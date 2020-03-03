BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde daha çok sorumluluk sahibi olduğunuz doğru. Hayatınızdaki önemli kararları alırken hem çevrenizdekileri hem de sizi nasıl etkileyeceği hakkında en az iki kez düşünüyorsunuz. Çevrenizdekiler de bu halinizden çok memnun.