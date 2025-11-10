Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2025 Salı

11 Kasım 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 10 Kasım 2025 10:23
  • Ay, Yengeç burcundaki geçişine devam ediyor ve ardından Aslan'a geçiyor. Yengeç Ay'ı hassas, temkinli, korumacı, geleneksel ve alıcıdır. Bugün özellikle şefkatimiz ve zamanımız konusunda cömertiz ve kendi çevremizde adeta canlanıyoruz. Bugün kendimizi ifade etmek için birden fazla olası yol olabilir. Tanıdık ortamlarda ve aktivitelerde daha iyi hissederiz. Yengeç Ay'ı bize merkezlenmemizi ve fazla düşünmeyi bırakmamızı teşvik ederken, Aslan Ay'ı daha etkileşimli ve dışavurumcudur. Ay'ın Plüton'a karşıtlığı yüzleşmelere ve zorluklara neden olabilir ancak ihtiyaçlarımızı anlamamıza da yardımcı olabilir, belki biraz dolambaçlı bir şekilde. Kişisel ilişkilerimizde bir yoğunluk olabilir veya içsel bir huzursuzlukla uğraşıyor olabiliriz. Bu akşama doğru Ay'ın Mars ile üçgeni sayesinde girişimciliğimizle daha iyi bağlantı kuruyoruz. Ay bugün Uranüs'e yaptığı altmışlık açı (burç değiştirmeden önceki son açı) ile başlayıp Aslan'a geçene kadar boşlukta olacak.

  • 11 KASIM 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, duygusal meseleleri, maddi sorunları ve karmaşık güç dinamiklerinden doğan mücadeleleri çözmek için genel olarak güçlü bir döngüdesin. Yine de içinde güçlü bir parça hayatını biraz farklı yaşamak için kıpır kıpır ve bu farklı yönlere çekilen ihtiyaçların sende huzursuzluk yaratıyorsa sabırsızlığı kontrol etmeye çalışmak iyi olabilir. Muhtemelen en iyisi bir ya da iki konuya odaklanmak ve dikkat dağıtıcıları kapatmak; çünkü belirli bir projeyi kovalamak ya da bir fikri araştırmak için oldukça motive olabilirsin, bu da gayet yapıcı olabilir. Konuşmalar, ilk başta o yönde gidiyor gibi görünmese bile, kolayca derinleşebilir ya da anlamlı bir tona bürünebilir.

  • 11 KASIM 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, mevcut Venüs geçişiyle birlikte özellikle uyumlusun ve başkalarına kolayca uyum sağlamaya hazırsın; önümüzdeki haftalar da müzakereler ve anlaşmalar için oldukça elverişli. Yine de bugün kendinden emin kararlar vermek için ideal değil, çünkü bir yandan yalnız kalma isteği duyarken diğer yandan insanlarla birlikte olmayı arzulayarak farklı yönlere çekilebilirsin. Merkür'ün yeni geri hareketiyle kararların içine atlamamak en iyisi. Bu durum geçici ve karşıdan bakınca verimsiz görünse bile aslında oldukça yardımcı olabilir. Kötü tercihler yapmaktansa biraz belirsizliğe izin vermeye çalış. Bugün en iyi sonuçlar için iyi ve istikrarlı bir tempo hedefle. Hayatında çoğu zaman netlik ve kesinliği tercih etsen de, bu günlerde bir parçan karmaşaya veya drama eğilim gösteriyor ve bu özellik şu anda daha da belirgin. Bu enerjinin içinden geldiğini fark etmiyorsan, olaylar ve diğer insanlar aracılığıyla bunu kendine çekiyor olabilirsin.

  • 11 KASIM 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, güne duygusal olarak güvenliğe odaklanarak başlıyorsun ve bu da tanıdık, konforlu aktiviteleri oldukça cazip kılıyor. Biraz nefesini toplarken değişimden, dikkat dağıtıcılardan ve senden talep edilen şeylerden kendini izole etmek isteyebilirsin. Yine de gün ilerledikçe açılıyorsun ve sohbetler oldukça tatmin edici olabilir. Düzenleme yapmak, liste hazırlamak ve işleri yoluna koymaktan keyif alabilirsin. İlişkiler de detaylara ve işin pratik tarafına dikkat edildiğinde daha iyi ilerliyor.

  • 11 KASIM 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün iş birliği yapmak istemekle en rahat ve en güvenli hissettiren şeye bağlı kalmak arasında biraz bölünmüş hissedebilirsin. Bu yüzden mümkünse bir orta yol bulmak mantıklı olur. Durumunu iyileştirmek için ayarlamalar yapmak ve adımlar atmak için uygun bir zaman. Ay, kaynaklar alanına geçiyor ve işleri rahat ve sade tutmak seni en çok tatmin eden bir şey oluyor. Yine de Venüs 30'una kadar zevk alanında olduğu için çoğu zaman kendini daha çok eğlenirken buluyorsun. Çekiciliğin artıyor ve bir şeyi özel kılma isteğin güçleniyor. Bugün Merkür'ün geri hareketi nedeniyle sağlıklı değerlendirme yapmak zor olabilir ve büyük kararlar ya da taahhütler vermekten şimdilik kaçınmak en iyisi.

  • 11 KASIM 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, güne biraz daha içe dönük başlasan da, Ay ilerleyen saatlerde burcuna geçiyor ve gün ilerledikçe öne çıkmak ya da kontrolü ele almak çok daha doğal geliyor. Başkaları da senin kendiliğinden gelen özgüvenli yaklaşımına çekiliyor. Bugünün enerjileri, işinde, rutinlerinde ya da öz bakım alışkanlıklarında nereleri iyileştirebileceğini görmen için güçlü. Yine de kendini tamamen rahat hissetmeden önce yapılması gereken bazı ayarlamalar olabilir. Aile ilişkilerini tazelemek, ev ortamındaki sıcaklığı veya uyumu artırmak için de genel olarak iyi bir zaman. Bu dönemde değişim ve heyecandan çok yakınlık ve güven senin için daha önemli. Merkür yeni geri harekete geçtiği için birçok kararı ertelemek iyi olabilir, fakat bu süreçte gözlem gücünü de köşeye koyman gerekmiyor. Son zamanlarda aldığın kararlar veya attığın adımlar hakkında şüphe hissedersen, bu biraz yavaşlamak, belki rotayı yeniden değerlendirmek ya da seçeneklerini daha derinlemesine araştırmak gerektiğine dair bir işaret olabilir.

  • 11 KASIM 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Venüs, iletişimlerine ve günlük işlerine daha fazla keyif, çekicilik ve sıcaklık getiriyor. 30'una kadar sosyalleşme, öğrenme ve bağlantı kurma becerilerini inceltiyor, geliştiriyor ve güçlendiriyor. Önümüzdeki haftalarda aşk ilişkilerinde zihinsel uyum senin için çok daha önemli hale geliyor. Bu döngüde insanlara ulaşmak için oldukça ilham dolu hissedebilirsin, ancak Ay'ın bugün gizlilik alanına geçmesi geçici bir geri çekilme ya da kendine biraz daha fazla zaman ayırma ihtiyacını gösteriyor. Mümkünse ekstra molalar ver, dinlenme aralıkları ekle. Ay'ın bugün ilerleyen saatlerde ev ve aile alanındaki Mars ile uyumu, derin ihtiyaçların ve duygularınla bağlantı kurma motivasyonunu artırıyor.

  • 11 KASIM 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bu günlerde bir şeyler inşa etmek ve biriktirmek her zamankinden daha çok ilgini çekiyor, çünkü Venüs 30'una kadar güneş haritandaki ikinci evde. Bu süreçte hem eşyalara hem de insanlara karşı biraz daha sahiplenici olabilirsin; çünkü şu an güven ve öngörülebilirlik özellikle cazip geliyor. Bu Venüs döngüsü istikrarlı, pratik ama aynı zamanda biraz da şımartıcı bir enerji taşıyor. Öte yandan Mars, dünyana daha iletişimsel ve etkileşimli bir yaklaşım getirmen için seni cesaretlendiriyor; yani hem sakin hem hareketli bir enerji aynı anda seni çağırıyor gibi. Bugün Ay'ın gün ilerledikçe sosyal alanına geçmesi, ister insanlarla ister bilgiyle olsun, bağlantı kurmanın daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor ve içgüdüsel olarak buna yöneliyorsun. Aynı anda birçok yöne çekildiğini bilerek ve Merkür'ün yeni geri harekete geçtiğini hesaba katarak, şimdilik kesin yargılardan veya nihai kararlardan kaçınmak en iyisi.

  • 11 KASIM 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bu günlerde Venüs burcunda olduğu için, kişiliğinin daha sevimli, çekici ve zarif yönleri özellikle parlıyor. İlgi odağı olduğunu fark edebilirsin. Yine de içgüdülerin daha çok bir şeyler inşa etmeye, biriktirmeye ya da halihazırda sahip olduklarının tadını çıkarmaya dönük. Bugün geçici bir özgüven eksikliği yaşanabilir; bu da kötü seçimlere yol açabilir ya da son kararlarınla ilgili şüphelerin zihnine sızarak çevrende olup bitenleri doğru okumanı zorlaştırabilir. Kendini fazla zorlamaktan kaçın, özellikle de Merkür geri harekete geçmişken. Gerçekten hissettiklerini yansıtmayan iletişimlere karşı dikkatli olmayı unutma.

  • 11 KASIM 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bu günlerde hayatının tadını artırmak için hangi değişiklikleri yapman gerektiğini sorgularken bulabiliyorsun kendini. Enerjin ve motivasyonun yükseliyor. Aynı zamanda Venüs 30'una kadar gizlilik ve ruhsal alanında ilerliyor ve üstüne dün Merkür de geri harekete geçtiği için oldukça içe dönük bir tema hakim. Önümüzdeki haftalar, geçmişi gözden geçirmek ve işe yaramayanları hayatından çıkarmak için oldukça faydalı olabilir. Bu döngüde duygularını ifade etme konusunda doğal olarak çok açık, net ya da gösterişli değilsin; çünkü ayın sonunda başlayacak Venüs Yay dönemi için bir hazırlık aşaması gibisin. O zamana kadar perde arkasında keyif alabileceğin çok şey var. Bugün özellikle zorlu sorunlara en kökünden yaklaşmak daha iyi olabilir; çünkü olayları başlangıç noktaları ve geçmişleri üzerinden görmeye daha yatkınsın. Derin düşünmeye meyillisin.

  • 11 KASIM 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, arkadaşlarınız bu günlerde size daha fazla destek oluyor ya da sizin fırsatlarla buluşmanıza yardımcı oluyor. İnsanlar size çekiliyor ve sizinle vakit geçirmekten keyif alıyor, ayrıca kendinizi farklı ve özel bir şekilde öne çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda uzun vadeli planlar yapmaktan da genel olarak keyif alabileceğiniz güçlü bir dönemdesiniz. Bununla birlikte, bu günlerde belirgin bir bağımsız yönünüz var ve enerjinizi toparlamak için biraz yalnız zamana ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugün, dikkatinizin birçok şeye dağılması ve Merkür'ün yakın zamanda retro hareketine girmesi nedeniyle, kendinizi ifade etme şeklinize özellikle dikkat etmelisiniz. Eğer kendinizden tamamen emin değilseniz, bu özellikle belirgin olabilir veya başkalarının güvensizliklerini artırabilir.

  • 11 KASIM 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bu günlerde dünyaya sıcak bir imaj veya daha çekici bir enerji yansıtıyorsunuz. Geri dönüşler genellikle olumlu oluyor ve size uygun durumları çekiyorsunuz. Ancak, hâlâ tamamlamadığınız işler varken yeni girişimlere atlamamaya çalışın. Önümüzdeki haftalarda sorumluluklarınıza dair hisleriniz genellikle daha olumlu olacak, ama birçok şey sizi farklı yönlere çektiği için odaklanmak kolay değil. Bazı şüpheler olabilir, fakat bu sizi yavaşlatabilir ve daha önce gözden kaçırdığınız temel faktörleri düşünmenizi sağlayabilir. Ayrıca, arkadaşlarınızla ilginç sorular gündeme gelebilir ve sizi durup düşünmeye sevk edebilir.

  • 11 KASIM 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünkü enerjiler bazı alanlarda savunmacı olmanıza yol açabilir ve bu da sağlıklı ilişkiler kurmanıza engel olabilir. Başkaları tuşlarınıza nasıl basacağını iyi biliyor gibi görünüyor! Ayrıca, içine kapanma isteğiniz güçlü, ama sorumluluklar da sizi çağırıyor; bu yüzden kendinizi oldukça bölünmüş hissedebilirsiniz. Ancak, neyin sizi tetiklediğini anlamak açısından çok şey öğrenme şansınız var ve bu farkındalıkla, hassas alanlarınız üzerinde çalışmak için motivasyon bulabilirsiniz. Genel olarak, duygularınızı ifade etmek konusunda daha cesursunuz ve duygusal yaklaşımınız oldukça olumlu. Kesinlikle hem talep görüyorsunuz hem de kendinize ekstra zamana ihtiyaç duyuyorsunuz; bu yüzden bir uzlaşma bulmak önemli. Merkür'ün yeni retro harekete girdiği göz önüne alındığında, geri çekilip seçeneklerinizi değerlendirmek şimdi en iyi strateji gibi görünüyor.

