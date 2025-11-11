Günlük burç yorumları: 12 Kasım 2025 Çarşamba

Ay, tüm gün neşeli Aslan burcunda ve kendimizi başkalarıyla içten yollarla paylaşmaktan mutluyuz. Genel olarak kendimize güveniyoruz ve karşımıza gelen her şeyle başa çıkmaya hazırız. Güneş ve Plüton arasındaki yaratıcı etkileşim, tasarım, problem çözme ve kendimizi zorlamaya istekli olmamız sayesinde bugün bir avantaj ya da üstünlük kazanmamıza işaret ediyor. Arzularımızı gerçekleştirmek için çaba göstermeye ve ekstra emek harcamaya hazırız. Jüpiter bugün Yengeç burcunda durağanlaşıyor ve geri harekete dönüyor; bu retro 10 Mart 2026'ya kadar sürecek. Perspektif kazanmak için projeleri veya planları yavaşlatmak uygun olabilir. Bu retro döngüsünün başlangıcında hevesimiz ve güvenimiz azalabilir ve bir inanç ya da umut krizi yaşayabiliriz. 11 Kasım'dan 10 Mart'a kadar "şans" daha az görünür olabilir, fakat içe dönmek ve son hedeflerimizi yeniden değerlendirmek için iyi bir dönem. Aşırılık veya savurganlık gösteren alanları fark etmek bize yardımcı olabilir. Çok hızlı ilerleyen bazı girişimleri yavaşlatmamız gerekebilir ya da bu süreç kendiliğinden gerçekleşebilir. Jüpiter'in tüm retrosunu Yengeç burcunda geçireceğini not edelim. Retro Merkür bu gece Venüs ile yarım altmışlık açı yapıyor ve sözlerimiz kalbimizde olanları yansıtmayabilir. Kelimeleri tam olarak doğru seçmeye çalışırken hassasiyet açısından eksik kalma riski taşıyoruz. Bu geçiş, mantıklı ve eğlenceli bir yaklaşım arasında ince bir karşıtlık yaratıyor. Özellikle odaklanmış olmasak da uyum sağlıyoruz ve birbirimizi anlamak için çaba gösteriyoruz.