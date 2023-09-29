Günlük burç yorumları: 1 Ekim 2023 Pazar

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu ister aileniz, ister işyerindeki ekibiniz, ister arkadaş grubunuz olsun, bugün içinde bulunduğunuz güruhun hedeflerine ulaşmasında itici güç olmaya çalışmalısınız. Cazibeniz çok güçlü ve insanlar, onlara bu işin içinde ne olduğunu gösterdiğinizde, sizin isteklerinize uymaya istekli olacaklar! Yetenekli bir iknacısınız, dolayısıyla insanların sizin planınızın neden en iyisi olduğunu anlamalarına yardımcı olmanız uzun sürmeyecek. Kendinize güvenin ve işbirlikçi olun. Bunu sık sık göstermiyorsunuz ama son zamanlarda endişeli bitine dönüşüyorsunuz. Hem gerçek hem de hayali korkularınızı aklınızın bir köşesine itin ve onlar yokmuş gibi davranın.
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