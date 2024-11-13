Günlük burç yorumları: 15 Kasım 2024 Cuma

Venüs, Mars ile bir quincunx ve Merkür, Plüton ile bir yarım kare açı oluşturuyor bu sabah, bu yüzden hafif bir şüphecilik ve uyumsuz bir zamanlama içinde olabiliriz. Bu geçişler, bir miktar gerginlik veya zihinsel sıkıntı ve endişe uyandırır. Kontrol edemediğimiz bir konuya takılma eğilimindeyiz. Biraz güvensiz hissedebiliriz, ancak bu enerjiyi iyiye kullanmak için harekete geçirirsek, bir konunun derinine inmek için stratejiler geliştirebiliriz. Ay, Koç burcundan ayrılıp bugün Boğa burcuna giriyor ve hayatın duyusal zevklerinin farkına varıyoruz - yemek, içmek, müzikten keyif almak gibi. Duygularımız dengeli, ev işleri, para ve iş konularında sağduyu öne çıkıyor. Değişime direnme, eski alışkanlıklara ve kalıplara geri dönme eğilimindeyiz ve inatçı olabiliriz. Boğa burcundaki Ay, yavaşlamamızı, sabır geliştirmemizi ve hayatımızı basitleştirmemizi teşvik ediyor.
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