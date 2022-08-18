Günlük burç yorumları: 19 Ağustos 2022 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızın erken döneminde edindiğiniz alışkanlıklar hoş olmayan şekillerde ortaya çıkabileceğinden, şu anda başkalarıyla bağlantı kurmak zor olabilir. Bu, en azından nelerle uğraştığınızı görmek ve onları analiz etmek için yararlı bir fırsat olsa da, mantık sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Geçmişi kurcalayarak daha fazla üzülmek yerine geleceğiniz için ne yapabileceğinize odaklanın.