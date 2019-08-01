Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (2 Ağustos 2019 Cuma)

2 Ağustos cuma günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Aslan’daki Venüs Uranüs’le açıda. Venüs ve Uranüs arasındaki kare romantizm, özgünlük ve kendini koruma sağlar. Narsistik ve gerçekçi bakış açınız, kaprisli bir ruh hali ve sınırları zorlama eğilimini ortaya koyuyor… Arzunuz, aynı zamanda ateşli ve tutkulu ama bağımsız kalmak istiyorsunuz. Bu aşama böyle bir duygusal iniş çıkışları gösteriyor! Ay, Başak burcuna girdiğinde, eleştirel bir yaklaşım ve analiz aşaması olarak ortaya çıkar. Böyle bir aşamada kritik farkındalık sahnededir ve odakta güvenilirlik ve sorumluluk belirlenir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aşırı ruh hali değişimleri içerisinde olabilirsiniz. Bugünkü ruh halinizle çok ciddi kararlar almamanız yerinde olur. Sakin kalın, çok acil cevap vermeniz gereken sorular dışında cevap vermeyin. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi normalde korktuğunuz “aile anlarından” birinde bulabilirsiniz. Akrabalarınızın düzensiz, kafası karışık ve huysuz olması muhtemeldir.

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