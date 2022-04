Gökkuşağının renklerine göre beslenin!

Meyve ve sebzelere görsel çekicilik kazandıran çok çeşitli parlak renkler üç ana pigment türünden gelir: Turuncu ve sarı sebzelere renklerini veren karotenoidler; mavi ve kırmızı ​​renkleri sağlayan flavonoidler ve yeşilleri yeşil yapan klorofil. Bu renkli bileşikler ayrıca sağlık ve beslenme yararları sağlar. Sebzelerin renklerinin besin değerleri hakkında ne ifade ettiğini bildiğinizde sağlıklı beslenmek daha kolaydır.

Meyve ve sebzelerin renkleri ne anlama geliyor?

Kırmızı ve turuncu

Kırmızı ve turuncu meyve ve sebzeler, C vitamini bakımından en yüksek içeriklere sahiptir. 159 gram kırmızı kapya biber günlük ihtiyacınızın iki katı olarak size 180 mg C vitamini sağlar; bu, C vitamini ile ünlü orta boy bir portakaldan yaklaşık 25 miligram daha fazladır.

Koyu yeşil

Demir seviyenizi yükseltmek istediğinizde yeşili tercih edin. Örneğin ıspanak, 100 gramında 2.6 mg demir içermesiyle kırmızı etle yarışıyor. Bezelye ve karalahana da benzer şekilde iyi demir kaynakları ancak bitkisel kaynaklı demirlerin hayvansal gıdalardaki kadar kolay emilmediğini hatırlamak gerekiyor, emilmediğini unutmayın.

Mavi ve mor

Mavi ve mor yiyecekler tabağınızın renk damağına tat katar ve aynı zamanda sofraya hatırı sayılır bir besin değeri getirir. Yaban mersinini mavi mavi bileşik, antosiyanin adı verilen, kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilen güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlari sksidatif stres, kalp hastalığı, kanser ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere bir dizi sorununun erken çözümü olabilir.

Beyaz sebzeler

Beyaz sebzeler diğerleri kadar renkli görünmeyebilir, ancak oldukça besleyici olabilirler. Karnabahar ve pancar, kansere karşı bir miktar koruma sağlayabilen glukozinolatlar olarak bilinen bileşikleri yüksek miktarlarda içerir. Sarımsak ve soğan, polifenol adı verilen ve kronik inflamasyonun yönetiminde önemli bir rol oynayabilecek antioksidanlar içerir. Beyaz fasulye, protein, lif ile B vitaminleri, potasyum ve demir kaynağıdır.

