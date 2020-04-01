01 nisan çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Nisan 2020 Çarşamba
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Hayal dünyanızda her şey yolundayken birden gerçeklikle yüzleşmek sizi biraz afallatabilir. Er ya da geç gerçekle karşılaşacaktınız, ne kadar erken o kadar iyi.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündelik olarak meşgul olduğunuz işlerin bir rutine binmesinden sıkıldıysanız bunu değiştirmek için uğraşmalısınız. Yeni şeyler denemenin tam zamanı!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Agresif olmakta kaba olmak aynı şeyler değildir. Bu yüzden bugün üstünüze gelen birine karşılık vermekten çekinmeyin. Sadece üslubunuzu iyi ayarlayın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Artık pozitif düşünceleri kucaklama zamanı. Kendi alanınızda olumluluk yaratmalı ve onu yaymalısınız. Zor günleri bu şekilde atlatmak daha kolay olacaktır.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizin için fazla hareketli geçebilir. Hızlı bir şekilde kararlar almanız ve buna bağlı olarak karşılaşacağınız sorunlarla başa çıkmanız gerekebilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı kültürler bu aralar ilginizi çekiyor olmalı. Yabancı dilde kitaplar okumak, diziler ve filmler izlemek entelektüel tarafınızı besleyecektir.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir arkadaşınızı sizinle aynı fikirde olması için zorlayacak olursanız yaptığınız her şey geri tepecektir. Baskı yapmayın, arkadaşınız kendiliğinden sizinle aynı fikirde olacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an gözünüz partnerinizden başka kimseyi görmüyor. Aşkın heyecanından gözleriniz adeta kör olmuş durumda! İlişkiniz dışındaki başka konularla da ilgilenmeniz gerektiğini unutmayın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kötü durumlarda bile en iyisini ummanız daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Pesimist olmayın ve etrafınıza iyi enerjiler saçın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece varlığınız bile ailenizin mutlu olması için yeterli. Sizi o kadar çok seviyorlar ki onlar için özellikle bir şey yapmanıza gerek kalmadan sadece varlığınızla huzur buluyorlar.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız başarılarınızı kıskanmak yerine sizi her zaman destekliyor. Bu durum da sizi motive ediyor olmalı ki başarınıza başarı katıyorsunuz!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok çekici bulduğunuz birinden bugün aniden bir telefon alabilirsiniz. Sıradan başlayan bu telefon görüşmesi birkaç dakika içinde flörtleşmeye dönüşebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük bir karar verme konusunda kafanız çok karışırsa bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Unutmayın ki baktığınız resmi daha net göstermenin tek yolu detayları iyice görebilmektir.
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