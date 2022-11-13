Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2022 Pazar

13 Kasım 2022 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 13 Kasım 2022 00:00
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  • Her şeyin en kötüsünü görmek, sizi tehlikelere karşı hazırlamaktan çok olmayacak şeyler üzerinize endişelenmenize sebep olabilir. Zaten coşkunun nispeten azaldığı bugünde henüz karşılaşmadığınız sorunlar üzerine düşünmek yerine yolunda giden şeylere odaklanmaya çalışın. Bazı ufak tefek aksilikler işlerin sonsuza kadar kötü gideceğini düşündürmemeli.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı yaralayıcı sözler bugün ağzınızdan kolayca çıkabilir. Belki de arkadaşlarınızla onları mutlu etmek için bazı sınırları gevşetmeye çalışıyorsunuz, ancak bu durumdan gerçekten memnun değilsiniz. Birikmiş küskünlüğünüz muhtemelen en uygun olmayan anda patlayabilir, bu nedenle hissettiğiniz rahatsızlık o noktaya gelmeden önce ele almayı düşünün. Gerginlik muhtemelen düşündüğünüzden daha az gizlidir, bu nedenle samimi bir tartışma ilgili herkes için bir rahatlama olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Para kaygıları, yakın bir ilişkinin ihtiyaçları yerine onları önceliklendirdiğiniz noktaya kadar şu anda dikkatinize hakim olabilir. Bunu yapma baskısının dışarıdan bir otorite figüründen geldiğini hissedebilirsiniz. Kendi endişenizin sizden gerçekten istenen şeylerin ötesine geçen yükümlülükler yaratıp yaratmadığını kendinize sorun. Finansal hayatınızın ana yapı taşlarını sıraya koyabilirseniz, ayrıntılara biraz yer verebilirsiniz.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok fazla şeyden sorumlu hissetmek sizi kırgınlıkla doldurabilir. Ne yazık ki, yapılacaklar listenizin tamamını düşünmeden silmek, muhtemelen onları çözmek yerine sorunlara yol açacaktır. Ayrıca, gerçekten zevk aldığınız birkaç işi yapma fırsatını kaçırabilirsiniz! Daha az eğlenceli yükümlülüklerinize gelince, bir başkasının bu işlerden sizden daha fazla zevk alması olasıdır. Her şeyi kendiniz yapmanız gerektiği fikrini bırakın ve bunun yerine karşılıklı yarar sağlayan bir düzenleme arayın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Öfke, herhangi bir görünür sebep olmaksızın dahi sizi bulabilir. Belki de bir süre kendinizle ilgilenmek üzere yoğun bir şekilde iç içe olduğunuz birinden uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Böyle bir talepte bulunmanın rahatsız edici, uzun süren bir müzakereye yol açacağından ne kadar endişeleniyorsanız, muhtemelen bunu yapmak o kadar gerekli olacaktır! Ayrı zaman geçirmenin ve ayrı deneyimler yaşamanın, tekrar bir araya geldiğinizde ikinize de anlatacak yeni hikâyeler verme olasılığını düşünün.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ani sosyalleşme fırsatları, özellikle ev içerisinde verdiğiniz sözlerle çelişebilir. Birini hayal kırıklığına uğratmaktan korkmuş olsanız da, arkadaşlarınızın sahip olduğu her dürtüsel fikre katılmak zorunda değilsiniz. Bu davet size uygun değilse, daha sonra başkaları da olmalıdır. Bununla birlikte, ev içi görevlerinize ara vermek için iyi bir zamanınız var mı? Onlara katı bir yaklaşım, ne kadar uygun görünse de sonsuza kadar sürdürülebilir değildir. Bazen bir mola vermeniz gerekir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda başkalarını yapmalarını istediğiniz şeyi yapmaya ikna etmek için mükemmel kelimeleri arıyor olabilirsiniz. İnsanlara patronluk taslamanın neredeyse hiçbir zaman güzel bir yolu yoktur! Muhtemelen kaba bir alana saptığınızı kendinize itiraf etmeniz gerekir, ancak bu mutlaka yanlış olduğunuz anlamına gelmez. Gerçekten ciddi bir mesele için, belki de istediğini elde etmek, sevilmemenin bedeline değer. İşlerin o seviyede olup olmadığı konusunda gerçekçi olun ve savaşlarınızı buna göre seçin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali kısıtlama şu anda sizin için ciddi şekilde sinir bozucu olabilir. Zevk için bastırılmış arzularınız, yaşadığınız kısıtlamaları aşmanın yollarını araştırmanız için sizi motive edebilir ancak, bu merakı gerçekten yararlı hale getirmek için yeterli sabırla harmanlamakta zorlanabilirsiniz. Daha fazla para kazanmak muhtemelen sorununuzu çözecek olsa da, bulduğunuz ilk hızlı zengin olma planına girmek hayatınıza daha da fazla zorluk getirebilir. Kendinize gerçek olamayacak kadar iyi gelen her şeyin muhtemelen olduğunu hatırlatın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlgi odağı olmak karışık bir nimet gibi gelebilir. Fark edilmekten ne kadar keyif alıyor olursanız olun, güvensizlikleriniz hala arka planda çalışıyor olabilir ve size beş dakikalık şöhretinizin sürekli olarak neredeyse bittiğine dair dırdırcı bir his verir. Cesurca yasak konulara dalmak ve keskin şakalar yapmak, insanların size daha uzun süre odaklanmasını sağlamanın bir yolu gibi görünebilir. Ne yazık ki, işleri fazla ileri götürmek ve başkalarını rahatsız etmek çok kolay. Gerçek güvenin nerede duracağını bildiğini unutmayın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sırt tutmak şu anda zor olabilir. Başka biri, paylaşmak istemediğiniz bilgileri sağlamanız için sizi zorluyor olabilir. Belki de ne istediklerini tam olarak anlamıyorlar. Aslında bunun çok daha büyük bir buzdağının görünen kısmı olduğunun farkına varmadan, gelip geçen meraklarını gidermeye hakları olduğunu hissedebilirler. Dikkatlerini dağıtacak ilginç bir haber bulmak, muhtemelen onları eğlendirebilir ve gizliliğinizi koruyabilir.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ait olduğunuz bir grup sizi rahatsız edecek bir yöne doğru ilerliyor olabilir. Gruba olan bağlılığınızı doğru şeyi yapma arzunuzla nasıl dengeleyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Küçük ayrıntılarla ilgili endişeleri dile getirmek, büyük şeyler hakkında aynı fikirde olmadığınızı kabul etmekten daha kolay görünebilir, ancak bu yaklaşımın geri tepmesi muhtemeldir. Onlara ve kendinize gerçek şikâyetlerinizi dile getirecek kadar saygı gösterin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    "Kötü adam" rolünü oynamaya zorlanmış hissedebilirsiniz. Belki de bir başkası, tüm güce sahipken ve herhangi bir iyi sonuç için övgüyü alabilecekken, aksi bir hareketin sorumluluğunu size veriyor! Kendiniz için ayağa kalkmak riskli olsa da, size bu kadar bağımlıysalar bu konuda gerçekten ne yapabilirler? Diğer kişinin sizin için işleri daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğine dair belirli bir fikirle bir tartışma başlatabilirsiniz.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvensizlik, inancınızı paylaşmayanlara saldırmaya hazır olmanızı sağlayabilir. Belirli bir ruhani felsefeyle ilişkilendirilmenin sosyal faydalarını takdir etseniz de, dünya görüşünüzün ilkeleri kendi özel hayatınıza tam olarak uymayabilir. Gizli şüphelerinizi, en azından kendinize itiraf etmek, yanlış gördüğünüz herhangi bir kişi veya gruba karşı şefkat geliştirmenize yardımcı olabilir. Belki de kabul etmeyi tercih ettiğinden daha çok size benziyorlar!

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