Balık’taki Ay Akrep’teki Merkür’le açı yapıyor. Hızlı zeka ve muhakeme bugünün odakları olacak. Hayatınızda iyileşme ve değişiklikler olacak. Balık’taki Ay’ın Oğlak’taki Satürn’le kare açı yapması ise engeller ve kısıtlamalara yol açabilir, bunlar da melankoli ve mutsuzluğa. İlişkilerinizle ilgili şu anda iyi seçimler yapamayabilirsiniz.