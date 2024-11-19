Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2024 Perşembe

Bugün çok erken saatlerde gerçekleşen Venüs-Uranüs açısı, mevcut zevklerimizden veya uğraşlarımızdan hoşnutsuzluk hissetmemize neden olabilir. Huzursuzluğu yatıştırmak veya ani hareketlerden kaçınmak en iyisidir, ancak değişim ve büyüme ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Ay, Yengeç burcundaki geçişine devam ederek konfor, aşinalık ve duygusal huzur arzumuzu körüklüyor. Daha sonra Ay, Aslan burcuna giriyor; bu da belirgin şekilde daha dışa dönük ve iddialı bir etki yaratıyor. Fikirlerimizi, yaratımlarımızı ve neşemizi başkalarıyla paylaşmaya hazırız. Kişisel duygusal dramamızı ya da yaratıcı potansiyelimizi ifade etmek için kanallar arıyoruz. Ay'ın Plüton karşıtlığı, çatışmalı ve zorlayıcı olabilir, ancak belki karmaşık bir şekilde, ihtiyaçlarımızla temas kurmamızı da sağlayabilir. Kişisel ilişkilerimizde bir yoğunluk hissedilebilir veya içsel bir huzursuzlukla uğraşıyor olabiliriz. Öğleden sonra Ay, Mars ile hizalanıyor ve duygusal arzuları uyandırıyor.