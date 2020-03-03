Günlük burç yorumları! (03 Mart 2020 Salı)

03 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Size nelerin ilham verdiğini bulmalı ve artık buna göre hareket etmelisiniz. Sevmediğiniz bir işte sadece para kazanmak zorunda olduğunuz için çalışmaktan bıkmadınız mı? Artık yeni bir şeyler yapmak için çabalama zamanı.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi fazla yargılama eğilimindesiniz. Yapabileceklerinizin farkında olmalısınız ki işinizde daha iyi performans sergileyebilesiniz. Kendinize karşı acımasız olmamalısınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer bugün bir arkadaşınız yardımınıza ihtiyaç duyarsa ne yapıp edip onun yanında olacaksınız. Ne kadar yoğun olursanız olun ona destek olmak için bir yol bulacaksınız.

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