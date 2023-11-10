Günlük burç yorumları: 12 Kasım 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Durum ne olursa olsun, sizi tekrar hayatınızım sürücü koltuğuna oturtacak temel değişiklikler yakında gerçekleşecek; elbette bazı kişilerin katkılarına saygı duymanız gerekecek. En iyi sonuçları elde etmek için, şimdi ortaya çıkan gizli arzularınızı dinleyin ancak birdenbire ortaya çıkan dürtülere göre hareket etmemeye çalışın. Şimdi dikkatli ve saygılı bir şekilde hayatınızdaki çöpleri temizleyin, böylece aydınlatıcı, taze ve olumlu deneyimleri kendinize çekmeye başlayabilirsiniz.
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