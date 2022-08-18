Günlük burç yorumları: 19 Ağustos 2022 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının size yaklaşmasına izin vermek, mevcut özgürlüğünüz için bir tehdit gibi görünebilir. Öte yandan, sohbeti entelektüel tutkularınızdan birine çevirerek belki hem bağlantı hem de rahatlık sağlayabilirsiniz. Hayatınız hakkında daha kişisel şeyleri açıklamaya hazır hissetmeseniz bile, fikirler üzerinden bir şekilde bağ kurabilirsiniz. Ayrıca, temel inançları paylaştığınızı öğrenmek daha sonra daha derin bir ilişki için güçlü bir temel olabilir.
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