Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (15 Eylül 2019 Pazar)

15 Eylül pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Ay Koç burcuna giriyor. Ay Koç’a girdiğinde kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. İlham alabilir ve keskin zihninizi kullanabilirsiniz. Akıllıca bir hareket yapmak için mükemmel anı yakalayabileceğiniz bir gün. Koç’taki Ay Terazi’deki Venüs’le açıda. Davranışlarınız şu anda baskın, duygusal ve tutkulu. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir. Bu enerjinin eksikliği hastalıklara, özellikle de jinekolojik hastalıklara karşı artan duyarlılığa neden olur. Koç’taki Ay, Terazi’deki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün zihninizin içinde neler olup bittiğini doğru bir şekilde sözlü olarak anlatabileceksiniz. Romantizm anları sizi bekliyor. Uzun süredir almadığınız kadar keyif alacaksınız.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Enerjik ve mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz, keyfini çıkarın. Bugün basit zevklere odaklanın. Satın alabileceğiniz pahalı eşyalarda değil, her yerde güzellik olduğunu fark edin.

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