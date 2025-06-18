Günlük burç yorumları: 19 Haziran 2025 Perşembe

Ay, Balık burcundaki geçişini sürdürüyor ve ruhsal yenilenme ya da kaçış ihtiyacımızı harekete geçiriyor.Bu geçiş, gevşemek, yavaşlamak ve sezgilerimize kulak vermek için uygun bir dönemdir.

Bu sabah Güneş ile Plüton arasında bikuintil açı oluşuyor ve hayatımıza stratejik bir yaklaşımla yaklaşabiliyoruz. Sorun çözme konusunda yaratıcıyız. Bugün aynı zamanda son Dördün Ay fazı gerçekleşiyor; bu sırada Güneş İkizler'deyken Balık burcundaki Ay'a kare açı yapıyor.Son Dördün fazı, bilinçte bir kriz yaşanabileceğine işaret eder.

Son zamanlarda edindiğimiz farkındalıkları sindirdik ve neyin bizim için işe yaradığını ve neyin yaramadığını görmeye başlıyoruz; bu da önümüzdeki hafta gerçekleşecek Yeni Ay'a, yani yeni bir başlangıca, hazırlık niteliğinde.

Şu anda büyük bir projeye başlamak için ideal bir zaman değil; çünkü Ay'ın azalan ışığı bilinçaltına inişi simgeliyor.Bunun yerine, detayları halletmek ya da yarım kalan işleri tamamlamak için uygun bir zamandır.Bugünkü Jüpiter-Neptün karesi, uzun vadeli etkileri olan bir dış gezegen geçişidir.Hayallerimiz ve ideallerimiz sınandıkça, bazı hayal kırıklıkları hissedebiliriz.Hayallerimize olan inancımızı sorgulamak, ertelemelere, sorumluluklardan kaçınmaya ve boşa harcanan aktivitelere yol açabilir.

İdeal olarak, bu kriz, maddi hedeflerimiz ile manevi ideallerimizi yeniden hizalamamıza ve bizim için gerçekten anlamlı olanı değerlendirmemize yol açar.

Mali kısıtlamalar planlarımızı engelliyor gibi görünebilir veya aniden ilham eksikliği hissedebiliriz.Koşullar, kaçındığımız ya da ertelediğimiz sorunlarla yüzleşmeye ya da bağımlılıklar, para kayıpları ve bizi aşağı çeken diğer davranışlarla ilgilenmeye zorlayabilir.Maddi veya manevi kazançlar için bazı fedakârlıklar gerekebilir.

Hem basitleştirmek hem de arınmak önemli; aynı zamanda destek ve rehberlik almak için başkalarına ulaşmak da faydalıdır.

Bu etkili geçişle birlikte, bağımlılıkları, korkuları ve bizi olumsuz durumlara hapseden, gerçeklerden uzaklaştıran tutumları dikkatle gözden geçirmek gerekecek.Bununla birlikte, Ay'ın Koç burcuna geçişiyle birlikte harekete geçme eğilimindeyiz.Bu Ay enerjisi cesur, kendine güvenen ve girişimci.