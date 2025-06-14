Günlük burç yorumları: 15 Haziran 2025 Pazar

15 HAZİRAN 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün kendini keyifli bir uğraşa kaptırmak ödüllendirici olabilir, ancak aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisin. Mars-Uranüs karesinin etkisiyle bir huzursuzluk hissi uyanabilir. İdeal olarak bu, anlamlı değişiklikler yapman için seni motive eder. Ancak sabırsızlık, özellikle para konularında, ani ve düşüncesizce hareket etmene yol açabilir; aynı zamanda birisiyle değerler farkı konusunda gerilmene de neden olabilir. Bugün kötü kararların sonuçlarıyla uğraşman gerekebilir, bu yüzden dikkatli ol. Kendini yeterince saygı görmemiş hissettiğinde öfkeye kapılma eğilimi de olabilir. Eşyalarına ve fikirlerine fazlaca sıkı sıkıya tutunman, sosyal hayatındaki değişim korkusundan kaynaklanıyor olabilir. Kendini dengelemeye çalışmak yardımcı olur, fakat bu da kolay olmayabilir. İdeal olarak, bir şeyi geride bırakma arzun, lehine sonuçlanabilecek bir yüzleşmeye ya da sorunları doğrudan ele alma yoluna götürebilir. Şu anda doğrudan ve dürüst olmak biraz zorlayıcı veya karmaşık olabilir, ancak aynı zamanda açıklayıcı da olacaktır.
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