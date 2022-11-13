Günlük burç yorumları: 13 Kasım 2022 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok fazla şeyden sorumlu hissetmek sizi kırgınlıkla doldurabilir. Ne yazık ki, yapılacaklar listenizin tamamını düşünmeden silmek, muhtemelen onları çözmek yerine sorunlara yol açacaktır. Ayrıca, gerçekten zevk aldığınız birkaç işi yapma fırsatını kaçırabilirsiniz! Daha az eğlenceli yükümlülüklerinize gelince, bir başkasının bu işlerden sizden daha fazla zevk alması olasıdır. Her şeyi kendiniz yapmanız gerektiği fikrini bırakın ve bunun yerine karşılıklı yarar sağlayan bir düzenleme arayın.
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