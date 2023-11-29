Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2023 Cuma

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, bugün zaman zaman sosyal veya duygusal dikkat dağıtıcı şeyler işlerinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Yapmak istediğiniz her şeyi, hatta nereden başlayacağınızı pratikte nasıl yönetebileceğinizi anlamak zordur. Kendinizi biraz hayal kırıklığına uğramış veya moralsiz hissediyorsanız, duygusal olarak biraz tazelenmeye ihtiyacınız olabilir. Şu anda planlarınız ve fikirleriniz ne kadar büyük olursa olsun, onlara tamamen güveninceye kadar eyleme geçirmek için acele etmeyin. Bugün, bir şeyi ileri itmekten çok, yavaşlamayla ilgili. Aslında biraz tereddüt kendinizi bulmanıza yardımcı olabilir.
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