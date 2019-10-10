10 Ekim perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
10 Ekim 2019 Perşembe
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Balık’taki Ay Akrep’teki Merkür’le açı yapıyor. Hızlı zeka ve muhakeme bugünün odakları olacak. Hayatınızda iyileşme ve değişiklikler olacak. Balık’taki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar damelankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size yakın biri size bugün yavaşlamanız gerektiğini düşündüğünü söylerse, onu dinleyin. Çok hızlı bir şekilde yaşıyor ve çalışıyorsunuz ve siz bu enerjiden hoşlanırken sevdikleriniz ihmal edilmeye başlıyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, birkaç hassas soru sormaya cesaretiniz varsa, sizi rahatsız eden sorunları derinlemesine anlayabilmeniz kolay olacaktır. Kolay yoldan yürümekten vazgeçin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda birinin sizden ne istediği belli değilse, neden vaktinizi tahmin etmekle harcıyorsunuz? Doğrudan onlara sorun! Olayın kaynağına gitmek neredeyse her zaman netliği bulmanın en iyi yoludur.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda herkes çok büyük bir hızla ilerliyor. Diğer insanların sizi yanlış yorumlamaları, gizli bir ajandanız olduğunu düşünmeleri veya pasif saldırgan olduğunuzu varsaymaları muhtemeldir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hareketlerinin şu an başkaları üzerinde etkisi var, bu yüzden düşünceli olmaya çalış. Unutma, ne zaman, ne isterseniz onu yapamazsınız. Aniden kaprisli davranmaya başlarsanız, etrafınızdakileri üzersiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Monotonluk bugün ruh halinizi yavaşlatacak, bu nedenle rutin düzensizlikleri kollarınızı tamamen açarak karşılamaya çalışmalısınız! Çok fazla bayat fikir etrafınızda çok uzun süredir dolaşıyor.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda üzerinizde bir baskı var. Bu yüzden sinirlenmeyi bırakın ve güçlenmeye başlayın! Bu kısıtlamalardan kurtulun ve bugün yapmak istediğiniz şeyi yapın; kimse önünüzde duramayacak.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Egonuzu beslemek ve kendinizi ödüllendirmek için iyi bir gün. Şahane bir başarıya imza atacaksınız. En sevdiğiniz kahveden kendinize ısmarlayın ve beğendiğiniz bir filme bilet alıp kendinizi ödüllendirin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkasının yaptığı bir hata, sizin için uyarı olacak. Bu durum, hayata yaklaşımınızı yeniden tanımlamanıza yardımcı olabilir. Diğer insanları yargılamak sadece yalnızlığa yol açar, bu yüzden tekrar bunların üzerinde düşünün.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarına size olduğundan daha fazla yarar sağlayabilecek bir şeye ne kadar zaman harcadığınıza dikkat edin. Kimseden şüphelenmenize gerek yok, ancak önceliklerinizin ne olduğunu anlamanız gerekir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sınırlamalar ve düzenlemelerle dolu bir duruma sıkışacaksınız. Kısıtlama size asla iyi gelmiyor, peki neden farklı bir şeyler denemeye devam etmiyorsunuz? Dışarı çıkın ve biraz nefes alın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cömertliğiniz tavan yapıyor ve herkesin istekleri için vaktiniz olduğunu hissedeceksiniz. Aslında, daha öğle yemeğine bile gitmeden önce muhtemelen bir sürü insana yardımcı olacaksınız!
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