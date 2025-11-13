Günlük burç yorumları: 14 Kasım 2025 Cuma

14 KASIM 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa, bugün, yaratımlarına veya kendini ifade etmene her zamankinden daha fazla çaba harcıyorsun. Sosyal veya romantik hayatındaki huzursuzluklar seni çözüm bulmaya itebilir. Günün erken saatlerinde Ay'ın Merkür/Mars'la yaptığı kare, seni zorlayıcı bir proje/sorun üzerinde çalışmak ile biraz keyif yapmak arasında bırakabilir. Birine ya da bir şeye güvenmekle, niyetleri sorgulamak arasında gidip gelebilirsin. Mars son dönemde yakınlık alanını ısıtıyor ve insanlar ya da özel projeler normalden daha güçlü bir etki bırakıyor. Gerekirse kredi veya destek aramak için de iyi bir dönem olabilir, ancak borcun varsa bu döngü (Aralık ortasına kadar süren) içinde gündeme gelebilir. Mahrem yaşamın zaman zaman hararetlenebilir, ancak bugünün Ay konumu daha sakin bir zaman geçirmeni istiyor. Mars döngüsü ise isteklerini daha stratejik, özel, gizli veya daha ince bir şekilde takip ettiğin bir dönem. Güç dinamikleri, cinsel gerilimler veya derinde yatan duygular hayatında daha belirgin hale gelebilir. Bu dönem, arzularını daha derinden anlamak için harika; hangilerinin sana hizmet ettiğini, hangilerinin etmediğini ayıklayabilirsin. Duygusal arınma, güzel değişimlere kapı açacaktır. Gün ilerledikçe duyguların netleşiyor ve dikkatinin bölünmemesi sayesinde keyif almak daha kolay hale geliyor.
