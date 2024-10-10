Günlük burç yorumları: 12 Ekim 2024 Cumartesi

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Plüton bugün geri hareketini sona erdiriyorve yavaş yavaş ama emin adımlarla, özellikle Plüton'un yönettiği ve etkilediği alanlarda, hayatınızın kontrolünü elinize alacaksınız. Plüton'un bu yıl sona eren, uzun süreli ikinci güneş evinizdeki transiti nedeniyle, bu enerji öz-değer, para, yetenekler, kişisel eşyalar ve gelirle ilgili değişiklikler yapma konusunda kendinizi daha güçlü hissetmenizle ilgili olacaktır. Sizi başarıdan alıkoyan otomatik davranışları fark etmek ve bunları bırakmak için harika bir zaman olabilir. Bugün ve bu hafta değişim sırasında endişeler ilk başta artabilir, ancak onları anlamlandırmaya başladıkça azalacaklardır. İş veya finansal bir mesele çözülebilir ya da engeller kalkabilir. Para ve mal mülk konularında temkinli ya da muhafazakar bir yaklaşım bir süre daha devam edebilir, ancak endişelerin üstesinden gelmeyi hedefliyorsunuz. Bugünün enerjileri, bir durumu en iyi şekilde değerlendirmek için uygun ve tam da bugün gerekli motivasyonu bulabilirsiniz.