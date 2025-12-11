HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 12 Aralık Cuma

12 Aralık 2025 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 11 Aralık 2025, Perşembe 09:09
Güncelleme: 11 Aralık 2025, Perşembe 09:09
Venüs bugün Ay'ın Kuzey Düğümü ile kare açı yapıyor; bu da bir anlaşmazlık, memnuniyetsizlik ya da ilişkilerimizin büyümemize ters yönde işlediği hissini düşündürüyor. Bu nedenle, geçici olarak bile olsa içimize sinecek bir karar vermek zor olabilir. Ancak Merkür bugün Neptün ile üçgen açı yapıyor ve zihinsel ilham arıyoruz. Sezgilerimizi, hayal gücümüzü ya da ahlaki yönümüzü takip etmeye meyilliyiz. Başkalarının düşünce ve duygularını kolayca sezebilir ve kendimizi daha fazla gösteriş veya zarafetle ifade edebiliriz. Bugün ilerleyen saatlerde Merkür Yay burcuna geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada transit edecek. Merkür 29 Ekim'de ilk kez Yay'a girmişti ancak retro nedeniyle Akrep'e geri dönmüştü. Yay'daki Merkür; meraklı, sorgulayıcı düşünceleri ile fikirlerinde cesurdur. Düşüncelerimiz iyimser ve idealist olur, inancımız artar. 16'sına kadar Merkür hâlâ retro sonrası gölge döneminde olacak ve bu süreçte eski konuları yeniden ele alabiliriz; fakat bu kez daha fazla bilgiyle. Bu öğleden sonranın Son Dördün Ay fazı; yardım etme, düzenleme, işte mükemmelleşme, analiz etme ve organize olma isteğimizi teşvik ediyor. Son Dördün Ay fazı, Güneş'in Yay'da, Ay'ın Başak'taki konumuyla kare açı yaptığı saatte kesinleşiyor ve yeni bir şey başlatmaktansa gözden geçirmenin zamanına işaret ediyor. Gelecek haftaki Yeni Ay'a kadar, yarım kalanları tamamlama, envanter çıkarma ve gerekirse bırakma zamanı daha uygundur. Son gelişmeleri, bunların bizim için ne anlama geldiğini ve sonraki adımımızın ne olabileceğini düşünebiliriz.

12 ARALIK 2025 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugünün enerjileri hayal gücünü zorlamak için çok uygun. Merkür'ün bugün Neptün'le uyumu, bir projeye ya da fikre olan inancını tazeliyor. Merkür ayrıca bugün ruhaniyet alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada olacak. Bu transit 29 Ekim–18 Kasım arasında da yaşanmıştı ancak retro nedeniyle tamamlanamamıştı. Önümüzdeki haftalarda geniş düşünmek için özellikle iyi bir döneme giriyorsun. Zihnini ve ilgi alanlarını genişletecek, fikirlerini ve inançlarını coşkuyla paylaşacaksın. Hayatını ve çevrendeki dünyayı anlamak isteyeceksin. Geçen ay rafa kaldırdığın bir çalışma ya da konu şimdi yeniden ilerleme kaydedebilir. Bu döngü iyimser bir bakış açısı için harika.

12 ARALIK 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünün enerjileri yakın zamandaki duygusal ikilemlere cevap bulmak için elverişli, ancak gelen sonuçlara alışılmışın dışında yollarla varıyorsun. Bir hayali ya da dileği beslemek için güzel bir zaman. Bugün ayrıca Merkür, 1 Ocak'a kadar etkili olacak olan mahremiyet alanına geçiyor. Merkür, 29 Ekim–18 Kasım arasında bu alandaydı ve retro nedeniyle geri çekilmişti. Önümüzdeki haftalarda projelerine, araştırmalarına, konuşmalarına ve düşüncelerine daha büyük bir tutkuyla bağlanacaksın. Bu döngü danışmalar, araştırmalar ve analizler için çok güçlü. Seni motive eden şeyler hakkında değerli keşifler yapabilirsin.

12 ARALIK 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün zor meseleleri ele almak için ideal olmayabilir, fakat biriyle bağ kurmak veya yeni bir anlayış seviyesine ulaşmak için uygun; üzüntü ya da konuşulmayan bir şey olsa bile. Bugün Merkür ayrıca ortaklık alanına geçiyor. Bu transit 29 Ekim–18 Kasım arasında başlamış ancak retro nedeniyle tamamlanamamıştı. Şimdi ve önümüzdeki haftalarda yarım kalan konuşmalar devam edebilir ya da geçen ay kaçırdığın bilgiler ortaya çıkabilir. Bir partner, yakın arkadaş veya önemli biriyle iletişimi açmak için mükemmel bir dönem. Hayatındaki insanlar kendi düşüncelerine daha iyi bağlanmana yardımcı olabilir; onlarla olan konuşmalar zihinsel süreçlerini hızlandırır. Birebir etkileşimle kendini daha canlı hissedecek ve ilişkiler aynasında kendin hakkında çok şey öğreneceksin.

12 ARALIK 2025 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünkü Merkür–Neptün uyumu bir haber ya da sezgisel bir doğrulama getirerek ruh halini yükseltebilir. Ayrıca bugün Merkür iş ve sağlık alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada olacak. Merkür 29 Ekim–18 Kasım arasında da buradaydı ancak retro nedeniyle geri dönmüştü. Bu nedenle geçen ay başlattığın ancak bilgi eksikliği yüzünden geciken plan ve projeler önümüzdeki haftalarda yeniden hız kazanabilir. Bu dönem iletişimin tamamen pürüzsüz olması için ideal değil, ama detaylara dikkat etmek için mükemmel.

12 ARALIK 2025 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünün enerjileri bir soruna daha olumlu bir açıdan bakmak için güçlü. Bir sezgi seni doğru yöne çekebilir ya da bir fikir ya da konuşma ilham verebilir. Nerede hayalperest davranıp zemin kaybettiğini görmek için çok uygun bir zaman. Merkür bugün yaratıcı ve eğlenceli beşinci evine geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada olacak. Merkür 29 Ekim–18 Kasım arasında burada bulunmuş ancak retro nedeniyle transitini tamamlayamamıştı. Önümüzdeki haftalarda eğlenceli projeleri ve uğraşları ilerletmek için mükemmel bir konumdasın. Fikirlerini paylaşma konusunda daha özgüvenli olacak ve benzersiz bakış açın ya da zekânla dikkat çekebileceksin. Hayatının daha spontane, yaratıcı ve eğlenceli tarafını geliştirmek için yeni yöntemler düşünmek tema hâline gelebilir.

12 ARALIK 2025 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugünün enerjileri farklı bakış açılarından öğrenmeyi teşvik ediyor ve sen de kendi bakış açınla birine ilham verebilirsin. Daha önce kafa karıştırıcı olan bir şeyi artık anlamak aydınlatıcı olabilir. Merkür bugün ev ve aile alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar haritanın bu bölümünü etkilemeye devam edecek. Merkür 29 Ekim–18 Kasım arasında burada zaman geçirmişti fakat retro nedeniyle geri çekilmiş ve transitini tamamlayamamıştı. Şimdi ilerlerken aileyle, evle veya yuvayla ilgili konuşmaları, projeleri ya da planları sürdürme fırsatı bulacaksın. Projeler yeniden hız kazanabilir. Derin düşünme ve eski yöntemleri yenilemek için harika bir dönem.

12 ARALIK 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, zihnin bugün seni hayali, yaratıcı yerlere götürebilir. Katı bir rutin yerine keşfetmeye açık, özgür bir akışa ihtiyacın olan günlerden biri. Bugün ayrıca Merkür iletişim alanına geçiyor. Bu transit öğrenme, bağlantı kurma ve iletişimde doğal bir akış yaratır ve 1 Ocak'a kadar sürer. Merkür 29 Ekim–18 Kasım arasında da burada bulunmuştu ancak retro döneminde, geri çekilmişti. Şimdi ve önümüzdeki süreçte yarım bıraktığın projeler yeniden devam edebilir. İlerlemek için ihtiyaç duyduğun bilgiler de sana ulaşıyor ve o zaman ilgini çeken kişisel konuları şimdi daha fazla keşfedebiliyorsun. Merkür bu alanında çok iyi çalışır ve önümüzdeki haftalarda konsantrasyon her zaman güçlü olmasa da çok faydalı bilgiler toplayacaksın.

12 ARALIK 2025 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün ilham verici bir şeyler bulabilirsin ve bunu yakalayıp pratik bir hedefe uygulayabilirsin. Konuşmalar yükseltici olabilir; düşünceler olumlu, zihnini açan ve yeni olasılıklara kapı aralayan şekilde akabilir. Ayrıca bugün Merkür burcundan çıkarak, maddi kaynaklar alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada olacak. Merkür 29 Ekim–18 Kasım arasında da bu alandaydı fakat retroyla birlikte geri dönüp burcuna geçmişti. Önümüzdeki haftalarda finansal konulara yeni ve tazelenmiş bir bakış açısıyla yaklaşacaksın. İletişim, bağlantılar, paylaşımlar ve kulaktan kulağa yayılan bilgiler aracılığıyla geliri artırmak için güzel bir zaman. Yılın para fikirleri açısından en iyi dönemlerinden biri. Ayrıca pratik işlerini planlamak ve düzenlemek için de çok uygun.

12 ARALIK 2025 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünkü Merkür–Neptün uyumu, sezgisel bir doğrulama ya da ruhunu yükselten bir ilham fikri getirebilir. Ayrıca bugün Merkür burcuna geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada kalacak. Merkür yakın zamanda 29 Ekim–18 Kasım arasında burcundaydı; fakat sonra retro olmuş ve gizlilik alanına geri çekilmişti. Bu süreçte bazı şeyleri değerlendirmek, sindirmek ve tekrar düşünmek gerekiyordu. Şimdi ise kendini ifade etmek, daha net kararlar almak ve iletişiminle başkalarını etkilemek için çok iyi bir konumdasın. Güzel bir zihinsel enerji artışı hissedeceksin ve geçen ay ivme kazanmayan projeler artık ilerlemeye başlayacak.

12 ARALIK 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugünkü Merkür–Neptün açısı, yakın zamandaki bir sezgini doğrulayabilir. Başkalarıyla keyifli ve yaratıcı şekillerde bağlantı kuruyorsun. Bugün ayrıca Merkür gizlilik alanına geçiyor. Merkür bu alandaki transitine 29 Ekim'de başlamıştı ancak retro döngüsü bunu kesintiye uğrattı ve 18 Kasım'da Merkür sosyal alanına geri çekildi. Bugünden itibaren ve 1 Ocak'a kadar projeleri gözden geçirecek, perde arkasında çalışacak ve zihni fazla yorma komusunda bir mola alacaksın. Hayata biraz farklı bakacak ve geçmişte, belki de çok meşgul olduğun için fark etmediğin, bilgileri şimdi yakalayacaksın. Düşünmek için kendine zaman tanı. Bu dönem, projeleri tamamlamak açısından oldukça güçlü.

12 ARALIK 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün, kendini çevrenle daha bağlantılı hissettiren hedeflere odaklanmakla ilgili. İçgörün bir duruma başka bir boyut katabilir ve oldukça farkındalık yaratır. Ayrıca bugün Merkür sosyal alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada kalacak. Merkür bu alanda 29 Ekim–18 Kasım arasında da bulunmuştu ancak retro nedeniyle geri çekilmişti. Haberleşme gezegeni bu alana geri döndüğünden, ağ kurma ve bağlantılar konusunda güçlü bir döneme giriyorsun. Geçen ay başlattığın girişimler hız kazanıyor ve yeni başlangıçları ileri taşımak için gerekli bilgileri buluyorsun. Bu döngü, arkadaşlar, gruplar ve sosyal çevreyle daha rahat bir ilişki kurmayı teşvik eder. Aynı zamanda yenilikçi ve girişimci düşünceler için de oldukça aktif bir dönemdir.

12 ARALIK 2025 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Merkür–Neptün uyumu, bir şeylerin olumlu tarafını görmene yardımcı olarak, ruh halini yükseltebilir. Ayrıca önemli biriyle bir anlaşmaya da işaret edebilir. Bugün Merkür güneş haritanda tekrar en üst noktaya, kariyer ve başarı alanına geçiyor ve 1 Ocak'a kadar burada kalacak. Merkür kısa süre önce 29 Ekim–18 Kasım arasında da bu alandaydı ancak retro döngüsü nedeniyle geri çekilmişti. Önümüzdeki haftalarda özellikle kamusal veya profesyonel ortamlarda fikirlerini başkalarıyla paylaşmak için çok iyi bir konumdasan. Geçen ay geciken planlar ve fikirler şimdi hız kazanacak. Uzun vadeli hedefler ve planlar için gerekli ayrıntıları doldurabileceksin. Bu döngü düşüncelerini, planlarını ve amaçlarını düzenlemek için güçlü bir dönem.

