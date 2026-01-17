Güneş bu sabah Satürn'le bir altmışlık açı yapıyor ve öğleye doğru Uranüs'le bir üçgen açı kuruyor. Alışılmış görevlerimizi ya da yöntemlerimizi yeniden yapılandırmaya ve reforme etmeye hazırız. Pratik olanla sıra dışı olanı birleştirmek başarılı olabilir. Değişim karşısında sakin ve istikrarlı kalmakla gurur duyuyoruz. İyileştirme yolları ararken ayaklarımız yere basıyor. Bu sabahki Güneş–Satürn altmışlığı, hayatımıza daha fazla amaç ve pratiklik katmak için kendimizi disipline etmemizi destekliyor. Artan öz farkındalık dönemi, gerçekçi planlara ve hedeflere yol açıyor. Bu etki ayaklarımızı yere bastırırken, Güneş–Uranüs üçgeni aynı zamanda açık fikirli olmamızı sağlıyor. Önceliklerimize ekstra önem veriyor ve en iyi çabamızı ortaya koyuyoruz. Şu anda güvenli adımları tercih ediyoruz, yavaş ve istikrarlı ilerlemek bize uyuyor, kendimizi dengeli ve sağlam hissediyoruz. Güneş–Satürn bize bir ritim duygusu veriyor ve kendimizi ayarlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda bilgece tavsiyelere kulak vermek için de çok uygun bir zaman. Belirli bir işe odaklanmak ve ilerleme kaydetmek kolay. Zaman ve enerji sınırlamalarını göz önünde bulundurmak daha iyi planlama sağlıyor. Öğle saatlerindeki Güneş–Uranüs üçgeniyle birlikte benzersiz ifade biçimlerini, yeni yöntemleri ve kişisel özgürlüğü kutluyoruz. Beklenmedik yerlerde ilham bulduğumuz bir zaman. Şu anda ani kazanımlar ya da ilerlemeler yaşayabiliriz. Biraz düzensiz, alışılmadık ya da sıra dışı olan insanları, durumları ve şeyleri takdir ediyoruz. Bu transit, ilerleyebilmemiz için bizi bir durumdan yeterince uzaklaştırabilir. Yeniyi kucaklamaya teşvik ediliyoruz; hayata özgün bir yaklaşımla bakmak çekici ve bize fayda sağlıyor. Bu etki altında gereksiz yüklerden kurtulmak daha kolay. Venüs bugün erken saatlerde Neptün'le altmışlık açı yapıyor ve ardından Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna giriyor; 10 Şubat'a kadar burada kalacak. Venüs Kova'dayken sosyal ilişkilerimizde daha fazla alışılmadıklık, bağımsızlık ve özgürlüğe yöneliyoruz. Bu etki altında deneysel ya da geleneksel olmayan ilişkiler, eğlenceler, alışverişler ve uğraşlar özellikle ilgi çekici. Birbirimize daha fazla ifade özgürlüğü tanımak ve başkalarına adil, özverili ve tarafsız davranmak ana temalar. Bu döngü boyunca zevklerimiz ve ilgi alanlarımız avangarda yöneliyor. Plüton bu gece Vesta ile hizalanıyor ve şu anda hedeflerimizi ve bağlılıklarımızı takip etmek için büyük bir itici güç oluşabilir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmaya istekliyiz, oldukça becerikliyiz ve bir projeyi ya da tutkuyu yenilemeye odaklanabiliriz. Gün ilerledikçe, Oğlak burcunda gerçekleşen ve yarın erken saatlerde kesinleşecek zihinsel olarak heyecan verici bir Merkür–Mars kavuşumuna yaklaşıyoruz. Fikir üretmeye ve sorunları çözmeye çok hevesli olabiliriz! Merkür–Mars hizalanması, iletişim ve zihinsel faaliyetlerle ilgili motive edici, enerjik çalışmalar için olumlu bir etki yaratıyor ve bu da Oğlak burcunda gerçekleştiği için, konu pratik hedefler olabilir.