Günlük burç yorumları: 20 Aralık 2024 Cuma

Bugün, Benefik gezegenler, Venüs ve Jüpiter uyumlu bir üçgen açı oluşturuyor, dostça bir enerji yaratıyor, ruhumuzu yükseltiyor ve ideallere yönelik arzumuzu teşvik ediyor. Bu geçiş hem bizi yumuşatır hem de güçlendirir. Büyük yürekliyiz, duygularımız yoğun ve ifade edilmeyi istemekteler. Jestler düşünceli olma eğiliminde, özellikle umutlu, neşeli ve iş birliğine açığız. Bu, biraz tembel veya keyfine düşkün bir zaman olabilir. Kabalık veya görgüsüzlüğe toleransımız azalır. Başkalarına inanılmaz derecede açık ve güven duyan bir ruh halindeyiz, en iyisini bekliyoruz ve hem dürüstlük hem de sadakat öne çıkıyor. Bu olumlu geçiş, birbirimize iyi niyetle yaklaşma arzumuzu artırır ve başkalarına, kültüre, farklı eğlencelere ve sıra dışı veya ek faaliyetlere olan ilgimizi yükseltir. Öğrenmek, büyümek, genişlemek ve hayatın tadını çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda neyi sevip sevmediğimiz hakkında da öğreniyoruz. Para ve yatırımlarla ilgili iyi şanslar ve sağlam finansal fırsatlar keşfetme olasılığı vardır.

Ay günü Aslan burcunda geçiriyor; canlı ve rekabetçi bir transit. Eylemlerimiz ve yarattıklarımızla daha fazla gurur duyuyoruz. Bu Ay geçişi, onurlu, gururlu ve sevgi dolu niteliklerimizi teşvik eder. Genel olarak kendimize güveniyoruz ve Aslan Ay'ıyla karşımıza çıkan her şeyi üstlenmeye hazırız, ancak ilham almak için geri bildirim ve etkileşim ararız. Ay'ın Uranüs ile kare açısı nedeniyle kuralları, monotonluğu, rutinleri ve kısıtlamaları kabullenmek zorlaşıyor.