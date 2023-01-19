Günlük burç yorumları: 21 Ocak 2023 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Normal rutininiz, kontrolünüz dışındaki nedenlerle sinir bozucu olabilir. Gününüze devam etmeye çalışırken, aksilikler, genellikle hemfikir olduğunuz insanlarla tartışmalar veya her şeyi alt üst eden aksilikler şeklinde ortaya çıkabilir. İşe gidip gelirken, programınızı alt üst eden her türlü karmaşık zorlukla karşılaşabilirsiniz. Stresten kaçınmak için, yapılacaklar listenizi tamamlamak için gerekli olduğunu düşündüğünüzden daha fazla zaman ayırdığınızdan emin olun. Bu bir yarış değil!
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