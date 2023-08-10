Günlük burç yorumları: 11 Ağustos 2023 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep, bir ilişkiniz şu anda hayati bir entelektüel arkadaşlık kaynağı olabilir veya uzun vadeli ortak hedefler için biriyle çalışıyor olabilirsiniz. Bugün etkileşimlerinizde özel bir sihir olabilir. İdealist, romantik ve yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor ve kolayca etkileniyor veya duygulanıyorsunuz. Şefkatli doğanız ilgi odağında, özellikle başkalarını harekete geçmeye veya etrafınızda olmak istemeye davet ediyor. Siz affederken, kabul ederken, yaşarken ve yaşatırken şifa enerjisi sizinle. Bu, keşfetme, sosyal düzeyde sağlıklı riskler alma ve arkadaşlıkların ve ilişkilerin "ne olması" gerektiğine dair önyargılı fikirleri bırakma zamanıdır. Sosyal hayatınızda ortaya çıkan heyecan verici, beklenmedik fırsatlar olabilir.
Facebook Yorumları