Günlük burç yorumları: 13 Şubat 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun süredir devam eden çatışma, kritik bir ilişkide aniden bir çatışmaya dönüşebileceğinden, aile içi kargaşa üzerinize yük olabilir. Arka planın tamamını bilmeyenler sizi fevri ve duygusal olarak görse de, bu muhtemelen o kadar basit değil! Herhangi bir rahatsızlığı daha büyük bir şeye dönüştürmek, kendi anlayışınız için kesinlikle gereklidir, ancak bu noktada başka birini gemiye almak garanti değildir. Şimdilik, gerginliğin içeride değil dışarıda olmasının rahatlığını hissedin.