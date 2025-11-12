Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2025 Perşembe

13 KASIM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan, zihinsel enerji bugün kıpır kıpır, çünkü Merkür ve Mars kavuşuyor. Zihnin hızlanabilir ve rekabetçi duygular seni harekete geçirebilir, fakat bu baskı yaratan bir his de olabilir. Gergin ya da motive hissetmek; ya da ikisinin birden olması mümkün. Konuya direkt girmek istiyorsun ve özellikle geçmişten gelen, şu anda seni rahatsız eden ya da ilerlemeni tıkayan bir sorunu çözmeye odaklanabilirsin. Bugün özellikle yaratıcı projeler, çocuklar veya romantik konularla ilgili engeller üzerine çokça düşünme ya da konuşma olabilir. Merkür retroda olduğu için yanlış başlangıçlara ve aceleci adımlara dikkat etmek en iyisi.
