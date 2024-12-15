Günlük burç yorumları: 17 Aralık 2024 Salı

Ay, gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor ve Satürn ile uyum içinde, bu da bizi tanıdık ortamlarda ve aktivitelerde başarılı kılıyor. Bu Ay, kendimizi merkeze almamızı ve aşırı düşüncelerden arınmamızı teşvik ediyor. Hassas, temkinli, koruyucu, geleneksel ve alıcı bir enerji taşıyor.

Ay-Satürn üçgeni, sağlam ve dengeli bir enerji sağlıyor. Üretken olmak istiyoruz ve sorumluluk almak hem güçlendirici bir his veriyor hem de doğal bir şekilde gerçekleşiyor.

Merkür'ün yeni ileri harekete geçtiği bu dönemde biraz bekleyip görmeye ihtiyaç duyabiliriz, ancak bugünkü enerjiler, kendimizi doğru bir tempoda ilerletmemize yardımcı oluyor.