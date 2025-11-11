Günlük burç yorumları: 12 Kasım 2025 Çarşamba

12 Kasım 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 11 Kasım 2025 09:46
  • Ay, tüm gün neşeli Aslan burcunda ve kendimizi başkalarıyla içten yollarla paylaşmaktan mutluyuz. Genel olarak kendimize güveniyoruz ve karşımıza gelen her şeyle başa çıkmaya hazırız. Güneş ve Plüton arasındaki yaratıcı etkileşim, tasarım, problem çözme ve kendimizi zorlamaya istekli olmamız sayesinde bugün bir avantaj ya da üstünlük kazanmamıza işaret ediyor. Arzularımızı gerçekleştirmek için çaba göstermeye ve ekstra emek harcamaya hazırız. Jüpiter bugün Yengeç burcunda durağanlaşıyor ve geri harekete dönüyor; bu retro 10 Mart 2026'ya kadar sürecek. Perspektif kazanmak için projeleri veya planları yavaşlatmak uygun olabilir. Bu retro döngüsünün başlangıcında hevesimiz ve güvenimiz azalabilir ve bir inanç ya da umut krizi yaşayabiliriz. 11 Kasım'dan 10 Mart'a kadar "şans" daha az görünür olabilir, fakat içe dönmek ve son hedeflerimizi yeniden değerlendirmek için iyi bir dönem. Aşırılık veya savurganlık gösteren alanları fark etmek bize yardımcı olabilir. Çok hızlı ilerleyen bazı girişimleri yavaşlatmamız gerekebilir ya da bu süreç kendiliğinden gerçekleşebilir. Jüpiter'in tüm retrosunu Yengeç burcunda geçireceğini not edelim. Retro Merkür bu gece Venüs ile yarım altmışlık açı yapıyor ve sözlerimiz kalbimizde olanları yansıtmayabilir. Kelimeleri tam olarak doğru seçmeye çalışırken hassasiyet açısından eksik kalma riski taşıyoruz. Bu geçiş, mantıklı ve eğlenceli bir yaklaşım arasında ince bir karşıtlık yaratıyor. Özellikle odaklanmış olmasak da uyum sağlıyoruz ve birbirimizi anlamak için çaba gösteriyoruz.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Jüpiter'in şanslı geçişi hazirana kadar ev ve aile alanında devam edecek ve bu, kişisel hayatında ödüller ve faydalar getirebilir. Bugün Jüpiter yıllık, dört ay sürecek retro döngüsüne başlıyor ve bu da doğal olarak yavaşlama ve kendini doğru tempoya alma zamanı anlamına geliyor. Bu dönem, son zamanlardaki aşırılıkları veya savurganlıkları dengelemek için harika; başlangıçta biraz moral bozucu hissettirse bile. 10 Mart'a kadar sürecek bu döngüde gecikmeleri, gerekli ayarlamaları yapma fırsatları olarak görmeye çalış. Daha fazla projeye girişmek ya da genişlemek yerine, özellikle eğitim, ev ve aileyle ilgili hâlihazırda devam eden işlere odaklanmak çok daha mantıklı. Bugünün enerjisi dönüşümün kendisi nedeniyle biraz afallatıcı olabilir, ancak vites değiştirmek sana yine de doğal gelecek. Önceliklere odaklanmazsan gün biraz kaotik hissedilebilir ve dikkatin kolayca dağılabilir. İletişimde çok net olmaya çalış, hayal gücüne fazla pay bırakma. Yine de mümkünse nihai yargıları daha berrak bir zamana sakla.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Jüpiter bugün retroya dönüyor ve 10 Mart'a kadar geri harekette kalacak. Aralık ayına kadar sürecek olan bu Jüpiter transitinde öğrenme, eğitim, iletişim ve ulaşım konularında hayatında güçlü bir enerji akışı devam ediyor. Ancak bu dört aylık retro döngüsünde bu alanlarda bir miktar yavaşlama, gözden geçirme veya sadeleşme olabilir ve bu yalnızca normal değil, aynı zamanda faydalıdır. Yeni ilgi alanlarına veya projelere atılmayı yavaşlatmak ve hâlihazırda devam eden şeylerin tadını çıkarmaya, onları geliştirmeye odaklanmak daha akıllıca olabilir. Planları terk etme zamanı değil; onları iyileştirme zamanı. Bugün iletişimler her zaman net olmayabilir. Dengeli ve eşitlikçi bir yaklaşım arıyor olsan da içinizdeki başka bir taraf ilişkilerinizin yüzeysel dinamiklerinden çok bağlantının ne kadar derin olduğuyla ilgileniyor. Bugünkü olaylar bunu vurgulayabilir ve bir konuda iki farklı düşünce arasında kalmış gibi hissedebilirsin.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Jüpiter bugün yıllık retro döngüsüne başlıyor. 10 Mart'a kadar sürecek bu dönem, bazı projelerini yeniden değerlendirmek veya yeni şeyler üstlenmek yerine mevcut işleri geliştirmeye odaklanarak temposunu ayarlamak için oldukça uygun. İş, harcamalar veya para konularında hevesin ya da vurgunun biraz azalması mümkün. Yine de retro sürecine alıştıkça bunun aslında kendini ayarlamak ve projelerin ya da planların için ne kadar zaman ve enerji gerektiğini anlamak adına güçlü bir dönem olduğunu fark edeceksin. Bugün her şeye ve herkese hak ettiği ilgiyi vermek için yeterli alanı bulamayabilirsin; bu yüzden kendine biraz esneklik tanımak ve işleri sadeleştirmek en iyisi olabilir.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Jüpiter bugün retro dönemine başlıyor ve bu dönem 10 Mart'a kadar sürecek. Jüpiter hâlâ burcunda ilerleyerek hazirana kadar coşkunu ve iyimserliğini artırmaya devam edecek olsa da, bu dört aylık retro döngüsünde bu enerjinin bir kısmı içe dönüyor. Bu, aşırılığı ve fazlaca genişlemeyi dizginlemek için iyi bir zaman; özünde kendini doğru tempoya alma zamanı. Özgürlük arayışında fazla ileri gittiysen, şimdi seni biraz daha yere indiren ayarlamalar yapma zamanı. Geçmişte başlattığın işlere geri dönmek veya onları yeniden canlandırmak bu dönemde özellikle faydalı olabilir. Yeni ya da ekstra projeler üstlenmeyi azaltmak kesinlikle iyi bir fikir. Bugün sosyal hayatına veya yakın ilişkilerine daha fazla dikkat vermek istesen de zihinsel olarak odaklanmakta zorlanabilirsin. Eski problemler yeniden su yüzüne çıkabilir. Yine de en iyi sonuçlar için bugün finansal konulara veya özel bir projeye yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı dene. Belki de sadece yeniden bir amaç ya da yön duygusuyla bağlantı kurmaya ihtiyacın var.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Jüpiter'in geri hareketi bugün başlıyor ve 10 Mart'a kadar sürecek. Bu dönem, çok fazla zamanını ve enerjini tüketen bazı hedef ve projeleri yeniden değerlendirmeye seni teşvik ediyor. Kendin için fazla içine kapandıysan ya da başkalarıyla ilgilenmekten kendi ihtiyaçlarını ihmal ettiysen, şimdi dengeyi yeniden kurmak için adımlar atma zamanı. Eski projelere, girişimlere veya yatırımlara geri dönmenin belirgin faydaları olabilir; tamamen yeni olanlar ise yavaş ilerleyebilir. Ayrıca bugün eğlence ve kendini ifade etme isteğin ile iş ya da öz bakım alanındaki üretken olma isteğin arasında kalmış hissedebilirsin. Birine ağırlık verip diğerini ihmal edip suçluluk duymak yerine, mümkün olduğunca ikisini de besleyecek bir orta yol bulmaya çalış.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Jüpiter bugün dört aylık geri hareket dönemine başlıyor ve bu süreç 10 Mart'a kadar devam edecek. Bu yılın, içe dönmek, yavaşlamak ve bazı şeyleri gözden geçirmek için doğal bir zamanı. Jüpiter'in güneş haritanın on birinci evindeki geçişi hazirana kadar katılım ruhunu desteklemeye devam etse de, bugün başlayan dört aylık dönem dengeyi yeniden kurmak için harika bir fırsat sunuyor. Örneğin, çok fazla fikir ya da proje biriktirdiysen, şimdi önceliklendirme ve temponu ayarlama zamanı. Eski arkadaşlarla ya da eski hayal ve planlarla yeniden bağlantı kurmak oldukça faydalı olabilir. Bugün net bir karar vermek kolay olmayabilir. Yapmak istediklerinle mantıklı olan arasında kalmış hissedebilirsin. Bir yanın hafiflik ve kendini ifade etmeye çekilirken, diğer yanın tek bir işe odaklanmak istiyor olabilir. Şu anda biraz durup toparlanmak, neye gerçekten ihtiyaç duyduğunu anlamak sana çok iyi gelir.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Jüpiter dört aylık geri hareket döngüsüne başlarken, son dönemde fazla yüklenmiş olabileceğin alanlarda temponu düşürmek ya da işleri sadeleştirmek mantıklı olur. Bu dönem, mevcut projeleri düzenlemek, düzeltmek ve geçmiş girişimlerden gelebilecek ödülleri görmek için oldukça uygun. Daha iddialı planlardaki vurgunun azalması, 10 Mart'a kadar kişisel hayatına daha fazla dikkat göstermen için güzel bir fırsat sunuyor. Yeni maceralara atılmaktansa, yakın dönemdeki başarılarının karşılığını almak ve hâlihazırda devam eden işlere enerjini vermek bu süreçte çok daha verimli olur. Bugün zihinsel uyarılma isteğinle daha sade, basit işlere yönelme ihtiyacını bir araya getirmek kolay olmayabilir ama kesinlikle imkansız değil. İçinin bir köşesi daha fazla dahil olman gerektiğini düşünüyorsa, biraz huzursuzluk yaşayabilirsin. Biraz tempo düşürüp, gevşemek için adım atarsan günün tadını daha rahat çıkarırsın.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün Jüpiter yıllık, dört ay sürecek geri hareket döngüsüne başlıyor ve bu süreç 10 Mart'a kadar devam edecek. Son zamanlarda bazı konularda fazla yüklenmişsen, başlangıçta hevesinde doğal bir azalma hissedebilirsin. Bu sadece Jüpiter'in enerjisinin içe yönelmesinden kaynaklanıyor. Bu enerjiye alıştığında, bu dönemin seni gerçekte neyin motive ettiğini ve heyecanlandırdığını anlamak için ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin. Son dönemde beslediğin inancın bir kısmı sanki azalıyor gibi gelebilir ama bu, planlarını daha gerçekçi bir gözle görmen için gerekli bir aralanma. Geçmişte bırakılmış bazı eğitimlere veya projelere dönmeyi tercih edebilirsin ve bu senin yararına olur. Şu anda en iyisi temponu ayarlamak, acele etmemek. Bugün özellikle, fazla düşünmeye açık durumdasın. Dikkatini dağıtan şeyler olabilir ve günün her anında maksimum verim beklememen daha sağlıklı olur.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün Jüpiter geri hareketine başlıyor ve bu dönem dört ay sürecek: 10 Mart'a kadar. Bu döngü, enerjinin bir kısmını bir ortaklıktan ya da başkalarına fazla odaklanmaktan uzaklaştırmanı gerektirebilir. Ya da ortak finanslar, borçlar ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili konularda yavaşlama, dengelenme ihtiyacı doğabilir. Eğer son zamanlarda fazla harcama yaptıysan, fazla borç aldıysan ya da mutluluğunu fazla ölçüde başkalarına bağladıysan, şimdi her şeyi tekrar dengeye getirme zamanı. Her şeyin hızla ilerlediği dönemler olduğu gibi, akışa bırakıp gözlemleme ve düşünme dönemleri de vardır. 10 Mart'a kadar olan süreç bunun ikincisi. Geçmişte başlamış ama yarım kalmış projelere dönmek bu dönemde gayet başarılı olabilir. Bugün özellikle aşırılıklardan ya da fazla düşünmekten kaynaklanan problemler öne çıkabilir, fakat insanların iş birliği yapma çabasını takdir ediyorsun. Odak alanını daraltmak, modunu toparlamana yardımcı olabilir çünkü şu anda çok fazla seçenek zihnini yoruyor.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Jüpiter bugün geri harekete geçiyor ve bu transit şu anda ortaklıklarınızı ve müzakerelerinizi etkiliyor. Bu alanlarda, 10 Mart'a kadar, ilerlemeden önce geriye dönüp bakmanız olası. Mevcut projelere daha gerçekçi bir şekilde bakmak ve zaten devam edenleri geliştirmek zamanı; yeni projeler üstlenmek veya genişlemek için değil. Eğer başkalarını desteklemek için fazla çaba harcadıysanız ve şimdi biraz bağımsızlığa ihtiyaç duyuyorsanız, doğru dengeyi bulmanın nazik yollarını düşünün. Geçmiş bağlantılara, iş projelerine veya sağlık programlarına geri dönüyor olabilirsiniz ya da mevcut olanları başarıyla inşa edip geliştirmekle meşgul olabilirsiniz. Bugün, fazla düşünme eğiliminiz olmasına rağmen, büyük bir kısmınız hayata daha spontane bir şekilde yaklaşmak istiyor. Çözülebilir sorunlara odaklanmak ve geri kalanını görmezden gelmek terapötik olabilir. Her fırsatta detoks yapın ve fazla düşünmeden kafanızı dinleyin.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Jüpiter bugün geri harekete geçiyor ve bu dönüşüm sizin iş ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. İş projelerine ve sağlık girişimlerine olan hevesiniz devam etse de, Jüpiter 10 Mart'a kadar geri hareketteyken, azaltılması ve ayarlanması gereken aşırı noktalar görebilirsiniz. Bu döngü, kendinize tempo ayarlamanıza ve perspektif kazanmanıza yardımcı olur. Başta cesaret kırıcı görünebilir, ancak aslında biraz ölçülülük pratiği yapmak için iyidir. Düzenleme, gözden geçirme ve araştırma için uygun bir dönem olabilir. Bu geri hareket, genişlememek veya daha fazlasını üstlenmemek için bir işaret niteliğindedir. Zaten başladığınız şeylere odaklanmak, bu dönemde muhtemelen daha başarılı olacaktır. Bugünkü transitlerle, çevrenizde olup bitenlere olan keskin ilginize rağmen, biraz özel veya içe dönük hissediyor olabilirsiniz; bu durum hem kendiniz hem de başkaları için biraz kafa karıştırıcı olabilir! Zamanınızı bölmek ve denge bulmak çözüm olabilir. Ayrıca, bir probleme çok yakın olmanız nedeniyle onu net göremeyebilir ve çözmenin tek yolunun perspektif kazanmak için bir adım geri atmak olduğunu fark edebilirsiniz.

  • 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Jüpiter bugün geri harekete geçiyor ve kendinizi ölçme ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu durum, özellikle aşırı genişleme yaptıysanız veya romantizm, duygusal drama ya da bireysel yaratıcı projelere diğer yaşam alanlarınızın zararına fazla odaklandıysanız önemlidir. Biraz mesafe almak sağlıklı olabilir ve keyif ve eğlence peşinde koşmayı bir miktar azaltmak şimdi pratik bir adım olabilir. Ayrıca, kaybolmuş bir şeyi bulmak veya geçmiş projeleri ya da hobileri yeniden canlandırmak için de iyi bir dönem olabilir. Genişleme zamanları olduğu gibi, kendinize tempo ayarlama zamanları da vardır ve bu döngüde, 10 Mart'a kadar sürecek olan dönemde tempo ayarlama öne çıkabilir. Bugün, birden fazla işi aynı anda yürütme ya da çok fazla bilgi ile boğulma durumlarına dikkat edin. Seçenekler güzel, ancak fazlası şu anda bunaltıcı olabilir. Koşullar, daha fazla karar verme sorumluluğunuz olmasını gerektirebilir, ancak dikkatiniz bölünmüş durumda.

