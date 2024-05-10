Günlük burç yorumları: 12 Mayıs 2024 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugün duygularınızı, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı inkar etmek zordur. Sabırsızlığa ve olayları çok kişisel algılamaya dikkat edin, özellikle de bir kuralı veya yükümlülüğü yerine getirme konusunda baskı varsa. Yine de duygularınızla temasa geçmek için iyi bir zaman. Ayrıca, birisiyle bağlantı kurmak veya geçmiş bir ilişkiyle ilgili kötü duyguları arkanızda bırakmak için de harika durumdasınız. Bu, özellikle fikir paylaşımı yoluyla arkadaşlıklar için olumlu bir zaman olabilir. Birisi sizin hakkınızdaki duygularını ifade ediyor olabilir ve bunun karşılığını verebilirsiniz!
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