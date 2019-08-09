Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir. Oğlak’taki Ay Neptün’le açı yapıyor. Bu açı, karşılaşılan zorlukları destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim olanakları yaratır. Sanatsal güç ve yaratıcılık sunar - diğer yandan, hayal gücünüzü çalıştırmanızı sağlar. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir.