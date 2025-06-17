Gölcük Tabiat Parkı'nda nilüfer zamanı

Kentin do\u011fa harikas\u0131 G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131'nda havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla beraber g\u00f6l\u00fcn simgesi olan nil\u00fcfer \u00e7i\u00e7ekleri a\u00e7t\u0131.. Pembe, k\u0131rm\u0131z\u0131, sar\u0131 ve beyaz\u0131n farkl\u0131 tonlar\u0131nda ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7eken \u00e7i\u00e7eklerin korunmas\u0131 i\u00e7in \u00f6zen g\u00f6steriliyor.. Ziyaret\u00e7iler, g\u00f6l \u00e7evresindeki tabelalar ile \u00e7i\u00e7eklere dokunmamalar\u0131 konusunda uyar\u0131l\u0131yor.. Nil\u00fcfer \u00e7i\u00e7eklerini koparan ve zarar verenlere, \u00c7evre Kanunu kapsam\u0131nda 557 bin 212 lira idari para cezas\u0131 uygulan\u0131yor. . Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ba\u011fl\u0131 ekipler, zaman zaman g\u00f6l \u00e7evresinde de denetlemelerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 DHA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . .
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