Günlük burç yorumları: 15 Haziran 2025 Pazar

15 HAZİRAN 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün erken saatlerde geleceğin için plan yapma konusunda iyi bir konumdasın. Gizlenmiş ya da görmezden gelinmiş yeteneklerine erişebilirsin ve bu seni sonunda yeni bir yola yönlendirebilir. Ancak gün ilerledikçe Mars-Uranüs karesinin etkisi devreye giriyor ve duygusal huzursuzluk seni para ya da insanlarla ilgili gereksiz riskler almaya teşvik edebilir. Kendini iyi ifade etmeyen ya da kalpten hareket etmeyen başkalarının sözlerinden çok, kendi kalbine kulak vermeye çalış. Mars şu sıralar seni, derinlere inip gizli gerçekleri ya da biriyle ya da bir şeyle daha güçlü bir bağ aramaya itiyor olabilir, ancak Uranüs ile karesi pek çok hayal kırıklığını tetikleyebilir. Hayatında daha fazla duygusal alan ya da özgürlük arzusu, tüm bunlarla çatışıyor olabilir. Bunun yerine, biri sana alan tanıyor olabilir ve bu kafa karıştırıcı gelebilir. Kendini dengelemeye çalış ve ani hareketlerden kaçın.