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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 18 Haziran 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Perşembe

18 Haziran 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 18 Haziran 2026, Perşembe 00:00
Güncelleme: 21 Haziran 2026, Pazar 00:43
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Ay, sabah Aslan burcuna geçerek eğlenme, kendimizi ifade etme ve yaratma ihtiyacımızı harekete geçiriyor. Bu geçiş sırasında özgüven ve kararlılık göstermek ödüller getirebilir. Ancak bugün Venüs-Plüton karşıtlığıyla birlikte, hayatımızda kaybetme korkusuyla fazlasıyla sıkı tuttuğumuz alanlarla yüzleşiyoruz. Karşılaşmalar veya olaylar, karmaşık duyguları ve korkuları gün yüzüne çıkarabilir. Şu anda rahatsız edici bazı gerçekleri keşfedebiliriz ve bunların bazıları sonunda bize yardımcı olsa da, cevap arayışında fazla ileri gitme eğiliminde olabiliriz. Güvensizliklerden veya aldatılma korkusundan kaynaklanan manipülatif davranışlara dikkat etmek en iyisidir. Bu dönem yoğun duyguların, duygusal sıkıntıların ve kontrol uğruna ya da kontrole karşı verilen mücadelelerin zamanı olabilir. Kullanıldığımız hissi ortaya çıkabilir, sahiplenici davranışlar sorun yaratabilir ve ihanet ya da bağlanma korkuları davranışlarımızı yönlendirebilir. Uzun süredir bastırılmış veya yüzeyin hemen altında işleyen sorunlu alanlar şimdi ortaya çıkarak düzeni bozabilir. Ay, Venüs ile hizalanıp neredeyse aynı anda Plüton'a karşıt açı yaparken bu enerjiyle bağlantı kuruyoruz ve bu konulara duygusal olarak özellikle yatırım yapmış durumdayız. Bu yüzleşmeye açık ve zorlayıcı bir enerji olsa da, ihtiyaçlarımızla bağlantı kurmamıza da yardımcı olabilir; gerçi bunu biraz karmaşık bir yoldan yapabilir. İlişkilerimizde ve/veya iç dünyamızda yoğunluk ve duygusal çalkantılar yaşanabilir. Zihin oyunlarından kaçınmak ve öz bakımı öncelik haline getirmek en iyisi olabilir. Ay, (burç değiştirmeden önceki son açısı Jüpiter ile kavuşum olduktan sonra) boşlukta ilerliyor ve Aslan burcuna giriş yapana kadar bu durumda kalıyor.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugünkü gezegen geçişleri biraz gergin enerjiler getirebilir, ancak aynı zamanda bir konu hakkındaki daha derin duygularını keşfetme fırsatı da sunuyor. Yoğunluk zaman zaman tutkulu hissettirse de, şu anda sorun yaratabilir. Venüs'ün Plüton'a karşıtlığıyla birlikte, ya hep ya hiç yaklaşımını tetikleyen aşırılıklar cazip gelebilir. Kendini suçluluk duymadan mutlu etme ve keyif alma ihtiyacın yüksek. Eğlenmeye zaman ayırmak da bu günlerde iyileştirici olabilir. Özellikle sosyal yaşamdan gelen keyifler ön planda. Ancak karmaşık arkadaşlıkların, rahatlayıp hayatın tadını çıkarmak için neredeyse hiç zaman bulamayacağın kadar, vaktini almasına izin verme. Çevrenden gelen stres unsurlarına verdiğin ilk tepkilerin, yüzeyin hemen altında gizlenen korkuları, güvensizlikleri veya kırgınlıkları ortaya çıkarabileceğini göz önünde bulundur.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, güne sıcak ve güven dolu bir yaklaşımla başlaman doğal geliyor, ancak gün ilerledikçe içsel bir çatışma yaşayabilirsin. Bu durum büyük olasılıkla iş-özel yaşam dengesiyle ilgili ya da bir ilişkideki gerilimden kaynaklanabilir. Her iki durumda da, bugün seni tetikleyen şeyler oldukça açıklayıcı olabilir. Bugünkü Venüs-Plüton karşıtlığı karmaşık bir etki taşıyor. Bu etki altında, bir konumu kaybetmekten ya da birinin gözündeki değerinin azalmasından endişe duyabilirsin. Rekabetten kaynaklanan baskılarla uğraşman gerekebilir; ancak aynı zamanda günlük işlerine ve sorumluluklarına en iyi hâlinle yaklaşabilmek için biraz huzura da ihtiyacın var. Bu nedenle bir uzlaşma yolu bulmak en iyi seçenek gibi görünüyor. Bazı hayal kırıklıklarını veya endişeleri üzerinden atmak zor olabilir, ancak enerjini hassas ve kırılgan alanlarını güçlendirmeye yönlendirmeyi tercih edebilirsin. Geleceğe yönelik planlar yapmak ön plana çıkabilir ve kendini daha üretken hissetmeye başladıktan sonra bu konuda oldukça başarılı sonuçlar elde edebilirsin.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, güne hayalperest bir ruh haliyle başlasan da, hassas veya karmaşık konuları gündeme getirmekten kaçınmak en iyisi olabilir; çünkü bazı gerilimler yükseliyor olabilir. İnsanların olayları güvensizlikleri ve hassas noktaları üzerinden algılıyor olabileceklerini göz önünde bulundur. Venüs, Plüton ile karşıt açı yaparak değer verdiğin şeylere dair algını zorlayabilir ve bastırılmış duyguları gün yüzüne çıkarabilir. İdeal durumda, bu rahatsızlık hissi seni insanlarla bağlantı kurmanın yeni ve tatmin edici yollarını aramaya teşvik edebilir. Birisiyle fikir ayrılığı yaşaman mümkün. Bu geçiş iletişim alanını etkilediği için, görüş farklılıklarını şu sıralar olduğundan daha ciddi algılayabilirsin. Bu durum tamamen iç dünyanda da yaşanabilir; geçmişte söylenmiş bir şeyi hatırlayıp üzerinde uzun uzun düşünebilir veya ona takılı kalabilirsin. Hayatını aşırı derecede kontrol etmeye çalışmanın yalnızca daha fazla strese yol açabileceğini unutma. Korkularını ve endişelerini kabul etmek, ancak onların davranışlarını yönlendirmesine izin vermemek şu anda daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bu hafta bazı keşifler ve vardığın sonuçlar adeta sihirli bir şekilde ortaya çıkabilir, ancak bugün biriken bazı gerilimler de söz konusu olabilir. Venüs-Plüton karşıtlığıyla birlikte insanlar normalden daha hassas olabilir. Bunun sonucunda küçük sorunlar büyüyebilir ve gerginlikler çatışmaları tetikleyebilir. İdeal durumda bu geçiş, kendin, başka bir kişi ya da içinde bulunduğun bir durum hakkında önemli bir gerçeği açığa çıkarmana yardımcı olur. Örneğin, birine ya da bir şeye gereğinden fazla bağlandıysan, şimdi bunun sınandığı veya bir dönüm noktasına ulaştığı bir zaman olabilir. Yaşanan olaylar, bağlılıklarını sorgulamana ve daha yakından incelemene neden olabilir. Orta yolu bulabilmek için ölçülü davranmaya çalışmak akıllıca olacaktır. Gün biraz karmaşık enerjiler taşısa da, hem kendin hem de projelerin ve geleceğe yönelik planların hakkında çok şey öğrenme fırsatı elde edebilirsin.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bu hafta duygularını ve sevgini keşfetmek için oldukça güçlü bir dönem. Bugün Venüs-Plüton karşıtlığı nedeniyle özellikle bir ilişkide tetikleyici bazı durumlar yaşanabilir. Hem kendini hem de hayatındaki önemli bir kişiyi daha iyi anlamaya çalışmak sana fayda sağlayacaktır. Venüs burcunda ilerlerken, bu günlerde çekiciliğini ve kişiliğini kullanarak hayattan normalde elde ettiğinden biraz daha fazlasını alabilirsin. Ancak şu anda bağlılıklar, sadakatler veya kime ne kadar önem verildiği konusunda biriyle anlaşmazlık yaşanması da mümkün. Bunun yerine, ortaya çıkan yoğun duygular hayatında eksik olan şeyleri daha net görmeni sağlayabilir. Eğer son zamanlarda daha fazla ilgi görüyorsan, birisi senden uzaklaştığını düşündüğü için kendini güvensiz hissedebilir. Sen de bir ilişki konusunda kaygı duyabilirsin ve endişelerin ya da korkuların artık taşma noktasına ulaşabilir. Kaybetmekten korktuğun bir yaşam alanını aşırı derecede kontrol etme eğiliminden nasıl uzaklaşabileceğini düşünmeye çalış. Bu, hem iç huzurunu hem de ilişkilerini güçlendirmene yardımcı olabilir.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün insanlar, düzeninde gitmeyen şeylere karşı her zamankinden daha duyarlı olabilir; çünkü Venüs, Plüton'a karşıt açı yapıyor. Başkalarının söylediklerine gereğinden fazla anlam yüklememeye veya onların ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmamaya dikkat et. Bu geçiş, bir süredir biriken hayal kırıklıklarını ve gerginlikleri gün yüzüne çıkarabileceği için gün biraz karmaşık enerjiler taşıyor. Venüs, güneş haritandaki on ikinci evden geçerken dinlenmeye, geri çekilmeye ve iyileşmeye ihtiyaç duyuyorsun. Ancak bu açı, geride kalma korkunu ya da kontrolü başkasına bırakma endişeni artırabilir. Hem duygusal hem de fiziksel sağlığını desteklemek için bir uzlaşma noktası bulmaya çalışmak faydalı olabilir. Mümkün olduğunca, her ayrıntıyı takıntı hâline getirme, aşırı kontrol etme veya sürekli denetleme eğiliminden uzak durmaya çalış. Eğer bunlar ihtiyaç duyduğun molayı vermeni engelliyorsa, sana yarardan çok zarar verebilirler.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bağlantılar kurmak ve insanlarla iletişimde olmak için güçlü enerjiler bir süredir seninle ve bu etki devam edecek. Ancak bugün Venüs'ün Plüton'a karşıtlığı nedeniyle bir kişiye ya da bir konuya yönelik duyguların taşma noktasına gelebilir. Bu günlerde rahat, huzurlu ve kolay ilerleyen ilişkiler kurma ihtiyacın yüksek olsa da, şu anda yoğun ve derin ilişkilerin ya da projelerin çekim gücü daha da kuvvetli olabilir. Kendini karmaşık veya yoğun bir durumun içine çekilmiş hissedebilirsin. Ancak biraz gevşeyebilmek ve rahatlayabilmek için öz denetimini kullanman ve olaylardan bir miktar uzaklaşmanın yollarını bulman gerekecek. Yaşadığın deneyimler, özellikle maddi veya duygusal kaynaklarını tüketmeye başlamışsa, sosyal hayatındaki aşırılıklarla yüzleşmeni teşvik edebilir. Şimdi, sana gerçekten iyi gelen sosyal bağlarla enerjini tüketen ilişkiler arasındaki farkı daha net görme fırsatı bulabilirsin. Bu farkındalık, önümüzdeki dönemde daha sağlıklı sınırlar belirlemene yardımcı olacaktır.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün sorumlulukların ve hedeflerin konusunda oldukça güçlü duygular hissedebilirsin. Ancak gün ilerledikçe, Venüs'ün Plüton'a karşıtlığı nedeniyle bazı gerginlikler ortaya çıkabilir. Hayatını iyileştirebilmek için nerelerde uzlaşma sağlayabileceğine dair ipuçları aramaya çalış. Bu geçiş, korkular ve güvensizliklerden kaynaklanan birikmiş hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarabilir. Son zamanlarda işinden, başarılarından ve yaşam yönünden daha fazla keyif alıyor olsan da, bugün özel hayatına dair endişeler dikkatini dağıtabilir. Ev veya aile yaşamı karmaşık bir hâl alabilir ya da kendi yolunu çizmek ve özgürleşmek istediğin için suçluluk hissedebilirsin. Günün olayları, gereksiz yere strese girmemek için hayatının hangi alanlarını birbirinden ayırman veya hangi konularda yükünü hafifletmen gerektiğine dair önemli ipuçları verebilir. İdeal durumda, bugün yaşanan anlaşmazlıklar veya çatışmalar daha büyük bir anlayış ve farkındalığa ulaşmanı sağlayacaktır. Böylece hem kişisel ihtiyaçların hem de sorumlulukların arasında daha sağlıklı bir denge kurabilirsin.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, genel olarak kendini enerjik hissetmek ve hayatın tadını çıkarmak için güçlü bir dönemdesin. Venüs, burcunla uyumlu bir konumda ilerlediği için keyif alma ve moral bulma eğilimin artıyor. Ancak bugün Venüs'ün Plüton'a karşıtlığı nedeniyle hem içsel hem de kişiler arası bazı gerginlikler yükselebilir. Birisi görüşlerini yanlış anlayabilir ya da söylediklerini kişisel algılayabilir. Ayrıca sorumluluğunu üstlendiğin işler veya projeler, ihtiyaç duyduğun dinlenme fırsatını bulmanı zorlaştırabilir. Eğer gelişmeni, yeni fikirleri ve deneyimleri keşfetmeni ya da insanlarla bağlantı kurmanı engelliyorsa, takıntılı düşüncelere kapılmamaya dikkat et. Başkalarıyla yaşanabilecek anlaşmazlıklar yüzeyde bir fikir ayrılığı gibi görünse de, aslında altında birinin gözündeki etkini veya gücünü kaybettiğin korkusu yatıyor olabilir. Zaman zaman görevlerinin başından ayrılmaya ve kendine mola vermeye hakkın olduğunu unutma. Bunu yaparken suçluluk duymamaya çalış ve ihtiyaçlarınla sorumlulukların arasında bir uzlaşma noktası bulmaya yönel. Bu, hem zihinsel rahatlama sağlayacak hem de olaylara daha sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşmana yardımcı olacaktır.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, son günlerde para ya da ilişkilerde güç dengeleriyle ilgili hassas konuları düzeltme isteğin artabilir; çünkü Venüs, güneş haritanda sekizinci evinde ilerliyor. Ancak bugün Venüs-Plüton karşıtlığı nedeniyle insanlar kendilerini çok çabuk incinmiş hissedebilir ve kolayca alınganlık gösterebilir. Bu yüzden tetikleyicilere dikkat etmek önemli; çünkü bunlar aslında sana bazı şeyleri gösterebilir. Şu anda bir kişiye, duruma ya da bir şeye fazla sıkı tutunma eğilimini fark etmek faydalı olacaktır. Bu durum, duygusal olarak daha derin bir şekilde bağ kurmanı da engelleyebilir. Kontrolü fazla elinde tutmaya çalıştığın alanları belirlemeye ve daha fazla esneklik bırakmaya odaklanmak iyi bir adım olabilir. Bu geçiş yoğun duyguları ortaya çıkarabilir ve kişisel bir farkındalık ya da önemli bir içsel "kavrayış" yaşaman mümkün.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünkü Venüs-Plüton karşıtlığıyla birlikte isteklerin ve ihtiyaçların geçici olarak birbirine ters düşebilir. Bu etki altında, geçmişte sana sonuç getirmemiş tepkileri otomatik şekilde vermemeye dikkat etmek daha iyi olur. Genel olarak ilişkileri geliştirmek ve insanlarla uyumu artırmak için güçlü bir dönemdesin ve barış yapma eğilimin de yüksek. Ancak bu transit işleri biraz karmaşıklaştırabilir; çünkü endişeler ve kaygılar devreye girebilir. "Ya hep ya hiç" yaklaşımına kapılma eğilimi artabilir, oysa bu durumda orta yolu bulmak çok daha faydalı olacaktır. Bir konuda inat etmek veya esnemeyi reddetmek, keyif almana, öğrenmene ve kendini geliştirmene engel olabilir. Bugün aşırılıklardan uzak durmak ve hayatına daha tatmin edici, güçlendirici ve pozitif aktiviteleri bilinçli şekilde dahil etmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

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18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Venüs-Plüton karşıtlığıyla birlikte, insanlara karşı sabrını kaybetmek her zamankinden daha kolay olabilir. Ayrıca güvenle ilgili bazı konularla mücadele edebilirsin; ancak bu duyguların bir kısmının aslında içsel güvensizliklerden kaynaklanabileceğini de göz önünde bulundurmak önemli. Bu süreci bekleyip geçmesini tercih edebilirsin, çünkü bu etki geçicidir. Yine de süreç, aynı zamanda bastırılmış bazı sorunları açığa çıkararak oldukça öğretici de olabilir. En derin duygularını anlamakta zorlanman mümkün ve bu da dikkatini dağıtabilir. Öte yandan işin ve günlük rutinlerin içinde büyük fayda ve keyif bulabileceğin bir dönemdesin. Bu yüzden güvensizliklerin, sevdiğin şeylere kendini vermeni engellemesine izin verme. Eğer bir şey sende güçlü bir tepki uyandırıyorsa, bu aslında uzun süredir göz ardı ettiğin ya da kaçındığın bir konuya işaret ediyor olabilir. Bunu fark edip gereken dikkati vermek önemli, ancak bunun tüm gününü ele geçirmesine ya da zihnini sürekli meşgul etmesine izin vermemek en sağlıklısı olacaktır. Dengeyi korumaya çalış.

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