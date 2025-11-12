Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2025 Perşembe

13 Kasım 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 12 Kasım 2025 09:14
  • Bugün erken saatlerde, Aslan burcundaki Ay'ın Güneş'le kare açı yapmasıyla Son Dördün gerçekleşiyor; bu da yeni bir şey başlatmaktan ziyade gözden geçirme ve ayıklama zamanını işaret ediyor. 20 Kasım'daki Yeni Ay'dan sonrasına kadar, gevşek uçları bağlamak, durum değerlendirmesi yapmak ve gerekirse bırakmak için daha iyi bir dönem. Son dönemdeki fark edişlerimizi, bunların bizim için ne anlama geldiğini ve bundan sonra ne yapabileceğimizi düşünebiliriz. Retro Merkür'ün bugün Mars ile kavuşumu var ve geçmişten bir sorun yeniden ortaya çıkabilir. Bunu halletme dürtüsü hissedebiliriz ancak merkezde kalmak zor olabilir. Sabırsızlık, terslemeler ve fevri hareketler ya da sözler konusunda dikkatli olmalıyız. Bu kavuşum; özellikle iletişim ve zihinle ilgili motive, enerjik çalışmalar için uygundur. Hemen konuya girme isteğimiz artabilir; bu da iletişimlerin daha duyarsız olmasına yol açabilir. Merkür retrosunda olduğumuz için eski bir sorunu ele alma ya da geçmiş bir projeyi canlandırma isteğimiz yeniden doğabilir. Zihinlerin hızlandığı, düşüncelerin coştuğu bir zaman olabilir. Bugün meşgul kalmak ve ilerleme kaydetmek her zamankinden daha fazla tatmin sağlar. Fazla zihinsel enerjiyi yapıcı bir şekilde yönlendirmek özellikle önemli olacak.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün hevesli olabilirsin. Merkür retrosu devam ederken gerçekleşen Merkür-Mars kavuşumu, geçmişteki sorunları yeniden gündeme getirebilir. Ayrıca bir konuda ani adımlar atma ya da çok erken konuşma eğilimi de var. Kendini çok hızlı bir şekilde kişiselleşen hararetli bir tartışmanın içinde bulabilirsin. Düşünmeden (ya da hissetmeden) konuşabileceğimizi aklında tut. Bugün zihinde çok yaşayıp duygusal hassasiyetini köreltmemeye çalış, çünkü böyle bir eğilim güçlü. Bunun yerine bu transitin getirdiği heyecanı kullanarak sorunları aş ve yolunun açılmasına izin ver. Etkileşimler yoğun olabilir ama istersen tam bir "yaparım ederim" tavrını ortaya koyabilir ve durumu lehine çevirebilirsin.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün zihinsel olarak biraz gergin bir enerji altında olabilirsin çünkü retro Merkür-Mars ile kavuşuyor. Bu etki seni sorun çözmek için kışkırtabilir ve yolunu tıkayan bir derdi ele alma motivasyonu verebilir, ancak bunu çok hızlı halletmeye çalışma tuzağına dikkat et. Yeni fikirler ve eski meseleler zihnini sürekli meşgul edebilir. Önceki çalışmaları gözden geçirmek, gelecekteki plan ve hedefler için araştırma yapmak ya da düzenleme/düzeltme işleriyle ilgilenmek açısından oldukça yoğun bir gün olabilir. Başkalarıyla ilişkilerinde net ve samimi ol ama bugün aceleci sözler ve hamlelerden kaçınmak en iyi sonucu verir. Ayrıca, artan problem çözme yeteneğini karmaşık meseleleri çözmek için kullanmayı hedefle.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugünkü Merkür-Mars kavuşumu biraz zorlayıcı olabilir ve bir ilişki içinde hızlanmış, enerjik bir tempo hissedilebilir. Bu transit aynı zamanda hareketli ya da fevri iletişimler yaratabilir. Bu kavuşum karşıt burcunda gerçekleştiği için, hayatındaki insanlar özellikle bir partner ya da özel biri güçlü tepkiler verebilir veya biraz öngörülemez davranabilir ve eski bir sorunu yeniden ele alma zamanı gelebilir. Ayrıca anlaşmazlık ya da çatışma çekebilirsin. Zihnini dinlendirmeye çalış ve gerçekten önem taşımayan konular yüzünden gerilmekten kaçın. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın ev ve aile alanına geçişi, içine çekilme ve merkezine dönme ihtiyacını işaret ediyor.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, güne öngörülebilirlik özlemiyle başlayabilirsin, ancak Merkür-Mars kavuşumu nedeniyle bazı gergin unsurlar devreye girebilir. Seni bir süredir hayal kırıklığına uğratan bir konuyu, ele alma isteğin güçlü olabilir ama iletişimi aceleye getirmek şu anda pek iyi sonuç vermez. Sonuçta Merkür retroda ve bugün Mars ile birlikteliği her şeyi gereğinden acil hissettirebilir. Bir problemi normalden daha cesurca çözmeye kalkışabilirsin; fakat muhtemelen ileride hikayenin başka yönleri de ortaya çıkacak. Zihinsel enerji yoğun, bu enerji sinirliliğe dönüşürse hata yapmaya açık hale gelebilirsin. Daha fazla zamana ihtiyaç duyan bir konuyu zorlamak yerine dağınıklığı toparlamak ve bekleyen işleri tamamlamak bugün için çok daha iyi olur.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, zihinsel enerji bugün kıpır kıpır, çünkü Merkür ve Mars kavuşuyor. Zihnin hızlanabilir ve rekabetçi duygular seni harekete geçirebilir, fakat bu baskı yaratan bir his de olabilir. Gergin ya da motive hissetmek; ya da ikisinin birden olması mümkün. Konuya direkt girmek istiyorsun ve özellikle geçmişten gelen, şu anda seni rahatsız eden ya da ilerlemeni tıkayan bir sorunu çözmeye odaklanabilirsin. Bugün özellikle yaratıcı projeler, çocuklar veya romantik konularla ilgili engeller üzerine çokça düşünme ya da konuşma olabilir. Merkür retroda olduğu için yanlış başlangıçlara ve aceleci adımlara dikkat etmek en iyisi.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün enerjileri senin için yavaş başlayabilir, fakat gün ilerledikçe hayat hızlanıyormuş gibi hissedilebilir. Yine de programını fazla doldurmaktan kaçın. Ayrıca hassas konuları açmaktan da uzak dur; çünkü bugün başlayan tartışmalar çok hızlı şekilde büyüyebilir. Eski bir projeye ya da probleme dönebilirsin ya da kişisel veya ev hayatın oldukça yoğun, hatta biraz kaotik olabilir; bir şeyler havada kalmış durumda hissettirebilir ve çözülene kadar sabrın azalabilir. Gerçekten de Merkür'ün Mars ile ev ve aile alanında kavuşması bazı anlarda zihnini aşırı yüklenmiş hissettirebilir. Zihnin çok hızlanıyorsa, kendi kendine kurup durmaktan kaçın; bunun yerine fazla enerjiyi özel bir projeye yönlendirmeye çalış.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugünün enerjileri zihinsel uyanıklığı artırıyor. Retro Merkür'ün Mars ile kavuşması, yeniden ortaya çıkan ve muhtemelen seni hayal kırıklığına uğratan bir sorun yüzünden hızla gerilmeni sağlayabilir. Biraz fazla hızlı konuşabilir ya da harekete geçebilirsin. Zihinsel enerji bugün çok yüksek ve hem senin hem de diğer insanların kalplerindekini tam olarak söylemiyor olabileceğini aklında tutmak iyi olur. Bu nedenle tartışmalara girerken duygusal mesafeyi korumak ve özellikle sabırsızlıkla söylenen ya da yapılan şeyleri fazla ciddiye almamak en iyisi. Birçok dikkat dağıtıcı unsur olabilir ama eski bir zihinsel ilgi alanını ya da fikri canlandırmak için harika bir gün. Bugün yaptığın şeylere tutku katıyorsun.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, zihinsel enerji bugün çok yüksek. Bir fikri hayata geçirme ya da iş veya finansla ilgili bir sorunu çözme isteği duyabilirsin. Bir ilişkideki hassas bir durum da gündeme gelebilir. Eski bir sorun yeniden ortaya çıkar ve bu konu acilmiş gibi hissettirip, eylem gerektiriyormuş gibi görünebilir. Yine de fevri adımlar ve iletişimlere dikkat et. Şu anda aceleyle karar vermekten kaçınmak en iyisi. Ayrıca, anlaşmazlıklar can sıkıcı şekilde kısır döngü halindeki sohbetlere dönüşebilir. Bu dönem eski fikirleri yeniden ele almak ve güncellemek için iyi, geçmiş harcamaları ya da bütçeleri gözden geçirmek de işe yarar. Ancak mevcut koşullarda yeni bir şeye hemen atılmak pek uygun değil.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür ve Mars bugün senin burcunda bir araya geliyor. Merkür retrodayken zihinsel enerji bol ama şu an için biraz tıkanmış ya da yanlış yönlenmiş olabilir. Düşüncesizce ya da istemeden duyarsız görünen sözlere ve fevri hareketlere dikkat et, çünkü zihnin kalbinden çok daha hızlı çalışıyor ve muhtemelen çevrendekilerden de daha yüksek bir tempoda. Biraz geri adım atma ya da hayal kırıklığı yaşama olabilir ama bu durum yeni başlangıçlar için alan açmana yardımcı olacak bir itiş görevi görebilir. Rekabet etmeye çalışmak yerine kendini geliştirmeye odaklanırsan bugün gayet iyi ilerlersin. Hem vizyonun hem de buna uygun enerjin var, o yüzden enerjini bir tartışmayı kazanmak için harcamamaya çalış.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Mars karmik alanınızda birleşiyor ve sizi yavaşlatan ya da yeni başlangıçlara engel olan bir konuyu halletmek için endişeli olabilirsiniz. Merkür retrosu nedeniyle, aceleci zihinsel ve fiziksel hamleler yapmamaya çalışın. Bu hikâyede muhtemelen daha fazlası var ve işlerin makul bir hızda gelişmesine izin vermek en iyisi olabilir. Yine de eski bir problemi ele almak konusunda gerginlik olabilir. Zihniniz hızla çalışabilir! Hissettiğiniz bu ekstra zihinsel enerjiyi üretken, yaratıcı ve olumlu bir şeye yönlendirmeyi düşünün.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Merkür-Mars kavuşumu eski bir problemi tekrar gündeminize getirebilir. Merkür retrosu sırasında, durumları yanlış anlamaya veya daha sonra fikrinizi değiştireceğiniz bir şeye çok enerji harcamaya meyilli olabilirsiniz. Bu transit sırasında kolayca kendinizi kaptırabilirsiniz ve sakinleşmek bazen zor olabilir. Olayları değerlendirmek için zamana ihtiyacınız var ve bunu almalısınız. Şu anda sert bir uyanış veya açık bir tartışma sizi tedirgin edebilir, ancak bu dönem büyük bir netlik zamanı değil; en iyi sonuç için kararlarınızı acele etmeden alın.

  • 13 KASIM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün meşgul olmaktan keyif alabilirsiniz. Yine de, Merkür ve Mars'ın kavuşumu nedeniyle bir işi aceleyle bitirme ihtiyacı hissedebilirsiniz, ancak hikâyede hâlâ çok daha fazlası var. Düşüncesizce yapılan iletişim ve hareketlere dikkat etmek iyi olur. Daha önce bir kenara bırakılmış eski bir problem tekrar gündeme gelebilir veya karmaşık bir konuyu çözmek için kendinizi motive olmuş hissedebilirsiniz. Bugün iletişimleriniz ve duruşunuz her zamankinden daha güçlü; bunu lehinize çalıştırmaya özen gösterin.

