırırken aynı zamanda onu heyecanlı ve ileriye dönük tutmak için çok iyi bir konumdasın. Basit ve samimi jestler bugün büyük takdir görüyor. Son zamanlarda bir durumla ilgili kaygı yaşadıysan, bunu geride bırakmak şimdi daha kolay. Bir kişiyi ya da durumu farklı bir yönüyle görebilir, sen de birinin gözünde daha olumlu ve yeni bir ışık altında görünebilirsin.

6

18 OCAK 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Güneş şu anda hayatının temel ve pratik yönlerine odaklanmanı teşvik ediyor ve bugün destekleyici açılar yapıyor. Sorumluluk ve disiplinle ilişkilendirilen Satürn'le bağlantısı, kişisel gelişime odaklanman için seni güçlü bir konuma getiriyor. En iyi sonuçlar için gelecekteki başarıya zemin hazırlamayı hedefle. Sağlık ve iş hedeflerini ilerletmek için mükemmel bir zaman; ancak nelerin güncellenebileceğine ya da yeniden düzenlenebileceğine dikkat ederken yavaş ama emin bir yaklaşım tercih edilmeli. Hayatındaki küçük detayları kontrol altına almak, özgüvenini ve genel bakış açını önemli ölçüde iyileştirebilir. Ertelemediğinde ve kaçınmadığında, kendini daha fazla kontrol sahibi hissediyorsun. Neyse ki günlük rutinlerin ve alışkanlıkların şu anda daha ilgi çekici. Daha iyi sağlık ve alışkanlıklar için bir plan şekillenebilir; kendini ayarlamak ve hatalardan ders çıkarmak daha doğal geliyor. Şu an kontrolünde olmayan konular da seni eskisi kadar sarsmıyor. Bir meseleyi ele almak için aniden doğru araçlara, ya da doğru zihniyete, sahip olduğunu hissedebilirsin. Seni, potansiyelini gerçekleştirmekten alıkoyan sorunlu alanları ya da durumları geride bırakma isteği ön planda.

7

18 OCAK 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün sorumluluklarını kabul etmek her zamankinden daha kolay geliyor, aynı zamanda geliştirmek istediklerini göz önünde bulundururken işleri biraz karıştırmaya da hazırsın. Rutini, küçük yollarla bile olsa, bozmak tatmin edici olabilir. Hayatının bir alanını düzenleme ya da bir ilişkiyi, projeyi veya durumu senin için daha iyi işleyecek hâle getirmenin yollarını bulma havasında olabilirsin. Güneş yılının daha oyunbaz bir döngüsündesin; ancak bu, somut ilerleme kaydetmene ve işleri halletmene engel olmuyor. Uzun vadeli bile olsa bir hedef için çok çalışmaya isteklisin. Aynı zamanda acele etmiyorsun ve ölçülü bir tempo mantıklı geliyor. Kendini bir işe ya da hatta bir kişiye adamaktan memnunsun ve senin için önemli biriyle güzel bir birliktelik ya da karşılıklı anlayış hissi yakalayabilirsin. Başkalarının zamanına yönelik talepleri güçlü kalırken, artan sorumluluklar bugün ağır gelmiyor. Özellikle romantik, eğlence, eğitim ya da yaratıcı alanlarda bir şeyi geride bırakmak ya da kendini bir rutinden çekip çıkarmak isteği aniden ortaya çıkabilir. Yenilemek, güncellemek, geliştirmek ya da yeni fikirler üretmek için çok iyi bir konumdasın. Kişisel bir ilgi alanının, yaratıcı bir girişimin ya da bir ilişkinin peşinden gitme konusunda kendine güven duyman için nedenleri kolayca buluyorsun. Yakın zamanda bir hayal kırıklığı yaşandıysa, şimdi geleceğe çok daha iyimser bakıyorsun.

8

18 OCAK 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün kontrolü ele almak ya da işleri düzene koymak sana çok iyi hissettiriyor, ev hayatını, aileyi ya da işi iyileştirme konusunda küçük ama sağlam ilerlemeler kaydedebilirsin. Sana en yakın kişilerle daha fazla huzur bulmak için çaba gösterebilir ya da evini ya da çalışma ortamını fiziksel olarak iyileştirmeye odaklanabilirsin. Hayatının bu alanlarının işlevselliğiyle daha fazla gurur duyuyorsun. Büyük planlarını ilerletmeden önce günlük işlerinde biraz düzen kurmanın en iyisi olduğuna karar verebilirsin. Şu anda hayata dikkatli bir yaklaşımla bakmanın büyük bir değeri var ve neyse ki işleri yapmanın yeni ya da farklı yollarına da zihnini açıyorsun. Düzenlemek, ayıklamak ve yeniden yerleştirmek destekleniyor. Hayatını bir arada tutan pratik detaylara kendini vermek için güzel bir zaman. Dikkat süren daha uzun ve uzun vadeli tatmin bir hedef hâline gelebilir. Korkularından ve güvensizliklerinden biraz olsun uzaklaşarak kendini daha çok keyif alırken bulabilirsin. Kendi koyduğun sınırları ve engelleri aşmak için yanında iyi bir enerji var. Bugün ayrıca senin ya da sevdiğin birinin özel bir konu hakkında açılması ve bunun özgürleştirici sonuçlar doğurması da mümkün.

9

18 OCAK 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Güneş bu günlerde iletişim alanında ilerlerken, çeşitli bilgiler topluyorsun. Bugün Güneş'in kurduğu özel bağlantılar sayesinde bunları uygulamaya koymaya hazırsın! İyi bir sohbet gündemde olabilir ve bu bir bağı güçlendirebilir. İstikrara, sağlamlığa ve çabaya daha çok yöneliyorsun. Bir söz ya da taahhüt verebilir ya da uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için daha hırslı ve emek vermeye istekli olabilirsin. Hayatını duygusal, zihinsel ve fiziksel düzeylerde iyileştirmenin değerini görüyorsun. Sorumluluk almak bugün sana iyi hissettiriyor! Aynı zamanda mantıklı olduğu sürece işleri biraz değiştirmeye ya da yenilik yapmaya da açıksın. Güçlendirme, düzenleme, inşa etme ve istikrar sağlama içeren faaliyetler şu anda destekleniyor. Beklenmedik iyilikler ya da hoş sürprizler yaşanabilir. Başkalarına ulaşmak, hâl hatır sormak ya da önemsediğini gösteren basit jestler yapmak için güzel bir gün.

10

18 OCAK 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün doğru yolda olduğunu hissedebilirsin, hayatının bir yönünden memnun değilsen, iyileştirmeler yapmaya hazırsın. Bugünkü Güneş transitleri gerçekçi ve pratik; kendini yere basan bir konumda hissederken aynı zamanda ileriye dönük ve yenilikçi olmanı da sağlıyor. Uzun vadeli hedeflere ve kazanımlara özellikle dikkat ediyorsun. Hayatın basit zevklerini hatırlatan aktiviteler büyük ölçüde destekleniyor. En iyi sonuçlar için bakım ve düzenlemeler yoluyla finansal durumunu, değerli eşyalarını ya da evini güçlendirme veya sağlamlaştırma yollarını ara. Eşyalarına iyi bakarsan, onların da sana iyi bakacağına dair bir tutum içindesin. Daha fazla özgürlük hissetmek için bir şeyi bırakmaya ya da küçük değişiklikler yapmaya karar verebilirsin. Para, iş ve günlük rutinlerle ilgili yenilikçi ya da reformcu bir şeyler yapmak çekici geliyor. Aynı zamanda seni rahatsız eden bir konudan uzaklaşıp bunu geride bırakmak ve yoluna devam etmek için de mükemmel bir zaman. Alternatif şifa yöntemleri ilgini çekebilir ya da sağlık ve iyi oluşa yaklaşımında, artık işe yaramayan uygulamalardan seni özgürleştiren yeni fikirler keşfedebilirsin.

11

18 OCAK 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün sağduyu sende fazlasıyla güçlü ve iyileştirmeler yapmaya hazırsın. Hayatını ve geleceğini geliştiren, güçlendiren faaliyetler aracılığıyla kendini güçlendirmenin yollarını ara; eğer onlar seni bulmazsa! Burcundaki Güneş, iletişim alanındaki Satürn ve yaratıcılık alanındaki Uranüs'le olumlu bağlantılar kuruyor; bu da iyi tavsiyelerden, pratik haberlerden ve faydalı konuşmalardan keyif alabileceğini gösteriyor. Bugün küçük başarıları takdir ediyorsun. Zihinsel ve öğrenmeye yönelik uğraşlara kendini vermek, ileride karşılığını getirebilir. Eğitim, kurslar ve beceri geliştirme konuları olumlu bir odakta. Kendine özgü bakış açınla öne çıkıyorsun ve bugün tam zamanında biraz mesafe koyabilmek, hayattan daha çok keyif almanı sağlıyor. Kendini ifade etmekte daha özgür hissedebilir, duygularını ya da fikirlerini paylaşmaya daha istekli olabilirsin. Sıra dışı ya da farklı hobiler, uğraşlar ve eğlenceli aktiviteler mevcut ruh hâlinde sana çekici geliyor; yeni alanlara açılmak istiyorsun. Alternatif olarak, mevcut projelere ya da ilişkilere yeni bir soluk getirmekten keyif alabilirsin. Burcundaki Yeni Ay'dan bir gün önce, seni aşağı çeken ya da taze bir başlangıcı engelleyen eskimiş tutumları geride bırakmak için güçlü bir zaman.

12

18 OCAK 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünkü uyumlu Güneş transitleriyle birlikte, ılımlı bir tempodan keyif alırken aynı zamanda dönüştürebileceğin ya da değiştirebileceğin şeylere karşı da tetikte kalıyorsun. Hayatını küçük ama tatmin edici yollarla güçlendirmek için iyi bir zaman. Perde arkasında bir şeyleri hallettiğin, kendini toparladığın ve ruhunu yenilediğin bir dönem olabilir. İhtiyaçlarınla daha iyi temas kurarken kendine ayırdığın zaman özellikle faydalı ve dengeleyici. Bugün değerli uğraşlara odaklanmayı tercih ediyorsun; güvenilir sonuçlar arıyorsun. Bir yapbozun daha fazla parçasını görüyormuş gibi hissedebilirsin, bu da yargılarını ve kararlarını iyileştirir. Aynı zamanda yarım kalanları tamamlamak, kapanış yapmak ya da uzun süredir devam eden bir sorunu çözmek için de mükemmel bir konumdasın; bu da iyi oluşuna büyük katkı sağlayabilir. Belirli kısıtlamalardan kurtulma ya da bir engeli aşma yönünde güçlü bir istek duyabilirsin ve yarınki Yeni Ay bu konuda sana daha da yardımcı olacak. Yaşam alanını, koşullarını ya da genel durumunu iyileştirmenin yollarını düşünebilirsin; çünkü artık fırsatları görüyorsun. Hayatındaki olumsuz bir unsuru geride bırakmak için çok güzel bir zaman. Bir şeyleri aştığını ya da enerjini tüketen bir alışkanlıktan özgürleştiğini hissettikçe cesaretin ve özgüvenin artıyor. Destek vermek ya da yardım etmek de tatmin edici olabilir.

13

18 OCAK 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Güneş bugün burcundaki Satürn'le uyum içinde ve bu durum Satürn'ün Balık burcundan çıkmasına çok az bir zaman kala gerçekleşiyor. Sosyal, insani ya da kişisel mutluluk hedeflerine odaklanman her zamankinden biraz daha ciddi ve kararlı. Uzun vadeli planlarını gözden geçirmek ve onları güvence altına almak ya da güçlendirmek için adımlar atmak adına iyi bir gün. Arkadaşlar ya da grup bağlantıları destekleyici olabilir ve ilişkilerinin pratik yönü ön planda. Kişisel mutluluk ya da grup hedefleri doğrultusunda sağlam bir şekilde çalışmak hem verimli hem de tatmin edici olabilir. Bu açı özellikle istikrar sağlama, güçlendirme, bağlanma, inşa etme ve sürdürme çabalarını destekliyor. Öte yandan bugün Güneş Uranüs'le de uyum içinde ve küçük dozlarda değişim sana iyi gelebilir. Arkadaşlıklarda, projelerde, gruplarda ve uzun vadeli hayallerde iyileşme için uygun bir konumda olabilirsin. Yeni bir sayfa açma isteğini tetikleyen güzel haberler ya da cesaret verici, ilham verici konuşmalar gündeme gelebilir ve yarınki Yeni Ay bu süreci daha da ileri taşıyacak. Daha önce sorunlara katlanıyor olsan bile, şimdi onları ya çözmek ya da geride bırakmak istiyorsun.

