Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor. Ay, Boğa burcuna girecek. Ay Boğa burcuna girdiğinde, serveti çoğaltabilirsiniz. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar sizin için her şeyden önemli olacak. Boğalarda olduğu gibi ev, aile ve her türlü zevk ön plana çıkacak.