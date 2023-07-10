Günlük burç yorumları: 11 Temmuz 2023 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir arkadaşınızla uyumlu bir şekilde bağlantı kurmak istiyorsunuz ancak bazı yanlış anlaşılmalar olabilir, özellikle de bir aile üyesiyle. Gerginliğin olduğu ancak kesin kaynağının tam olarak tespit edilmesinin zor olduğu bugünün ilerleyen saatlerinde bir güç veya kontrol oyunu vaat eden herhangi bir şeyden kaçının. Şu anda kazanan yok! İçinizden gelen bir his veya korku gibi bir şey sizi engelliyor olabilir. Ayrıca, yeni ve farklı bir şey yapmak istemek ile denenmiş ve doğru olana bağlı kalmayı tercih etmek arasında kalabilirsiniz. Sezginizin size söylediklerini dinlemek önemlidir. Bununla birlikte, korku ve içgüdü arasında bir ayrım yapılmalıdır ve müdahale ve dikkat dağıtma bunu yapmayı zorlaştırabilir.