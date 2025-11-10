Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2025 Salı

11 KASIM 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bu günlerde bir şeyler inşa etmek ve biriktirmek her zamankinden daha çok ilgini çekiyor, çünkü Venüs 30'una kadar güneş haritandaki ikinci evde. Bu süreçte hem eşyalara hem de insanlara karşı biraz daha sahiplenici olabilirsin; çünkü şu an güven ve öngörülebilirlik özellikle cazip geliyor. Bu Venüs döngüsü istikrarlı, pratik ama aynı zamanda biraz da şımartıcı bir enerji taşıyor. Öte yandan Mars, dünyana daha iletişimsel ve etkileşimli bir yaklaşım getirmen için seni cesaretlendiriyor; yani hem sakin hem hareketli bir enerji aynı anda seni çağırıyor gibi. Bugün Ay'ın gün ilerledikçe sosyal alanına geçmesi, ister insanlarla ister bilgiyle olsun, bağlantı kurmanın daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor ve içgüdüsel olarak buna yöneliyorsun. Aynı anda birçok yöne çekildiğini bilerek ve Merkür'ün yeni geri harekete geçtiğini hesaba katarak, şimdilik kesin yargılardan veya nihai kararlardan kaçınmak en iyisi.