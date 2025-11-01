Günlük burç yorumları: 2 Kasım 2025 Pazar

Ay gününü Balık burcunda geçiriyor, bu da iç dünyamızla bağlantı kurmamızı teşvik ediyor. Bitirişlere, geçmiş meselelere ve tamamlanması gereken işlere daha fazla dikkat ediyoruz. Ay'ın, Ay Düğümü ile gün ortasındaki hizalanması, bize şefkatimizi kucaklamamızı hatırlatıyor. Gün ilerledikçe Venüs, Şiron'a karşıt konuma geliyor ve bu da etkileşimlerimizde güçlü yönlerimiz yerine farklılıklarımıza ve zayıflıklarımıza odaklandığımız için hayal kırıklıklarına yol açabiliyor.

Bu durum, günün enerjilerinin ana teması olan öz farkındalığın karar verme sürecimizdeki önemini hatırlatıyor. Geçici olarak ilişkilerimiz, sosyal hayatımız, öz değerimiz, para konuları ya da sosyal becerilerimiz hakkında daha az kendimize güvenebiliriz.

İlişkilerimizdeki dengesizliklerin daha fazla farkına varabiliriz, hatta buna karşı bir miktar kırgınlık hissedebiliriz; sevgimizin karşılık bulup bulmadığı konusunda da güvensiz hissedebiliriz.

Gerçek ihtiyaç ve isteklerimizle temas kurana kadar duygular ve tercihlerle ilgili konularda bir miktar kaygı veya huzursuzluk yaşanabilir. Şu anda kararsız olduğumuz için normalde yapmayacağımız şeylere uyum sağlama eğilimine karşı dikkatli olmak önemlidir.