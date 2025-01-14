Günlük burç yorumları: 16 Ocak 2025 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, bugün Güneş'in geri hareketteki Mars ile karşıtlığı, biriyle ya da kendi içinizde para, sahiplik ve kontrol konularında bir çekişme yaratabilir. Bu enerji, yakın zamanda yaşanan Dolunay'a benzer, çünkü o da kaynaklar ve mülkiyet alanınızda geri hareket eden Mars'ı öne çıkarmıştı. Dikkat etmezseniz saldırgan bir tutumdan savunmacı bir yaklaşıma geçiş yapabilirsiniz, ancak meseleleri zorlamak yalnızca daha fazla gerilime ve cesaret kırılmasına yol açabilir. Şu anda ego tatminlerini sağlamak zor olabilir. Sabırlı olun ve zamanla, doğal olarak gelişmesi gereken konuları zorlamaktan kaçının. Ancak, hassasiyetin arttığı alanlara dikkat edin, çünkü bunlar gelecekte iyileştirmek ve güçlendirmek isteyeceğiniz noktalar hakkında ipuçları verebilir. Güven, paylaşım ve saygı konuları güçlü bir odakta. Arzularınızla tam olarak bağlantı kuramazsanız, kendinizi aşırı harcama yapmaya ikna edebilirsiniz.
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