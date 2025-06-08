Günlük burç yorumları: 10 Haziran 2025 Salı

Merkür sabah Satürn ile, akşam ise Neptün ile kare açı yapıyor. Bir sorun, eleştiri ya da yanlış anlaşılma havada ağır bir şekilde hissedilebilir. Bilgi eksiklikleri, eleştiriler ya da yön eksikliğiyle baş etmek gerekebilir. Özellikle günün erken saatlerinde ciddi veya ağır konulara fazlasıyla takılabiliriz. Mesajımızı iletmekte ya da bir yere ulaşmakta zorluklar yaşanabilir. Geçici olarak içgüdülerimize güvenmek zorlaşabilir. Kusur ve sınırlara çok fazla odaklanmak yerine, değişim motivasyonu aramak en iyisi olabilir. Şu anda düzenleme ve iyileştirme mantıklıdır, çünkü ileriye doğru zorlamak dirence neden olabilir. Onaylanmamayla karşılaşabiliriz, bu yüzden sabrımızı devreye sokmalıyız. Bazı sınırlarımızı fark edebilir ve hızımızı buna göre ayarlayabiliriz; bu, ilerlemekten çok bakım ve gözlem için daha uygun bir zaman. Bugün gerçekleri, talimatları ve yönlendirmeleri takip etmek veya açıkça iletmek zor olabilir. Algılarımız çarpıtılmış ya da aşırı idealist olabilir, arzularımız ve hayal gücümüz tarafından fazlasıyla etkilenebilir. Gün ilerledikçe aldatma ya da kendini kandırma durumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz ve ayırt etmek zorlaşabilir. Ancak zihinlerimiz pek çok farklı olasılığa ve seçeneğe açıktır. Venüs-Plüton karesi işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Kişisel planlarımız ve arzularımız çatışabilir, bu da gerilim yaratabilir. Bazı engelleri aşmak gerekirken korkularımızla yüzleşiyoruz. Bu geçiş, güvensizliklerimizi artırabilir ya da tetikleyebilir; şüphe ve kıskançlık duygularını yüzeye çıkarabilir. Kıskançlık ve sahiplenme hisleri, birini ya da bir şeyi kaybetme korkumuzla doğru orantılıdır. Aldatılma korkusu ya da bir konuda karanlıkta kalma endişesi yaşayabiliriz. Sosyal etkileşimler yoğun olabilir ya da yoğun duygular uyandırabilir. Hassas noktalar çok kolay tetiklenebilir, fakat bizi neyin bu kadar etkilediği, kendini keşif yolculuğunda olanlar için öğretici olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Mars-Şiron üçgenine doğru ilerliyoruz; bu da bu sert enerjilerin bir kısmını yumuşatabilir. Şifa, arınma ya da öğretici süreçlerle ilgili konularda liderlik etme ya da harekete geçme fırsatımız olabilir.

Başkalarını savunmak ve onlara yardım etmek için uygun bir zamandayız; iş birliği ve anlamlı faaliyetler için elverişli bir dönem. Bu geçiş, yenilenmeye ve onarıma bizi açar. Enerjimizi yapıcı şekilde yönlendirmek daha kolay hâle gelir. Başkaları için ayağa kalkmaya hazırız; kendimizi canlı, güçlü ve olumlu hissederiz. Engellerin ve zorlukların etrafından geçmenin ya da üstesinden gelmenin yollarını görebiliriz. Jüpiter bugün Yengeç burcuna giriyor ve 30 Haziran 2026'ya kadar bu burçta kalacak. Bu geçiş sırasında evimize, ailemize, köklerimize, geleneklerimize daha çok değer veririz; içgüdülerimize güvenmek ve güvenliği aramak ön planda olur. Duygusal yollarla büyüme ve başarı fırsatlarını görürüz; kendi temellerimizi genişletmek ve aile kurmak önem kazanır. Duygusal zekanın sorunları çözmenin temel anahtarı olduğuna daha çok inanırız. Yakın bağlar kurmak özellikle kıymetli hâle gelir.