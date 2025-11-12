Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2025 Perşembe

Bugün erken saatlerde, Aslan burcundaki Ay'ın Güneş'le kare açı yapmasıyla Son Dördün gerçekleşiyor; bu da yeni bir şey başlatmaktan ziyade gözden geçirme ve ayıklama zamanını işaret ediyor. 20 Kasım'daki Yeni Ay'dan sonrasına kadar, gevşek uçları bağlamak, durum değerlendirmesi yapmak ve gerekirse bırakmak için daha iyi bir dönem. Son dönemdeki fark edişlerimizi, bunların bizim için ne anlama geldiğini ve bundan sonra ne yapabileceğimizi düşünebiliriz. Retro Merkür'ün bugün Mars ile kavuşumu var ve geçmişten bir sorun yeniden ortaya çıkabilir. Bunu halletme dürtüsü hissedebiliriz ancak merkezde kalmak zor olabilir. Sabırsızlık, terslemeler ve fevri hareketler ya da sözler konusunda dikkatli olmalıyız. Bu kavuşum; özellikle iletişim ve zihinle ilgili motive, enerjik çalışmalar için uygundur. Hemen konuya girme isteğimiz artabilir; bu da iletişimlerin daha duyarsız olmasına yol açabilir. Merkür retrosunda olduğumuz için eski bir sorunu ele alma ya da geçmiş bir projeyi canlandırma isteğimiz yeniden doğabilir. Zihinlerin hızlandığı, düşüncelerin coştuğu bir zaman olabilir. Bugün meşgul kalmak ve ilerleme kaydetmek her zamankinden daha fazla tatmin sağlar. Fazla zihinsel enerjiyi yapıcı bir şekilde yönlendirmek özellikle önemli olacak.