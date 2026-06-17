Ay bugün Yengeç burcunda ilerliyor ve odağımızı şefkat, konfor ve tanıdık olana yöneltiyor. Bu sabah Satürn ile yaptığı kare açı, hedeflerimize ulaşmak için yeterli zamanımız ya da enerjimiz olup olmadığını geçici olarak sorgulamamıza veya hayal kırıklıkları yaşamamıza işaret edebilir. Ancak gün ilerledikçe, anılar üzerinde düşünmek, geçmişimizle güçlendirici şekillerde bağlantı kurmak ve özellikle öğleden sonra Ay'ın Merkür ile kavuşumu ve Mars ile altmışlık açısı çevresindeki saatlerde koruyuculuğu, becerikliliği ve sezgileri geliştirmek için uygun bir zaman oluşuyor. Yengeç Ay'ı hassas, temkinli, zeki ve alıcıdır. Zihnimiz her zamankinden daha açık ve uyanıktır; ayrıca özellikle meraklı olabiliriz. Bugün Satürn'ün Vesta ile kavuşumu sayesinde işimize, sorumluluklarımıza ve bağlılıklarımıza daha fazla adanmış hissedebiliriz; ideal durumda bunları yük olarak değil, anlam taşıyan faaliyetler olarak görürüz. Bağımsız çalışmalar desteklenirken, aynı zamanda kendi kaynaklarımıza bırakılmış gibi de hissedebiliriz. Daha disiplinli ve verimli olma eğilimindeyiz. Bu geçiş tek başına değerlendirildiğinde biraz kuru bir etkiye sahiptir; çünkü izole edici, sert, katı ve pratiktir. Ancak kısıtlama, ölçülülük ve kararlılık göstermemiz gereken zamanlarda oldukça faydalıdır. Bununla birlikte, bugün Venüs'ün yaptığı açılar hayatımıza hoş bir denge katıyor. Venüs, Neptün ile üçgen açı oluşturuyor ve Jüpiter ile paralel açıya yaklaşıyor; bu da olumlu duyguları ve başkalarına şüpheyle yaklaşmak yerine onlara güvenme isteğini artırıyor. İlişkilerimizde anlam bulma arzumuz her zamankinden daha güçlü olabilir. Duygusal olarak daha kolay etkilenebilir ve derinden hissedebiliriz. Şu anda bazı şeyleri abartma veya aşırıya kaçma eğilimi olsa da niyetlerimiz genellikle iyidir. Güzelliğe ve inanca daha açık oluruz; insanları yargılamadan önce onlara güvenmeyi tercih eder, rekabet etmekten çok iş birliği yapmaya yöneliriz. İnsanların en iyi yönlerini görmek, kişisel ilişkiler üzerindeki baskıyı azaltır. Ayrıca nesneleri, durumları ve zevkleri idealize etmeye de yatkın olabiliriz. İçsel bilgeliğimizle bağlantı kurmak ve şefkat duygusundan yararlanmak daha kolaydır. Bu dönemde maddi konulardan çok ruhsal ve duygusal ihtiyaçlara öncelik veririz ve hedeflerimize ulaşmak için başkalarını ezip geçme eğiliminde olmayız.