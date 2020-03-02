02 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
02 Mart 2020 Pazartesi
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Kendinizi bir anda hiç istemediğiniz bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyin ancak kırıcı bir dil kullanmamaya da özen gösterin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın bir arkadaşınızın iş konusunda çok fazla beklentileri olabilir. Ona daha gerçekçi hayaller kurması gerektiğini kırmadan söylemenin bir yolunu bulmalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda kendi menfaatlerinizi koruma konusuna özen göstermelisiniz. Yatırım yapmak bu aralar fazla mantıklı değil. Elinizdeki parayı korumaya odaklansanız yeterli.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hedefinizin uğruna ekstra çalışmalar yapmak zorunda kalsanız bile asla üşenmiyorsunuz. Bu, en iyi özelliklerinizden biri. Böyle olmak size hep olumluluklar getirecektir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Topluluk içindeki rehber konumunuz bugün değişime uğrayabilir. Bu konuda en az sizin kadar yetkili olan birine işlerinizi devredip biraz dinlenmek isteyebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yediğiniz bir tatlıyı o kadar beğeneceksiniz ki tarifini sormadan duramayacaksınız. Yemek yapmak gibi yeni bir tutkunuz olduğunu fark etmeniz olası. İşte size zevk verecek yeni bir hobi!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni birine iş teklifi yapmadan önce biraz daha beklemenizde fayda var. Bu kişi hakkında detaylı bir araştırma yapmalı ve piyasayı iyice yoklamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fazla esnek bir kişiliğe sahip olmanız insanlara karşı sınırlarınızı belli etmeniz konusunda sizi zorluyor olabilir. Bazı konularda biraz daha net olmanızda fayda var.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aklınızdan çıkaramadığınız bir kişi var. Günlük hayatınızda en olmayacak anlarda bile aklınıza onun gelmesi ona karşı hislerinizi inkar edemeyeceğinizi gösteriyor. Emin olun ki o da aynı durumda!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni tanışacağınız insanlara kendinizi tanıtmak sizi biraz geriyor olmalı. Kendinize güvendiğinizi belli eden bir tavırla konuşmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapacağınız çok fazla işin olması sizi çok sıkıyor olmalı. Ara sıra ufak molalar vererek işlerinizi bitirmeye odaklanın ve dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük programınızı yaparken işleri fazla sıkıştırdığınızı fark edebilirsiniz. Bazılarını ilerleyen günlere sarkıtmanız sizi için daha iyi olacak.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önceden üstüne düşüp çözmediğiniz sorunlar bugün yolunuza taş koyabilir. Bu sorunlara bir an önce bir çözüm yolu bulmanız gerekli.
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