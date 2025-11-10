Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2025 Salı

11 KASIM 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan, güne biraz daha içe dönük başlasan da, Ay ilerleyen saatlerde burcuna geçiyor ve gün ilerledikçe öne çıkmak ya da kontrolü ele almak çok daha doğal geliyor. Başkaları da senin kendiliğinden gelen özgüvenli yaklaşımına çekiliyor. Bugünün enerjileri, işinde, rutinlerinde ya da öz bakım alışkanlıklarında nereleri iyileştirebileceğini görmen için güçlü. Yine de kendini tamamen rahat hissetmeden önce yapılması gereken bazı ayarlamalar olabilir. Aile ilişkilerini tazelemek, ev ortamındaki sıcaklığı veya uyumu artırmak için de genel olarak iyi bir zaman. Bu dönemde değişim ve heyecandan çok yakınlık ve güven senin için daha önemli. Merkür yeni geri harekete geçtiği için birçok kararı ertelemek iyi olabilir, fakat bu süreçte gözlem gücünü de köşeye koyman gerekmiyor. Son zamanlarda aldığın kararlar veya attığın adımlar hakkında şüphe hissedersen, bu biraz yavaşlamak, belki rotayı yeniden değerlendirmek ya da seçeneklerini daha derinlemesine araştırmak gerektiğine dair bir işaret olabilir.
