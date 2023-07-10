Günlük burç yorumları: 11 Temmuz 2023 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi, günlük hayatınızda size yardımcı olacak fikirler veya yöntemler hayal etmek oldukça kolay olmaya devam ediyor. Küçük şeylerle sevinmek, ruh haliniz için çok şey yapabilir. Yine de, belirsiz endişeler onları gömmeye çalışsanız bile, bugün auranızda asılı kalmanın bir yolunu bulur. Hassassınız, herhangi bir şekilde köşeye sıkıştığınızda geri çekilmeye veya direnmeye hazırsınız. Kesin bir karar verme yeteneğinizi engelleyen şüphelerle uğraşıyor olabilirsiniz. Konuşmalar ve etkileşimler biraz zor olabilir ama genel olarak idare edilebilir. Kendinizi çok kolay stresli hissedebileceğiniz için silkelenmeye ve mümkün olduğunca gevşemeye çalışın. Her şeyi akışına bırakmak daha iyi olabilir.
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