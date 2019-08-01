Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Aslan’daki Venüs Uranüs’le açıda. Venüs ve Uranüs arasındaki kare romantizm, özgünlük ve kendini koruma sağlar. Narsistik ve gerçekçi bakış açınız, kaprisli bir ruh hali ve sınırları zorlama eğilimini ortaya koyuyor… Arzunuz, aynı zamanda ateşli ve tutkulu ama bağımsız kalmak istiyorsunuz. Bu aşama böyle bir duygusal iniş çıkışları gösteriyor! Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve odakta güvenilirlik ve sorumluluk belirlenir.