Günlük burç yorumları: 21 Ocak 2023 Cumartesi

21 Ocak 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Ocak 2023 10:41
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  • Sırlar şimdi bir spot ışığı altında olabilir. Bir süredir beklenmedik engellerle karşılaşmış olsanız da şimdi sıra bu sorunları aşmaya geliyor. Sonunda net bir şekilde iletişim kurabilir ve kendinizi ve başkalarını affedebilirsiniz. Bu süreçte güç dinamiklerine ve fısıldanan şeylere ekstra dikkat edin. Her şey ilk bakışta göründüğü kadar masum olmayabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumluluklarınızla ilgili bir sır açığa çıkabilir - eğer tembellik yapıyor ve işinizi sizin yerinize başka birinin yapmasına izin veriyorsanız, bu dengesizliği diğer insanlara gösterebilir, bu da itibarınıza zarar verebilir ve sizi daha fazlasını yapmaya zorlayabilir. Başkası ortalıkta aylaklık ederken boşluğu kapatan sizseniz, artık bunu ortaya çıkarmak için bir fırsatınız var. Bugün adalet yerini bulacak.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir dostla tartışmak şok edici keşiflere yol açabilir. Herhangi bir yakın ilişkide, muhtemelen dahil olanlar arasındaki mali tartışmalardan dolayı gerginlikler alevlenebilir. Birini işaret etmek suçu bir süre oyalanmayı sağlayabilir ancak sonunda birbirinizi dinlemek ikinizin de uzlaşmanın bir yolunu bulmasına izin vermelidir. Daha net zihinlerle ilerlemek için bağışlama ve anlaşmalar faydalı olabilir ancak dikkatli olun, bitmeden önce keşfedilecek başka bir şok edici bilgi daha olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevdiğiniz birinin size davranış şekli şu anda özellikle rahatsız edici olabilir ve daha sonra geri almak isteyeceğiniz tartışmalara ve sözlere yol açabilir. O zaman ikinizin de hatalar yaptığınızı anlayabilir, bu durumu affetmeyi ve unutmayı en iyi hale getirebilirsiniz. Bu aynı zamanda güç dinamiğinizin dengesiz olduğunu ve bir an önce düzeltilmesi gerektiğini de gösterebileceğinden, bazı iyileştirici adımlar atmayı düşünmelisiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Normal rutininiz, kontrolünüz dışındaki nedenlerle sinir bozucu olabilir. Gününüze devam etmeye çalışırken, aksilikler, genellikle hemfikir olduğunuz insanlarla tartışmalar veya her şeyi alt üst eden aksilikler şeklinde ortaya çıkabilir. İşe gidip gelirken, programınızı alt üst eden her türlü karmaşık zorlukla karşılaşabilirsiniz. Stresten kaçınmak için, yapılacaklar listenizi tamamlamak için gerekli olduğunu düşündüğünüzden daha fazla zaman ayırdığınızdan emin olun. Bu bir yarış değil!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlar arasında çatışma çıkabilir. Yüzeyin altında kaynayan herhangi bir sorun, kaynağı ne olursa olsun kısa sürede zirveye çıkabilir. Potansiyel olarak, hepiniz grup içindeki belirli gerilim alanlarını görmezden geldiniz, ancak artık son damlaya ulaştıklarına göre tartışılmaları gerekiyor. Herhangi bir anlaşmazlıkta taraf tutmaktan kaçının ancak dikkatli olun; yakınlarda gizli bir düşman olabilir, muhtemelen arkadaş kılığına girmiş biri gibidir ve tehlike yaratabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ailenizle aranız iyi olmayabilir. Çabuk sinirlenmeler ve yakın ilişkiler, akrabalarınıza veya oda arkadaşlarınıza karşı sert tepkiler vermenize neden olabilir. Dramatik anlar içinizde bir ateş yakabilir, ancak anın harareti biraz dindiğinde, onlarla medeni ve bağışlayıcı bir konuşma yapabilmeniz gerekir. Yine de bu, şok edici bir şeyin etkisini azaltmaya yetmeyebilir. Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız bugün alttan almanız gerekecek.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sıradan konuşmalar aniden tartışmacı bir hal alabilir. Biriyle normal bir konuşma yapıyor olabilirsiniz ve belki ne siz ne de karşınızdaki kişi işlerin çığırından çıktığını anlayamadan bir tartışma büyüyebilir. Neler olup bittiğini tam olarak anlamadan, diğer kişinin bakış açısını daha az hararetli bir şekilde duyduktan sonra ikiniz de birbirinizden özür dilemek zorunda kalabilirsiniz. Fırtına geçtikten sonra duygusal bir sır açığa çıkabilir. Tartışmak yerine affetmeye hazır olun.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarıyla olan bağlantılar şu anda spot ışığı altında. Asırlardır tanıdıklarınız bile sizi hâlâ şaşırtabilir! Sevdiğiniz biri, ilişkiniz konusunda alışılmadık derecede güvensiz veya takıntılı görünebilir ve potansiyel olarak ikiniz arasında zorlu bir güç dinamiği yaratabilir. Ne mutlu ki, ikiniz de ne hissettiğinizi konuşabildiğinizde, bir adım geri çekilip daha az yoğun tepki verebilmeliler. Daha sonra endişelerinin nedenini açıklayabilirler ve bu da ilerlemenize yardımcı olabilir. Öğrenmek için dinleyin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Öfkeniz uyarı vermeden alev alabilir. Diğer insanlar tarafından size getirilen şiddetlenmeler sizi kontrolden çıkarabilir ve üzerinize stres yükleyebilir. Bununla birlikte, bu, çevrenizdeki insanların öfkenizin yükünü taşımayı hak ettiği anlamına gelmez. Çevrenizdekiler size kızmış gibi hissedebilirler. Muhtemelen olmadığınızda, bu yüzden başka nedenlerden dolayı hayal kırıklığına uğradığınızı bilmelerini sağlayın. Onların da kötü günleri oldu, sizi anlayabilirler.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişteki acılar gün boyunca tekrar ortaya çıkabilir. Basit konuşmalar ve sıradan etkileşimler bile, hayatınız üzerinde olumsuz etkisi olan biriyle geçmiş bir sorunu size hatırlatabilir. Geçmiş, geçmiş olabilir ama bazı yaralar hâlâ taze. İyileşebilmek için zaman ayırmanıza ve bu yaraları beslemenize izin verilir. Acele etmek veya acı verici duyguları bastırmak, onların yalnızca şiddetlenmesine neden olur, bu yüzden onlara hak ettiklerini bildiğiniz saygıyla davranın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Topluluk içinde gerilimler artıyor olabilir. Arkadaş çevrenizde veya daha resmi bir grupta aynı anda birden fazla kişiye karşı duruşunuzu haksız yere savunmaya zorlanıyormuşsunuz gibi gelebilir. Duygularınızın nereden geldiğini anlamayabilirler ve bazıları potansiyel olarak onları manipüle etmeye çalıştığınıza inanır. Böylesi bir yanlış anlaşılma karşısında size gerçek duygularınızı gösterme şansı bile vermezlerse, çekip gitmenizde bir sakınca yoktur.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş/yaşam dengenizle ilgili tartışmalar her an gündeme gelebilir. Biri, size bunu yapmanız için gereken zamanı, parayı veya enerjiyi sağlamadan daha iyi performans göstermenizi talep ediyor olabilir. Onların emirlerini ve kendinize karşı diğer görevlerinizi aynı anda yerine getirmeniz için muhtemelen mümkün değildir. Belki de bir şeylere itiraz etme noktasına gelmişsinizdir.

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