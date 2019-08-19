Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Koç’taki Ay Oğlak’taki Plüton ile çatışacak. Bu muhalefet tartışmalara ve acele davranışlara neden olabilir. Savurganlık ve harcama eğilimi görülebilir. Bugün kaprisli, tedirgin ve belki de tutkulu olmak gibi özelliklere sahip.