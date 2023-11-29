Günlük burç yorumları: 1 Aralık 2023 Cuma

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, yakın ilişkilerde uyum için genel olarak uygun bir dönemdeyken, bazen biraz çatışma sizi daha saf bir huzur düzeyine ulaştırabilir. Bugün halının altına süpürülen şeyler küçük şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Şimdi moraliniz genel olarak iyi olsa da ilişkilerinizi net bir şekilde görmek için en iyi zaman değil. Hatta başkaları için o kadar çok şey yaptığınız bir duruma bile girebilirsiniz ki kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. Bir konuda kalbinize biraz daha zaman vermek en iyisi olabilir. Sabır şu anda size en iyi gelecek olan şeydir.