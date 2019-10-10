Günlük burç yorumları! (10 Ekim 2019 Perşembe)

10 Ekim perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Balık’taki Ay Akrep’teki Merkür’le açı yapıyor. Hızlı zeka ve muhakeme bugünün odakları olacak. Hayatınızda iyileşme ve değişiklikler olacak. Balık’taki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar da  melankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Size yakın biri size bugün yavaşlamanız gerektiğini düşündüğünü söylerse, onu dinleyin. Çok hızlı bir şekilde yaşıyor ve çalışıyorsunuz ve siz bu enerjiden hoşlanırken sevdikleriniz ihmal edilmeye başlıyor.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün, birkaç hassas soru sormaya cesaretiniz varsa, sizi rahatsız eden sorunları derinlemesine anlayabilmeniz kolay olacaktır. Kolay yoldan yürümekten vazgeçin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Beyaz saçları doğal yollarla kapatın!

Beyaz saçları doğal yollarla kapatın!

50 yıldır kitap yazıyor

50 yıldır kitap yazıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Mandalina

Kış aylarının vazgeçilmezi: Mandalina

Çeyiz hazırlığında olanlara öneriler...

Çeyiz hazırlığında olanlara öneriler...

İkiz bebek bekleyen babalara tavsiyeler

İkiz bebek bekleyen babalara tavsiyeler

Dünyanın en eski yapıları

Dünyanın en eski yapıları

Evinize renk katar: Terrarium

Evinize renk katar: Terrarium

Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?

Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X