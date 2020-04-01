Günlük burç yorumları! (01 Nisan 2020 Çarşamba)

01 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Hayal dünyanızda her şey yolundayken birden gerçeklikle yüzleşmek sizi biraz afallatabilir. Er ya da geç gerçekle karşılaşacaktınız, ne kadar erken o kadar iyi.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gündelik olarak meşgul olduğunuz işlerin bir rutine binmesinden sıkıldıysanız bunu değiştirmek için uğraşmalısınız. Yeni şeyler denemenin tam zamanı!

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Agresif olmakta kaba olmak aynı şeyler değildir. Bu yüzden bugün üstünüze gelen birine karşılık vermekten çekinmeyin. Sadece üslubunuzu iyi ayarlayın.

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