Günlük burç yorumları: 11 Mayıs 2025 Pazar

11 MAYIS 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür bugün gizlilik alanınıza geçiyor ve 25'ine kadar burada kalacak. Bu Merkür transiti,

son dönemde yaşadığınız olayları, fikirleri, projeleri, ilgi alanlarını ve öğrenme yollarını gözden geçirme

ihtiyacını beraberinde getiriyor. Geçmişe ait konular veya özel meseleler zihinsel olarak ön planda olabilir.

Bu döngüde düşünsel ya da meditatif faaliyetlerden, araştırmalardan ve içsel değerlendirmelerden büyük

fayda sağlayabilirsiniz. Bu dönemde biraz daha gizemli ya da kararsız olabilirsiniz; ancak bu süreci uzun

zamandır ihtiyaç duyduğunuz zihinsel bir dinlenme dönemi olarak da görebilirsiniz. Daha az düşündüğünüz

değil, farklı şekilde düşündüğünüz bir dönemdesiniz ve hayatınıza dair önemli bakış açıları kazanabilirsiniz.

Daha önce yoğunluktan dolayı fark etmediğiniz bilgileri şimdi fark edebilirsiniz. Dikkatinizi toplamakta

zaman zaman zorlanabilir, detaylara odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu günlerde temponuzu

değiştirmeye veya renkli, hayal gücünüzü harekete geçiren içeriklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yine de

sezgileriniz oldukça güçlenmiş ve içsel hisleriniz dikkat çekici düzeyde olabilir.