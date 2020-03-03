03 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
03 Mart 2020 Salı
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Size nelerin ilham verdiğini bulmalı ve artık buna göre hareket etmelisiniz. Sevmediğiniz bir işte sadece para kazanmak zorunda olduğunuz için çalışmaktan bıkmadınız mı? Artık yeni bir şeyler yapmak için çabalama zamanı.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi fazla yargılama eğilimindesiniz. Yapabileceklerinizin farkında olmalısınız ki işinizde daha iyi performans sergileyebilesiniz. Kendinize karşı acımasız olmamalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer bugün bir arkadaşınız yardımınıza ihtiyaç duyarsa ne yapıp edip onun yanında olacaksınız. Ne kadar yoğun olursanız olun ona destek olmak için bir yol bulacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir konuda her şeyi bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ancak hala öğrenmeniz gerekenler var. Bunu kendinize itiraf etmelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dostlarınızla yaşadığınız eski tartışmaları artık unutmalı ve onlarla geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilmelisiniz. Dostlarınızla birlik olmanın tam zamanı!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerindeki karmaşık ortama rağmen pozitif enerjinizi kaybetmemelisiniz. Gülümsemeye devam edin ve sorunun ne olduğunu öğrenip çözüm üretmeye çalışın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde daha çok sorumluluk sahibi olduğunuz doğru. Hayatınızdaki önemli kararları alırken hem çevrenizdekileri hem de sizi nasıl etkileyeceği hakkında en az iki kez düşünüyorsunuz. Çevrenizdekiler de bu halinizden çok memnun.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlar hayatın akışına bağlı olarak değişime uğrarlar ve bununla beraber olaylara bakış açıları da değişir. Bu yüzden aynı kalmayan insanları suçlamamanız gerekli.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatınıza çok gizemli bir insan girebilir. Bu kişinin enerjisi sizi olumlu etkilese de bazı konularda hiç anlaşamayacaksınız. Hayatınızdan çıkarıp çıkarmamak size kalmış.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklarınız, eşiniz ve yakın arkadaşlarınızın sağlığı hakkında endişelenmekten kendinizi düşünecek vakit bulamıyorsunuz. Ön plana kendinizi koymalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yazarak üretmeniz gereken konularda kelimelerinizi dikkatli seçmelisiniz ve esprili şeyler yazmaktan da çekinmemelisiniz. İnsanların gülmeyi ve onları güldüren insanları çok sevdiğini aklınızda tutun!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tutkulu tarafınızı göstermekten çekinmemelisiniz. Grup aktivitelerine katıldığınız zamanlarda ise kendini dışarda kalmış hisseden kişileri de grubun içine katmak için çabalamalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sessiz olarak nitelendirdiğiniz birinin birden daha konuşkan bir hal alması sizi şaşırtabilir. Ancak bu kişinin yeni halini daha çok seveceksiniz, bizden söylemesi.
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