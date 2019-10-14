Günlük burç yorumları! (14 Ekim 2019 Pazartesi)

14 Ekim pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Koç’taki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.  Ay, Boğa burcuna girecek. Ay Boğa burcuna girdiğinde, serveti çoğaltabilirsiniz. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar sizin için her şeyden önemli olacak. Boğalarda olduğu gibi ev, aile ve her türlü zevk ön plana çıkacak.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Ailenizden biri sizi, bir konuda seçim yapmak durumunda bırakabilir. Şu an dramatik bir yüzleşme ya da karşılaşma yaşama ihtimaliniz var, bu karşılaşmada ağzınızdan bazı sert kelimeler dökülebilir.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yeni insanlarla, kendi fikirlerinizden farklı fikirlerle buluşmanın önemli bir kişisel hedefi aşmanızda yardımcı olacağını göreceksiniz. Üstelik sizin düşündüğünüzden daha büyük olabilir.

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