Günlük burç yorumları: 2 Kasım 2025 Pazar

2 Kasım 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 01 Kasım 2025 00:21 Güncelleme: 01 Kasım 2025 00:22
  • Ay gününü Balık burcunda geçiriyor, bu da iç dünyamızla bağlantı kurmamızı teşvik ediyor. Bitirişlere, geçmiş meselelere ve tamamlanması gereken işlere daha fazla dikkat ediyoruz. Ay'ın, Ay Düğümü ile gün ortasındaki hizalanması, bize şefkatimizi kucaklamamızı hatırlatıyor. Gün ilerledikçe Venüs, Şiron'a karşıt konuma geliyor ve bu da etkileşimlerimizde güçlü yönlerimiz yerine farklılıklarımıza ve zayıflıklarımıza odaklandığımız için hayal kırıklıklarına yol açabiliyor.

    Bu durum, günün enerjilerinin ana teması olan öz farkındalığın karar verme sürecimizdeki önemini hatırlatıyor. Geçici olarak ilişkilerimiz, sosyal hayatımız, öz değerimiz, para konuları ya da sosyal becerilerimiz hakkında daha az kendimize güvenebiliriz.

    İlişkilerimizdeki dengesizliklerin daha fazla farkına varabiliriz, hatta buna karşı bir miktar kırgınlık hissedebiliriz; sevgimizin karşılık bulup bulmadığı konusunda da güvensiz hissedebiliriz.

    Gerçek ihtiyaç ve isteklerimizle temas kurana kadar duygular ve tercihlerle ilgili konularda bir miktar kaygı veya huzursuzluk yaşanabilir. Şu anda kararsız olduğumuz için normalde yapmayacağımız şeylere uyum sağlama eğilimine karşı dikkatli olmak önemlidir.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugünün Ay enerjisi, iç dünyana gereken özeni göstermen ve enerjini yeniden toplamak için biraz geri çekilme ihtiyacını kucaklaman yönünde seni teşvik ediyor. Görüş alanını berraklaştırmak için gereksiz endişe ve suçluluk duygularını bırakmayı hedefle. Ancak gün ilerledikçe Venüs-Şiron geçişi devreye giriyor ve bu durum hem sende hem de çevrendekilerde güvensizlik hissini tetikleyebilir. Bu, etkileşimlerinde kendini biraz savunmasız ya da huzursuz hissetmene yol açabilir. Birinin senin hakkındaki hislerini ya da bir bağın ne kadar derin olduğunu merak edebilirsin. Belirsiz endişelerin ve şüphelerin seni uzun vadede geriye çekmesine izin vermemelisin, ancak önemli konularda karar vermek için daha uygun bir günü beklemek iyi olabilir. Hassas noktaların kolayca tetiklenmesi, onları yakından inceleyip onarma yollarını keşfetmek için bir fırsattır.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünün Ay enerjisi, başkalarıyla bağlantı kurma arzusunu kucaklaman için seni teşvik ediyor ve gerçek dostluklar geliştirmek şu anda oldukça tatmin edici olabilir. Yine de gün ilerledikçe bazı etkileşimler biraz hassas olabilir; istediğin kadar takdir edilmediğini hissedebilirsin. Yönetici gezegenin Venüs'ün Şiron'a karşıt konuma ilerlemesiyle birlikte, başkalarından ihtiyaç duyduğun şeyi alamadığından endişe edebilirsin. Ancak günün olayları, öz bakımına olan bağlılığını daha derin bir şekilde anlamana yardımcı olma eğiliminde. Eğer karşılığını alamadığın bir şeye fazla enerji harcadıysan, şimdi değişim yapma isteği hissedebilirsin. Mümkünse kararlarını daha sonraki bir tarihe ertele; özellikle de kendini kafası karışık ya da moralsiz hissediyorsan.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünün Ay enerjisi, seni sorumluluklarını yerine getirmeyi benimsemeye teşvik ediyor. Pratik işlerinde liderlik üstlenmek için güzel bir zaman. Yine de, duyarlılığı artıran Venüs-Şiron geçişine yaklaşırken, insanların bazı şeyleri fazlasıyla kişisel algılayabileceğini unutma. Sosyal düzeydeki rahatsızlık hissi, aslında biraz geri çekilmenin daha iyi olacağı durumlarda aşırıya kaçma eğilimine yol açabilir. Mümkünse fazladan molalar ver veya dinlenmeye zaman ayır. Şimdi ortaya çıkan duygulara dikkat et; anlık bir heves gibi görünseler de, büyük olasılıkla geçmişte bastırdığın ya da gözden kaçırdığın konularla ilgilidirler.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünün Ay enerjisi, seni olağan sınırlarının veya rutinlerinin ötesine uzanmaya teşvik ediyor. Ruhunu besleme ihtiyacını kabul etme zamanı. Yine de, özellikle gün ilerledikçe, başkalarıyla kendinden emin şekilde bağlantı kurmakta küçük sorunlarla uğraşıyor olabilirsin. Nihayetinde nereye yöneldiğine dair kafa karışıklığı kişisel ilişkileri etkileyebilir. Yine de bugün zirveye ulaşan ilişki sorunları, özellikle aileyle ilgili olanlar, seni kritik bir engelin üzerinden geçirir ve sonrası genellikle daha iyi olur. Başka bir deyişle, bu bir dönüm noktası! Mümkünse karar vermeyi başka bir zamana bırakmayı düşün. Yanıtları içinde ara ve sonuçlarına acele etme.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugünün Ay enerjisi, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına özel bir dikkat göstermen için seni teşvik ediyor. Bu, özel bir şeye odaklanma ve yoğunlaşma arzunu tamamen kucaklama zamanı. Yine de gün ilerledikçe, güvensizlik hissedebilir veya çözülmemiş konularla uğraşmak zorunda kalabilirsin; zihnin eşitsizlikler ya da adaletsiz durumlarla ilgili meselelere yönelebilir. Venüs-Şiron geçişi etkisindeyken, gerçekte hissettiklerini tam olarak yansıtmayan iletişimlere dikkat et. Örneğin, başkalarının söylediklerini fazla yorumlayabilirsin ve buna verdiğin tepki, istemediğin kadar kalıcı olabilir. Yine de, planlardaki zayıf noktaları fark etmek için fazladan gözlem gücüne sahipsin ve ilerlerken bunları onarma ya da güçlendirme kararı alabilirsin.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün Ay enerjisi, dengeli bir bakış açısı bulmanı veya paylaşım yoluyla hayatında denge kurmanı teşvik ediyor. Uzlaşmaya varmak tatmin edici olabilir. Başkalarına ihtiyaç duyma yönünü kucaklamak için iyi bir zaman. Duygusal uyarım ya da güvenlik arayışıyla başkalarına yönelebilirsin. Ancak gün ilerledikçe devreye giren Venüs-Şiron geçişiyle birlikte, özellikle finansal konular ve kalp meseleleri açısından kırılganlıkların öne çıkabilir. Rahatlık ve tanıdıklık mı yoksa heyecan mı aradığını netleştirmek kolay olmayabilir. Kararların duygusal güdülerle ya da korku ve güvensizlikle şekillenebilir; bu yüzden önemli kararları vermek için daha uygun, daha net bir günü beklemek isteyebilirsin. Birisi şu anda güvenlik veya para konularına seninle aynı şekilde bakmıyorsa, sabırlı olmaya çalış. Şu anda seni neyin hayal kırıklığına uğrattığına veya korkuttuğuna dikkat et; çünkü ilerleyebilmek için güçlendirmen gereken alanlar bunlardır.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünün Ay enerjisi, rutinlerine, işine ve sağlığına özel bir dikkat göstermen için seni teşvik ediyor. İşleri düzene koyma ve hayatını rayına oturtma ihtiyacını kucaklamak için iyi bir zaman. Ancak gün ilerledikçe, isteklerinin peşinden doğrudan gitmek zorlaşabilir. Aynı şekilde, bir partnerle veya yakın bir kişiyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak da kolay olmayabilir. Para konularında endişelerin varsa, bir plan yapma hazırlığı oluştur! Henüz somut bir plan hazırlamak için en uygun zaman olmasa da, bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu kabul edebilirsin. Şu anda eyleme geçmek yerine düşünmeye ve değerlendirmeye yönelmek daha yararlı olacaktır. Yönetici gezegenin Venüs'ün Şiron'a karşıt konumda olması, hayatındaki önemli biriyle aynı fikirde olmanı zorlaştırabilir; ancak bu geçici bir durum. Alternatif olarak, kendinde daha önce fark etmediğin bir ihtiyaç veya korku keşfedebilir ya da buna odaklanabilirsin. Yine de, ilişkilerin aracılığıyla kendin hakkında daha fazla şey öğreniyorsun; bu fırsatı onarmak, anlamak ve büyümek için değerlendirmelisin.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün Ay enerjisi, kişisel hayatına daha fazla dikkat vermeni teşvik ediyor; kendini ifade etme ve kişisel zevklerine yönelme ihtiyacını kucaklamak gerçekten moralini yükseltebilir. Aşk ilişkilerini geliştirmek ya da biraz kişisel zaman ve yaratıcı uğraşların tadını çıkarmak için, dış dünyanın sorumluluklarını geçici olarak geri planda bırakmayı seçebilirsin. Yine de gün ilerledikçe Venüs-Şiron karşıtlığı devreye giriyor ve güvensizlik duygularıyla boğuşabilirsin. Ancak bu, hedeflerine ulaşmanı engelleyen davranışları fark etmek için iyi bir zamandır. Bu süreçte kendine fazla sert davranma eğilimine dikkat et. Sorumluluklarından kaçmaman gerekse de, onlara o kadar ciddiyetle de yaklaşma ki içinde kendini kaybetme. Düşüncelerin en iyi ve en kötü olasılıklar arasında gidip geliyorsa, bunu erkenden fark edip durdurmaya çalış; çünkü bu sana fayda sağlamaz. Gerçek muhtemelen bu iki uç arasında bir yerde duruyor.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, rahatlatıcı ve tanıdık aktiviteler bugün moralini yükseltiyor. Bugünün Ay enerjisi, ev hayatına, aileye, dinlenmeye veya konfor ihtiyacına daha fazla enerji harcamanı teşvik ediyor. Ancak gün ilerledikçe etkisini göstermeye başlayan Venüs-Şiron karşıtlığı, özellikle arkadaşlıklar, aşk ya da kalbinde özel bir yere sahip projeler etrafında bir miktar kafa karışıklığı yaratabilir. İnsanlar uzak, mesafeli ya da seni onlardan şüphe ettirecek biçimde davranabilirler. Geçici olarak, neye ya da kime değer verdiğin konusunda çok net olmayabilirsin. Bu nedenle, ilişkilerde aceleci kararlar almak veya dürtüsel harcamalar yapmak gibi sonradan pişmanlık yaratabilecek davranışlarını kontrol altında tutman en iyisi olacaktır.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünün Ay enerjisi, öğrenme, iletişim ve bağlantı kurma yoluyla kendine nazikçe meydan okumanı teşvik ediyor. İletişim becerilerini geliştirmek ve başkalarının ihtiyaç ve bakış açılarına duyarlılık kazanmak için iyi bir zaman. Merakını tatmin etme ihtiyacını kucaklamaya karar verebilirsin. Bu hafta her yönden sana ulaşan bilgileri toplamak hedeflenmeli; ancak hangi bilgilerin faydalı olduğunu ve hangilerinin göz ardı edilebileceğini ayırmak için zaman ayır. Gün ilerledikçe Venüs-Şiron geçişi, bir durum hakkındaki gerçek hislerini gölgeleyecek olabilir. Oldukça hassas olabilirsin ve bir meseleyi yanlış ya da güvensizlikten kaynaklanan bir bakış açısıyla değerlendirebilirsin. Bunun yerine, değerler veya aşk kavramları üzerinden anlaşmazlıklar yaşanabilir. Şu anda meydana gelen olaylar eski yaraları açabilir; ancak yaralar açıkken, onları iyileştirmenin yollarını bulma fırsatın olabilir.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünün Ay enerjisi, senin biraz öngörülebilirlik, güvenlik ve istikrar ihtiyacını kucaklamanı teşvik ediyor. Yerleşik bir duruma kavuşma arzusu seninle birlikte. Öz kabul üzerine çalışmak da şu dönemde faydalı. Ancak gün ilerledikçe, Venüs Şiron'a karşıt konuma ilerliyor ve güvensizlikler ya da eski yaralar yüzeye çıkabilir; ancak bu durum bir dönüm noktası da yaratabilir. Toprakla ilgili, rahatlatıcı ve tanıdık aktiviteler en iyisidir. Sözlerin savunmacılığı tetikleyebileceğini göz önünde bulundur ve bugün açığa çıkanlardan öğrenmeye çalış, hatta bu rahatsız edici olsa bile. Sonuçta, bir şeyi bastırmak yalnızca sorunları uzatır. Yine de bekleyip görmekte fayda var; çünkü işin içinde daha fazlası olabilir.

  • 2 KASIM 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünün Ay enerjisi, özellikle Kuzey Düğümü ile hizalandığında, bağımsızlığını keşfetmeye ve geliştirmeye teşvik ediyor. Daha çok ifadelerinle dolusun ve kendi kendine yetmekte güçlük çekiyorsun. Gün ilerledikçe, zorlayıcı bir konuyla uğraşabilirsin. Kaygı veya hatta suçluluk duygularını tetikleyen durumlar olabilir; ancak bunların davranışlarını yönlendirmesine izin vermemeye çalış. Yaklaşan Venüs-Şiron karşıtlığı, sorunlu alanları açığa çıkararak onları onarma ve iyileştirme yolunu gösteriyor. İnsanların, durumların ve maddi şeylerin gerçek değerini, geçici olarak, görmek kolay olmayabilir; ya önemini abartabilir ya da gerçekten önemli olanı göz ardı edebilirsin. Önemli kararları almak için beklemek en iyisi olacaktır.

