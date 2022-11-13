Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2022 Pazar

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

"Kötü adam" rolünü oynamaya zorlanmış hissedebilirsiniz. Belki de bir başkası, tüm güce sahipken ve herhangi bir iyi sonuç için övgüyü alabilecekken, aksi bir hareketin sorumluluğunu size veriyor! Kendiniz için ayağa kalkmak riskli olsa da, size bu kadar bağımlıysalar bu konuda gerçekten ne yapabilirler? Diğer kişinin sizin için işleri daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğine dair belirli bir fikirle bir tartışma başlatabilirsiniz.