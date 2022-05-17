Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir şeyleri konuşmak, bugün önemli ilişkilerinizden birini iyileştirebilir. Kişisel meselelere çok fazla dalmaktan korksanız da, ihtiyaç duyduğunuz veya yapmak istediğiniz türden bir konuşma için oraya gitmek gerekli olmayabilir. Gerçekten önemli olmayan ayrıntıların sizi raydan çıkarması ve çatışmaya neden olması muhtemeldir, bu nedenle konuyla ilgili kalmaya çalışın. En önemli öncelikleriniz duygusuyla yola çıkmak, alakasız şeylere takılıp kalmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
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