Günlük burç yorumları: 12 Kasım 2025 Çarşamba

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, Jüpiter bugün geri harekete geçiyor ve bu dönüşüm sizin iş ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. İş projelerine ve sağlık girişimlerine olan hevesiniz devam etse de, Jüpiter 10 Mart'a kadar geri hareketteyken, azaltılması ve ayarlanması gereken aşırı noktalar görebilirsiniz. Bu döngü, kendinize tempo ayarlamanıza ve perspektif kazanmanıza yardımcı olur. Başta cesaret kırıcı görünebilir, ancak aslında biraz ölçülülük pratiği yapmak için iyidir. Düzenleme, gözden geçirme ve araştırma için uygun bir dönem olabilir. Bu geri hareket, genişlememek veya daha fazlasını üstlenmemek için bir işaret niteliğindedir. Zaten başladığınız şeylere odaklanmak, bu dönemde muhtemelen daha başarılı olacaktır. Bugünkü transitlerle, çevrenizde olup bitenlere olan keskin ilginize rağmen, biraz özel veya içe dönük hissediyor olabilirsiniz; bu durum hem kendiniz hem de başkaları için biraz kafa karıştırıcı olabilir! Zamanınızı bölmek ve denge bulmak çözüm olabilir. Ayrıca, bir probleme çok yakın olmanız nedeniyle onu net göremeyebilir ve çözmenin tek yolunun perspektif kazanmak için bir adım geri atmak olduğunu fark edebilirsiniz.
