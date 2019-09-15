Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay Koç burcuna giriyor. Ay Koç’a girdiğinde kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. İlham alabilir ve keskin zihninizi kullanabilirsiniz. Akıllıca bir hareket yapmak için mükemmel anı yakalayabileceğiniz bir gün. Koç’taki Ay Terazi’deki Venüs’le açıda. Davranışlarınız şu anda baskın, duygusal ve tutkulu. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Bu enerjinin eksikliği hastalıklara, özellikle de jinekolojik hastalıklara karşı artan duyarlılığa neden olur. Koç’taki Ay, Terazi’deki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.