Günlük burç yorumları: 19 Ağustos 2022 Cuma

19 Ağustos 2022 Cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
18 Ağustos 2022 10:17
ABONE OL

  • Bugün duygusal duvarların altında yaralı kalpler gizlenebilir. Bu duygusallık, biraz daha agresif tavırlara sebep olabilir, yumuşak huylarınızı ortaya çıkarmak için çabalayın. Merhamet, sizi yoğun veya inatçı çatışmaları bile çözmeye teşvik edebilir. İyi ve güzel olanda ısrarcı olanlar kazanacaktır.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal çevrenizin görüşleri şu anda özellikle katı görünebilir. İnsanlar belirli bir dünyayı görme biçimine çok bağlı olduklarında, fikirlerinizi paylaşma konusunda güvensiz hissedebilirsiniz. Bu insanların sınırları konusunda gerçekçi olmak akıllıcadır, ancak onlara hak ettiklerinden daha fazla yetki vermeyin. Şimdi, bazı meselelerin kendinizle daha yüksek bir güç arasında olduğunu fark edebilirsiniz. Sizi eleştirme şansını kimlere verdiğinize dikkat edin.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Artık kendinizi zorlu bir otorite figürüne kanıtlamak için istekli hissedebilirsiniz. Belki de onların yüksek standartları, aksi halde ulaşamayacağınız bir düzeyde ulaşmanız için gereken itici güçtür. Ancak, yüksek performans beklentisi, sınırlarınızı aşacak kadar yorulmanıza neden olabilir. İşlerin çok ileri gidip gitmediğinden emin değilseniz, arkadaşlarınıza danışmak gerekli olabilir. Olayın her detayını anlamasalar da, bazen bariz olanı görmek için dışarıdan biri gerekir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Entelektüel bir konudaki bilginiz bugün keskin olabilir ve kurallara göre oynayarak önemli bir sorunu çözme yeteneğinizden emin olabilirsiniz. Bu yeteneğinizle başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz ancak sorulmadan verilen tavsiyeler yarardan çok zarar getirebilir. İyi niyetinizi karşınızdaki insan müsait olana kadar geride tutun.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının size yaklaşmasına izin vermek, mevcut özgürlüğünüz için bir tehdit gibi görünebilir. Öte yandan, sohbeti entelektüel tutkularınızdan birine çevirerek belki hem bağlantı hem de rahatlık sağlayabilirsiniz. Hayatınız hakkında daha kişisel şeyleri açıklamaya hazır hissetmeseniz bile, fikirler üzerinden bir şekilde bağ kurabilirsiniz. Ayrıca, temel inançları paylaştığınızı öğrenmek daha sonra daha derin bir ilişki için güçlü bir temel olabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Baskıcı roller, yakın ilişkilerinizden birini şu anda bir sıkıntıya sokabilir. Sizden ne beklendiğini bilmek sizi bir nebze olsun rahatlatsa da, belki de duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmamasından kaynaklanan hayal kırıklığınız sizi yeni bir şey aramaya itmek için yeterlidir. Kendinizi tamamen çaresiz ve yalnız hissetmeden önce konuşmayı deneyin. Değişime hazır olan tek kişi siz olmayabilirsiniz!

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevdiğiniz insanları mutlu etmenin en iyi yolu, sahip oldukları her acil maddi ihtiyaçla kişisel olarak ilgilenmeye çalışmak değildir. Yapılacaklar listeniz acil görünebilir, ancak tüm bunları kimin için yaptığınızı hatırlamanız daha iyi olabilir. Sevdiklerinizin muhtemelen kendilerine düşündüğünüzden daha fazla yeterli olduğunu kendinize hatırlatın.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenmeye çalışmak, bugün size kazandırdıklarından daha fazla soruna yol açabilir, çünkü bazı hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunun yerine daha küçük ve rutin şeylere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Gerçekten heyecan verici bir şey deneyimleme beklentisinin yükü olmadan, yaşanan şeyi kucaklayabilirsiniz ve muhtemelen, işleri tamamladığınızda yeteri kadar eğlenmiş olacaksınız!

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızın erken döneminde edindiğiniz alışkanlıklar hoş olmayan şekillerde ortaya çıkabileceğinden, şu anda başkalarıyla bağlantı kurmak zor olabilir. Bu, en azından nelerle uğraştığınızı görmek ve onları analiz etmek için yararlı bir fırsat olsa da, mantık sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Geçmişi kurcalayarak daha fazla üzülmek yerine geleceğiniz için ne yapabileceğinize odaklanın.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün konuşmalarda oldukça büyük etkiler bırakabilirsiniz. Muhtemelen sadece kendi sorumluluklarınızla meşgul olsanız da, etkileşimde bulunduğunuz insanlar tutumunuzun bir şekilde onların bir yansıması olduğunu varsayabilirler. Gereksiz dramayı önlemek için ekstra çaba göstermeniz gerekebilir. Gerçekten ihtiyacınız olan dinlenme ve rahatlık muhtemelen düşündüğünüzden daha yakındır ve bunu aklınızda tutmak, sinir bozucu etkileşimlerle nazikçe başa çıkmak için sabrınızı toplamanıza yardımcı olabilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Paranızı sıkı bir şekilde kontrol etmek, özellikle hayatınızdaki diğer şeyler üzerinde yeterince kontrolünüz olmadığını düşünüyorsanız, şimdi çekici görünebilir. Bir bütçeye sahip olmanın yanlış bir tarafı olmasa da, finansmanınızın kapsamı konusunda mantıklı olmanız gerekebilir. Bir süredir hiçbir yere gitmediğini düşündüğünüz bir konuda ilerleme kaydedebilirsiniz. Doğru konuşmayı başlatmak sizi beklediğinizden daha ileriye götürebilir!

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda dünyadan uzak hissedebilirsiniz. Çok sağduyulu görünseniz de, muhtemelen yüzeyin altında çok şey oluyor, özellikle de sessiz bir kararlılık duygusu hakim. Bununla birlikte, daha duygusal tarafınıza yaslanmak da gücünüzün önemli bir parçası olabilir. Ne zaman esnek olacağınızı bilmek, gücünüzü etkili bir şekilde yönlendirmenize ve gerçekten zaman ayırmaya değmeyen mücadelelere kapılmamanıza yardımcı olacaktır. En önemlisi, bu konuda kendi yargılarınıza güvenmelisiniz.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güçlü sezginiz, uyarı vermeden kendi kısıtlamalarınıza çarpabilir. Bakış açınızın tuhaf olduğunu düşünmek, başka biriyle paylaşmaya çalıştığınız bir mesaj konusunda çelişkiye düşmenize neden olabilir. Yine de şimdi aldığınız herhangi bir bilgiyi keşfetmek için daha fazla özgürlük hissedebilirsiniz. Bu cesareti geleceğinizde en büyük etkiyi yaratacak şekilde kullanın.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.